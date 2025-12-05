Экс-замминистра обороны Иванов не признает иск об изъятии его имущества

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, осужденный за коррупцию, не признает иска Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества его и его близких на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

"Ни одного замечания от правоохранительных органов или администрации президента о том, что я подал недостоверные данные в декларации, которые не соответствуют моим доходам и расходам, за весь срок моей работы представлено не было", - приводит его слова на заседании Пресненского суда Москвы "Интерфакс".

Иванов заявил, что ему непонятно требование прокуроров, поскольку большая часть недвижимости им не приобреталась либо приобреталась до 2016 года, когда он занял должность замминистра обороны.

"Квартиру на Поварской я не приобретал, а получил в результате раздела имущества при разводе с супругой Светланой Захаровой. Позже под залог этой квартиры мною был получен банковский кредит, на который и была приобретена недвижимость в деревне Раздоры", - сказал Иванов.

Также, по его словам, участок в дачном хозяйстве "Архангельское", расположенный в городском округе Красногорск (Подмосковье), было "позволено приватизировать администрацией президента со скидкой в 60% от кадастровой стоимости, учитывая мои заслуги перед страной".

"Объекты в Карелии я также получил в результате раздела имущества", - сказал Иванов.

Экс-замминистра подчеркнул, что ювелирные изделия, картины и книги не подлежат декларации. А многие из украшений принадлежат его экс-супруге и были приобретены ею еще до брака с ним.

Он также подчеркнул, что совокупный доход его и Захаровой с 2016 по 2024 год составил больше 400 миллионов рублей и его было достаточно исключительно для приобретения недвижимого и движимого имущества.

Генпрокуратура обратилась в Пресненский суд Москвы с иском к Иванову, его экс-супруге Светлане Захаровой и другим лицам об обращении в доход государства имущества на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Среди имущества, которое пытается конфисковать Генпрокуратура, доли в четырех коммерческих организациях на сумму свыше 70 млн рублей, дорогостоящие объекты недвижимости в Москве, Карелии и Московской области, автомобилей премиум-класса и мотоциклы, почти 200 дорогостоящих ювелирных изделий, 30 раритетных картин, 26 единиц холодного и огнестрельного антикварного оружия, коллекция наручных часов.

Как считает истец, Иванов оформлял имущество на своих родственников, знакомых и подконтрольные компании, чтобы скрыть свои коррупционные преступления.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. В июле Мосгорсуд признал его виновным в хищении денежных средств ООО КБ "Интеркоммерц", АО "Оборонстрой" и их легализации и приговорил его к 13 годам колонии. В рамках дела конфисковано его имущество на сумму 190 млн 347 тыс. рублей

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.12.2025, 21:47
    Гость: ВОТ! Наконец-то выясняли, что Тимурчик ни у чем не уиноватый

    Песков так прям с самого начала и объяснил, что коррупция у каклов все расшатывает, а в РФ коррупции нет!

  5. 05.12.2025, 19:34
    Гость: Оллес

    \\\арестовать и родственников на которых все оформлено\\\ в таких делах с этого начинать надо.

Все комментарии (20)
Выбор читателей
© KM.RU
ВЦИОМ: в России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Женщины с детьми предъявили требования к работодателям
«Мир» и мир
Россия и США не нашли компромисс по ключевым пунктам мирного плана
Избранное
Линда, 28 сентября, Lustra Bar
Алексей Смирнов: трагический комик
«Пикник» нашел ключ к шифру в колыбели космонавтики
Тролль Гнет Ель «Хмель его хранил»
Погодные условия не помеха: в российской армии проходят занятия по боевой подготовке
Сергей Галанин посвятил песню Валерию Карпину
Kritika «Расстояния» (интернет-сингл)
Isekai Fest. 2 и 3 сентября, Grand Paradise
«Центр духовного разложения»: вирус ельцинизма неуклонно заражает Москву
Borealis «Illusions»
Следующей жертвой Зеленского станет украинский язык
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации