Канцлер Австрии Себастьян Курц ушел в отставку из-за обвинений в коррупции

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку на фоне начатого против него расследования по обвинению в коррупции. Вместо него исполняющим обязанности назначен глава МИДа Александр Шалленберг.

«Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, избежать хаоса и обеспечить стабильность, я хочу отойти в сторону. Я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу. Как председатель партии я предложил федеральному президенту Александра Шалленберга в качестве нового руководителя правительства»,— приводит слова Курца «Коммерсант».

Ранее прокуратура Австрии подтвердила, что начала расследование в отношении Себастьяна Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Как сообщала газета Die Presse, 6 октября в кабинетах Австрийской народной партии, возглавляемой господином Курцем, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ. Обыски также проводились в кабинетах у официального представителя Курца Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера, подозреваемых в подкупе австрийской газеты Osterreich ради публикации опросов с положительными откликами о правящей партии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.10.2021, 23:19
    Гость: грек

    Ответственные за страну и совестливые озабоченны хоть на последок избежать хаоса и обеспечить стабильность в стране, учится никогда не поздно!

  3. 09.10.2021, 23:19
    Гость: Себастьян Курц родился в семье инженера и учительницы

    Вот они, дети трудовой интеллигенции! Правда, ходят слухи, что Курц, несмотря на связанные с этим политические проблемы, придерживается открытой произраильской политики согласно своим убеждениям и моральным ценностям (из Википедии). У нас бы не попался.

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