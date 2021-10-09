Канцлер Австрии Себастьян Курц ушел в отставку из-за обвинений в коррупции

21:58 9.10.2021

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку на фоне начатого против него расследования по обвинению в коррупции. Вместо него исполняющим обязанности назначен глава МИДа Александр Шалленберг.

«Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, избежать хаоса и обеспечить стабильность, я хочу отойти в сторону. Я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу. Как председатель партии я предложил федеральному президенту Александра Шалленберга в качестве нового руководителя правительства»,— приводит слова Курца «Коммерсант».

Ранее прокуратура Австрии подтвердила, что начала расследование в отношении Себастьяна Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Как сообщала газета Die Presse, 6 октября в кабинетах Австрийской народной партии, возглавляемой господином Курцем, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ. Обыски также проводились в кабинетах у официального представителя Курца Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера, подозреваемых в подкупе австрийской газеты Osterreich ради публикации опросов с положительными откликами о правящей партии.