В России могут ввести запрет на импорт азербайджанских товаров

Арбузы © KM.RU

В России могут ввести запрет на импорт азербайджанских товаров в ответ на решение Баку отправить гуманитарную помощь Украине. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев.

«Если на прилавках в России не будет товаров из Азербайджана, то у нас от этого ничего не изменится, а вот у них сильно изменится», — приводит его слова Газета.RU.

По его мнению, портить отношения с таким крупным соседом, как Россия, неразумно. Гурулев отметил, что также можно «пощипать» азербайджанских предпринимателей в России. В довершение своей речи он подчеркнул, что специальная военная операция (СВО) может распространяться по всей границе РФ.


11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев дал распоряжение направить средства для оказания гуманитарной помощи Украине. Сообщалось, что средства будут выделены из резервного фонда страны, речь идет о сумме в $2 млн. Поручение было направлено министерству финансов Азербайджана.

  1. 11.08.2025, 20:05
    Гость: И,я так считаю

    Любая диаспора-это государство в государстве-оно нам надо? Это опасно для большого Государства-Россия.

  2. 11.08.2025, 20:03
    Гость: А,если,эти азербайджанцы уже россияне в 3-м поколении?

    И,давно ассимилировались,выучились в российских вузах,женились на россиянках и воспитывают уже не только детей,но и внуков? Для которых русский язык-родной от рождения? Не в национальности дело,а в людях.

  4. 11.08.2025, 19:56
    Гость: Гурулёву и респект?

    Вы слышали,сколько всякой мути он заявлял когда-то? Не надо нам таких пернатых.

Все комментарии (32)
