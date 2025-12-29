Лавров сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию Путина

19:04 29.12.2025

Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, сообщил журналистам глава МИД Сергей Лавров, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

По его словам, Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия. «Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе обломков БПЛА не поступало», — сказал Лавров.

Действия Украины не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения определены, сообщил глава МИД. Переговорная позиция России после украинской атаки на резиденцию президента будет пересмотрена, при этом выходить из переговоров о мире Москва не планирует, отметил министр.