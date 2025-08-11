Азербайджан отправит Украине электрооборудование на 2 млн долларов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил выделить $2 млн Украине. На эти деньги страна закупит и отправит электрическое оборудование собственного производства в качестве гуманитарной помощи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст распоряжения.
В документе подчеркивается, что Азербайджан уже несколько раз отправлял помощь Украине из-за «сложившейся в последние годы ситуации». Денежные средства выделят из резервного фонда президента Азербайджана, который предусмотрен государственным бюджетом республики на 2025 год.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым. Зеленский поздравил коллегу с достижением мирных договоренностей с Арменией и обсудил энергетическое сотрудничество двух стран. Украинский президент написал в Telegram-канале, что в ходе разговора «удалось достичь значительных результатов».
19 июля, в преддверии III Шушинского глобального медиафорума, Алиев впервые с начала боевых действий открыто выразил поддержку Украине. Он заявил, что страна «не должна соглашаться на оккупацию» и призвал Киев последовать примеру Баку, который добился возвращения Карабаха военным путем.
Азербайджан осудил нанесённые Россией воздушные удары по принадлежащей госкомпании SOCAR Азербайджана нефтебазе на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину
Об этом сообщает пресс-служба Алиева по итогам его разговора с Зеленским.
"По мнению депутата Госдумы, поскольку речь идет об оказании гуманитарной, а не военной помощи, то ничего такого тут нет".
А ничего, что получив от азербайджана эти деньги, украина, сэкономив на гумпомощи, на такую же сумму купит вооружение? Эта депутатка может додумать или ей не дано?
МИД РФ КАК ФИЛИАЛ ГОСДЕПАРТАМЕНТА США
Понятно, что МИД РФ, как минимум, со времени Андрея Козырева, а то и раньше, превратился в российский филиал Госдепартамента США.
И такую ситуацию, похоже, не способны изменить ни СВО, ни даже русофобские активности НАТО.
Не обсуждая мотивы пособничества российской дипломатии своему главному геополитическому противнику (они известны), обратим внимание на очередной акт названного пособничества.
Недавняя встреча в Вашингтоне лидеров Азербайджана и Армении с Дональдом Трампом жирной точкой закрепила факт выдавливания России с территории Южного Кавказа и приход в неё американских военных, дипломатов и политиков в качестве "куратора" (по сути, - хозяина) данного региона.
Двести лет доминирования на Южном Кавказе Российской империи, а затем СССР и новой России в одночасье сменилось банальным "сливом" национальных интересов РФ. На пустом месте, добровольно, подневольно, тупо, трусливо, инфантильно, преступно...
Профукав Южный Кавказ (вслед за чем нарисовалась перспектива "слива" Россией и Северного Кавказа, и вообще всего российского Юга, граничащего с Чёрным морем, Каспием, Центральной Азией и т.п.), российские руководящие мужи промолчали бы... Но они не промолчали, а предпочли ещё и возгордиться своим внешнеполитическим позором.
Сегодня представители МИД РФ оценили соглашение на троих (Баку, Ереван и Вашингтон) как ПОЗИТИВНЫЙ (???) акт.
В переводе на русский язык это означает следующее:"Нас снова обманули и кинули - и это прекрасно... ".
Грулев говорит правильные вещи. Азеры в своей основной массе уже показали себя агрессивной массой злостных русофобов. При этом Россия во всем должна научиться действовать исходя из своих национальных интересов. Однако вопрос упирается в странную внутреннюю политику кремлёвских крипто-многонационалов.
Когда провинции уверены что центр слаб, а территории раздаёт Лондон Ми6, вопрос не провинциях а общей политики Колониального правления Британии-Ми6 в России-СССР! Значит территория Карабаха должна быть отбита обратно Арменией, а их правление изменить ориентиры или заменено. В любом случае тотальные измены в сторону Британии-Ми6 это результат слабости Центра и нежелания ударить кулаком по столу, а только нести часто бессмысленные потери! Почему нет ядерных ударов по базам Британии на Украине и в Периметре, почему Лондон не получил урок за гибель АПЛ Курск и Крейсер Москва! Британские Пираты уважают только силу и пока им не преподать урок, всё провинции будут стремиться к ним а не к России, какие связи до этого их не скрепляли.
