Азербайджан отправит Украине электрооборудование на 2 млн долларов

12:56 11.08.2025

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил выделить $2 млн Украине. На эти деньги страна закупит и отправит электрическое оборудование собственного производства в качестве гуманитарной помощи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст распоряжения.

В документе подчеркивается, что Азербайджан уже несколько раз отправлял помощь Украине из-за «сложившейся в последние годы ситуации». Денежные средства выделят из резервного фонда президента Азербайджана, который предусмотрен государственным бюджетом республики на 2025 год.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым. Зеленский поздравил коллегу с достижением мирных договоренностей с Арменией и обсудил энергетическое сотрудничество двух стран. Украинский президент написал в Telegram-канале, что в ходе разговора «удалось достичь значительных результатов».

19 июля, в преддверии III Шушинского глобального медиафорума, Алиев впервые с начала боевых действий открыто выразил поддержку Украине. Он заявил, что страна «не должна соглашаться на оккупацию» и призвал Киев последовать примеру Баку, который добился возвращения Карабаха военным путем.