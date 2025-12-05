Экс-замминистра обороны Иванов не признает иск об изъятии его имущества

14:47 5.12.2025

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, осужденный за коррупцию, не признает иска Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества его и его близких на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

"Ни одного замечания от правоохранительных органов или администрации президента о том, что я подал недостоверные данные в декларации, которые не соответствуют моим доходам и расходам, за весь срок моей работы представлено не было", - приводит его слова на заседании Пресненского суда Москвы "Интерфакс".

Иванов заявил, что ему непонятно требование прокуроров, поскольку большая часть недвижимости им не приобреталась либо приобреталась до 2016 года, когда он занял должность замминистра обороны.

"Квартиру на Поварской я не приобретал, а получил в результате раздела имущества при разводе с супругой Светланой Захаровой. Позже под залог этой квартиры мною был получен банковский кредит, на который и была приобретена недвижимость в деревне Раздоры", - сказал Иванов.

Также, по его словам, участок в дачном хозяйстве "Архангельское", расположенный в городском округе Красногорск (Подмосковье), было "позволено приватизировать администрацией президента со скидкой в 60% от кадастровой стоимости, учитывая мои заслуги перед страной".

"Объекты в Карелии я также получил в результате раздела имущества", - сказал Иванов.

Экс-замминистра подчеркнул, что ювелирные изделия, картины и книги не подлежат декларации. А многие из украшений принадлежат его экс-супруге и были приобретены ею еще до брака с ним.

Он также подчеркнул, что совокупный доход его и Захаровой с 2016 по 2024 год составил больше 400 миллионов рублей и его было достаточно исключительно для приобретения недвижимого и движимого имущества.

Генпрокуратура обратилась в Пресненский суд Москвы с иском к Иванову, его экс-супруге Светлане Захаровой и другим лицам об обращении в доход государства имущества на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Среди имущества, которое пытается конфисковать Генпрокуратура, доли в четырех коммерческих организациях на сумму свыше 70 млн рублей, дорогостоящие объекты недвижимости в Москве, Карелии и Московской области, автомобилей премиум-класса и мотоциклы, почти 200 дорогостоящих ювелирных изделий, 30 раритетных картин, 26 единиц холодного и огнестрельного антикварного оружия, коллекция наручных часов.

Как считает истец, Иванов оформлял имущество на своих родственников, знакомых и подконтрольные компании, чтобы скрыть свои коррупционные преступления.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. В июле Мосгорсуд признал его виновным в хищении денежных средств ООО КБ "Интеркоммерц", АО "Оборонстрой" и их легализации и приговорил его к 13 годам колонии. В рамках дела конфисковано его имущество на сумму 190 млн 347 тыс. рублей