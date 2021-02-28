Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта?

13:30 2.03.2021

Азербайджанская армия в ходе недавней войны вернула под контроль Баку обширные территории Карабаха. Какие же изменения произошли за время правления хунты так называемой Нагорно-Карабахской Республики (НКР)?

Полагаю, российской общественности будет небезынтересно узнать о некоторых фактах. Посмотрите на фото ниже.

Слева – ранее православная церковь Святого Иоанна Крестителя (в Шуше), а справа – она же, называемая «Ханач жам». Изменилось не только название, но и архитектура. Обратите внимание: купол отсутствует, и здание стало остроконечным. Храм принадлежит Армянской апостольской церкви.

Отметим, что об изменениях в облике храма армянская сторона не поставила в известность Бакинскую и Прикаспийскую епархию Русской православной церкви, в ведении которой находится Русская церковь Нагорного Карабаха. Об этом заявил пресс-секретарь епархии, протоиерей Константин Поминов. Причем этот вопрос обсуждался уже в 2019 году на встрече правления Общественного Объединения «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики» с руководителями религиозных общин, действующих в Азербайджане.

Церковь Святого Иоанна Крестителя имеет давнюю историю и служит одним из многих примеров мирного сосуществования представителей разных конфессий.

Она была построена в царские времена, действовала и в годы независимой Азербайджанской Демократической республики (1918-1920 гг.). В период проведения антирелигиозной политики советской власти церковь закрыли, а здание использовали в качестве санатория. Несмотря на то, что многие годы она не действовала, местные жители, азербайджанцы, никогда не забывали, что это русская церковь, называя ее «рус килсеси». «Килсеси» - по-азербайджански – «церковь», а слово «рус» не нуждается в переводе. Подчеркну, не армянская, а именно русская.

А вот еще фотография:

Это руины русского православного Храма в честь Преображения Господня недалеко от Ходжавенда. Исторически его прихожанами были казаки, проживавшие в Закавказье. А теперь, как видите, здесь разруха, причем появление надписей на стенах не спишешь на «случайно попавший снаряд». Что это, если не вандализм?

Недавно в разрушенном храме побывал и совершил моление настоятель церкви Александра Невского в Гяндже Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской православной церкви Варфоломей (Денис) Сотников. Вот его оценка случившегося:

«Когда Ходжавендский район захватили силы армянской стороны, то прямо рядом они построили военный полигон, а церковь заминировали. Сейчас чтобы я мог пройти к церкви, саперы заранее сделали для меня коридор. В тот день, когда я приехал, саперы еще раз провели контрольную проверку миноискателем, поскольку храм был заминирован не только снаружи, но и внутри.

Увиденное меня сильно опечалило, мне было очень больно. Я православный, священник, Храм Божий не должен разрушаться. Разрушен купол, колокольня, и если внимательно посмотреть, то видно, что храм обстреливался с армянской стороны, обстреливался крупнокалиберными снарядами. В Гяндже и в Баку армянские храмы стоят целые, более того – отреставрированные.

Наш многоуважаемый господин Президент, сказал, что все исторические памятники на территории Карабаха будут восстановлены: мечети, православные храмы и албанские храмы. Так что разрушенный храм, о котором я говорил, будет восстановлен.

К Православной Церкви в Азербайджане очень хорошее отношение. Нас всегда поддерживало государство, представители государства нас часто спрашивают, что отреставрировать, что построить. Прямо сейчас в Баку реставрируется три православных храма. Вероисповедание здесь свободное, никогда нас не притесняли и не притесняют, отношения между мусульманами и христианами хорошие».

Очевидно, что церкви помимо религиозного значения также имеют культурно-историческую ценность и являются памятниками архитектуры. И вот нельзя сказать, что в так называемой НКР только лишь разрушали памятники и не создавали ничего нового. Отнюдь. Вот, например, в уже упомянутом Ходжавенде поставили памятник Гарегину Нжде.

Но лучше бы этого не делали. Ведь кем был этот деятель? Факты его биографии красноречивы. Нжде проходил по «делу Дашнакцутюн». Напомню, что партия «Дашнакцутюн» до революции занималась террористической деятельностью. В Петербурге состоялся грандиозный суд над рядом представителей этой организации. О размахе процесса можно судить по тому, что было арестовано 159 человек, а свидетелями проходило несколько сот. В 1912 году суд вынес приговор. Большинство из арестованных отделалось сравнительно мягкими наказаниями, однако 52 человека были приговорены к различным срокам тюремного заключения, четырех сослали на каторгу.

Отмечу одну деталь: в защите представителей «Дашнакцутюн» участвовал никто иной, как Керенский, впоследствии вошедший в историю как политический проходимец, подрывавший российскую государственность.

Во время Второй мировой войны Нжде активно сотрудничал с нацистами, входил в так называемый Армянский совет (Берлин, 1942 год). Обращался к рейхсминистру восточных оккупированных территорий Розенбергу с просьбой сделать Армению германской колонией. После поражения Германии Нжде был арестован сотрудниками СМЕРШа. Его судили и приговорили к 25 годам тюремного заключения. В 1955 году умер во Владимирской тюрьме.

В таких случаях говорят, что комментарии излишни, но я все же прошу еще минуту. В 2016 году тому же Нжде памятник поставили в Ереване. Причем церемония открытия прошла в торжественной обстановке с участием тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна. Как видите, Нжде оказался в почете не только у лидеров так называемой НКР, но и у официального Еревана.

Вот на эти факты я и хотел обратить внимание российских читателей.

Автор: Фуад Ахундов, политолог