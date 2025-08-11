14:03 11.08.2025

В России могут ввести запрет на импорт азербайджанских товаров в ответ на решение Баку отправить гуманитарную помощь Украине. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев.

«Если на прилавках в России не будет товаров из Азербайджана, то у нас от этого ничего не изменится, а вот у них сильно изменится», — приводит его слова Газета.RU.

По его мнению, портить отношения с таким крупным соседом, как Россия, неразумно. Гурулев отметил, что также можно «пощипать» азербайджанских предпринимателей в России. В довершение своей речи он подчеркнул, что специальная военная операция (СВО) может распространяться по всей границе РФ.



11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев дал распоряжение направить средства для оказания гуманитарной помощи Украине. Сообщалось, что средства будут выделены из резервного фонда страны, речь идет о сумме в $2 млн. Поручение было направлено министерству финансов Азербайджана.