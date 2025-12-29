Лавров сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию Путина
Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, сообщил журналистам глава МИД Сергей Лавров, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.
По его словам, Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия. «Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе обломков БПЛА не поступало», — сказал Лавров.
Действия Украины не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения определены, сообщил глава МИД. Переговорная позиция России после украинской атаки на резиденцию президента будет пересмотрена, при этом выходить из переговоров о мире Москва не планирует, отметил министр.
Лавров взял нож и застрелился
Ну и что тут удивительного? Зеленый же непуганный. Вот и творит. Пока он в штаны не наложит, все будет продолжаться.
что-то эти беспилотники размножаются как мухи не смотря на постоянно объявление об уничтожении их "навозных куч" .
Киевской гниде теперь некуда бежать.Каждое его действие будет расценено совершенно по другому сценарию.Понятное дело,что без вашингтонского обкома не обошлось(куда же без них) и самое главное-теперь переговоры фактически сорваны и у СВО ЕСТЬ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ.
вы заглатываете повторение 90-х.Флаг вам в руки