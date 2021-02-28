Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта?
Полагаю, российской общественности будет небезынтересно узнать о некоторых фактах. Посмотрите на фото ниже.
Слева – ранее православная церковь Святого Иоанна Крестителя (в Шуше), а справа – она же, называемая «Ханач жам». Изменилось не только название, но и архитектура. Обратите внимание: купол отсутствует, и здание стало остроконечным. Храм принадлежит Армянской апостольской церкви.
Отметим, что об изменениях в облике храма армянская сторона не поставила в известность Бакинскую и Прикаспийскую епархию Русской православной церкви, в ведении которой находится Русская церковь Нагорного Карабаха. Об этом заявил пресс-секретарь епархии, протоиерей Константин Поминов. Причем этот вопрос обсуждался уже в 2019 году на встрече правления Общественного Объединения «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики» с руководителями религиозных общин, действующих в Азербайджане.
Церковь Святого Иоанна Крестителя имеет давнюю историю и служит одним из многих примеров мирного сосуществования представителей разных конфессий.
Она была построена в царские времена, действовала и в годы независимой Азербайджанской Демократической республики (1918-1920 гг.). В период проведения антирелигиозной политики советской власти церковь закрыли, а здание использовали в качестве санатория. Несмотря на то, что многие годы она не действовала, местные жители, азербайджанцы, никогда не забывали, что это русская церковь, называя ее «рус килсеси». «Килсеси» - по-азербайджански – «церковь», а слово «рус» не нуждается в переводе. Подчеркну, не армянская, а именно русская.
А вот еще фотография:
Это руины русского православного Храма в честь Преображения Господня недалеко от Ходжавенда. Исторически его прихожанами были казаки, проживавшие в Закавказье. А теперь, как видите, здесь разруха, причем появление надписей на стенах не спишешь на «случайно попавший снаряд». Что это, если не вандализм?
Недавно в разрушенном храме побывал и совершил моление настоятель церкви Александра Невского в Гяндже Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской православной церкви Варфоломей (Денис) Сотников. Вот его оценка случившегося:
«Когда Ходжавендский район захватили силы армянской стороны, то прямо рядом они построили военный полигон, а церковь заминировали. Сейчас чтобы я мог пройти к церкви, саперы заранее сделали для меня коридор. В тот день, когда я приехал, саперы еще раз провели контрольную проверку миноискателем, поскольку храм был заминирован не только снаружи, но и внутри.
Увиденное меня сильно опечалило, мне было очень больно. Я православный, священник, Храм Божий не должен разрушаться. Разрушен купол, колокольня, и если внимательно посмотреть, то видно, что храм обстреливался с армянской стороны, обстреливался крупнокалиберными снарядами. В Гяндже и в Баку армянские храмы стоят целые, более того – отреставрированные.
Наш многоуважаемый господин Президент, сказал, что все исторические памятники на территории Карабаха будут восстановлены: мечети, православные храмы и албанские храмы. Так что разрушенный храм, о котором я говорил, будет восстановлен.
К Православной Церкви в Азербайджане очень хорошее отношение. Нас всегда поддерживало государство, представители государства нас часто спрашивают, что отреставрировать, что построить. Прямо сейчас в Баку реставрируется три православных храма. Вероисповедание здесь свободное, никогда нас не притесняли и не притесняют, отношения между мусульманами и христианами хорошие».
Очевидно, что церкви помимо религиозного значения также имеют культурно-историческую ценность и являются памятниками архитектуры. И вот нельзя сказать, что в так называемой НКР только лишь разрушали памятники и не создавали ничего нового. Отнюдь. Вот, например, в уже упомянутом Ходжавенде поставили памятник Гарегину Нжде.
Но лучше бы этого не делали. Ведь кем был этот деятель? Факты его биографии красноречивы. Нжде проходил по «делу Дашнакцутюн». Напомню, что партия «Дашнакцутюн» до революции занималась террористической деятельностью. В Петербурге состоялся грандиозный суд над рядом представителей этой организации. О размахе процесса можно судить по тому, что было арестовано 159 человек, а свидетелями проходило несколько сот. В 1912 году суд вынес приговор. Большинство из арестованных отделалось сравнительно мягкими наказаниями, однако 52 человека были приговорены к различным срокам тюремного заключения, четырех сослали на каторгу.
Отмечу одну деталь: в защите представителей «Дашнакцутюн» участвовал никто иной, как Керенский, впоследствии вошедший в историю как политический проходимец, подрывавший российскую государственность.
Во время Второй мировой войны Нжде активно сотрудничал с нацистами, входил в так называемый Армянский совет (Берлин, 1942 год). Обращался к рейхсминистру восточных оккупированных территорий Розенбергу с просьбой сделать Армению германской колонией. После поражения Германии Нжде был арестован сотрудниками СМЕРШа. Его судили и приговорили к 25 годам тюремного заключения. В 1955 году умер во Владимирской тюрьме.
В таких случаях говорят, что комментарии излишни, но я все же прошу еще минуту. В 2016 году тому же Нжде памятник поставили в Ереване. Причем церемония открытия прошла в торжественной обстановке с участием тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна. Как видите, Нжде оказался в почете не только у лидеров так называемой НКР, но и у официального Еревана.
Вот на эти факты я и хотел обратить внимание российских читателей.
Автор: Фуад Ахундов, политолог
Комментарии читателей Оставить комментарий
С тобой и без тебю будемвоеват доскончания века
Слово Ахунд -судья , фарсидское
я был в Карабахе,в отличие от Азерб.районов там погиб один солдат ВВ стреляли со стороны с.Киркиджан (любители рыбалки). И как обогощалось высшее командование ВВ СССР, в отличие от рядового состава тоже помню.Правда были исключения. Иди червячков копай сказочник.
,,Ху́нта (исп. junta — собрание) — группа военных, пришедшая к власти насильственным путём в результате переворота, и, как правило, осуществляющая диктаторское правление методами террора.,,
В Арцахе имеется Конституция, было избрано четыре президента, парламент избирался пять раз, действуют конституционныйсуд, верховный суд, имеются парти и т.д. И это хунта? В соседней республике Азерб.власть наследственная, одно и тоже лицо избирается четвёртый раз, жена президента является его первым замом. И где хунта? Ахундов ай уцённый, ай муаллим где учился, где диплом получал?. Храмы ему не понравились. А что вы сделали с храмами в Нухе,Кировобаде, Джалилабаде, Ленкорани, Сальянах, Шемахи нет не армянскими (от них там ничего неосталось) с русскими храмами. Или подзабыли как вначале поотшибали кресты ,потом превратили в хлев, а при Н.С.Хрущёве всё снесли (борьба с религией).
Видимо мы должны пустить слезу по поводу паразита (РПЦ) обслуживающего другого паразита (Единую Россию) и имеющего счеты к третьему паразиту. Автора статьи нисколько не волнует, что "русская" церковь без верующих русских слегка бесполезна.
Во-вторых, даже если поплакать о состоянии храма, то в заброшенном-то виде всяко хуже, чем по назначению. Раз сохранили в целости, могли и попользоваться в качестве оплаты.
В-третьих, в виде мечети он точно, по автору, будет милее РПЦ чем христианская церковь, ага. Или заброшен или взорван, осквернен иноверцами. По Ахундову просто лепота.
Логика истинно азерская.