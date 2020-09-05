Ароматерапия для души и тела

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Ещё древние египтяне были приятно удивлены, насколько благотворно влияют приятные запахи на человека

Последующие три тысячи лет лишь укрепили слова пахучих эфирных масел как супер эффективных лечебных и косметических средств. В наше время ароматерапия - это отдельная область нетрадиционный медицины.

Извлеченные из растений концентрированные масла при разном применении могут бороться с воспалениями, инфекциями, улучшать память и самочувствие, менять настроение, помогать от самой запущенной депрессии и даже, согласно самым смелым версиям уравновешивать личность и исцелять биополе человека.

Избавиться полностью от какого либо серьёзного недуга поможет врач-ароматерапевт, так что заниматься неграмотным самолечением с помощью такого мощного оружия, как запахи, всё-таки не стоит. Однако, побаловать себя дома укрепляющей кожу аромаванной или убить стресс пахучими свечами не только можно, но и нужно!

Эфирные масла это стопроцентный натурпродукт, результат перегонки трав, цветов, деревьев. Часто экстракты попадают на полки магазинов очень концентрированными, поэтому дозировка должна быть крошечной, всего несколько капелек. При покупке масла необходимо уточнять его концентрацию и остерегаться подделок. Чистые масла очень дорогие, растворы же на их основе, наоборот, доступные. Их готовят по специальным технологиям, а не просто разводят в чем попало. Среди подделок встречаются дешёвые масла с добавками ароматизаторов.

Поэтому, чтобы не ошибиться, обращайтесь в специализированные магазины. Не используйте больше 2 масел одновременно и не злоупотребляйте одним и тем же запахом неделю подряд.

Ароматерапия приносит массу удовольствия. К тому же экстракты душистых растений доступны и дают немедленный результат.

Способ применения 1. Ванна



В тёплую ванну добавьте около 5 капель масла и слегка взболтайте воду. Ее равномерно покроет ароматная тонкая пленочка. Теперь можно кайфовать! Масло впитывается в кожу, пока вы вдыхаете пахучие антидепрессанты. И ощущение полной гармонии обязательно посетит вас. Для устойчивости к холоду выбирайте запах имбиря и розмарина, а для борьбы с лишним весом - цитрусовые. Если вы захотите увлажнить кожу, добавьте к эфирному ещё и чайную ложку растительного масла, например, миндального. После ванной не вытирайтесь полотенцем, а просто завернитесь в халатик.

Способ применения 2. Воздух

Наполнить свою комнату любимым ароматом проще простого. Достаточно лишь приобрести испаритель. Он состоит из колбы, куда наливается вода и четыре капли концентрированного масла, и свечки под ней. Принцип несложный: свечка горит - вода нагревается - масло испаряется. Бывают также электрические испарители. Если же хочется расслабиться, а достижения прогресса нет под рукой, то можно развести пару капель масла в воде и разбрызгать по комнате.

Способ применения 3. Тело



Холодный компресс из экстрактов растений поможет при вывихах и воспалениях. Капните 3-4 капли масла на чашку воды, пропитайте тампон и держите на больном месте около десяти минут. А массаж с эфирными маслами вообще приведет вас в восторг. Можно использовать готовые специальные смеси, то есть разведённые масла, а можно и концентрированные. Последние перед массажем, конечно же, необходимо смешать с кремовой основой.

Ароматерапия - это панацея от простуды, ушибов, головной боли, она помогает ухаживать за кожей и бороться с ненужными запахами, лечит от депрессии неврозов. Но чтобы ароматерапия была максимально эффективна, важно правильно подбирать эфирные масла.

Рассмотрим самые популярные из них



Лаванда. Самое универсальное полезное среди эфирных масел. Антисептик и антидепрессант. Помогает при стрессах, бессоннице, нервозности, головных болях и простуде, заживляет раны и облегчают зуд и боль от укусов насекомых. Успокаивающие и уравновешивающее.

Роза. Смягчающее масло. Это отличный антидепрессант, любовный стимулятор и тоник одновременно. Масло помогает при менструальных нарушений, способствует сну.

Бергамот. Лучшее средство от депрессии. Успокаивает и поднимает настроение. Это масло уменьшает жирность кожи и даже лечит кожные заболевания, но делает вас чувствительным к ультрафиолетовому излучению. Поэтому о солнечных ваннах придётся забыть.

Сандаловое дерево. Отлично подходит для ухода за сухой кожей. Оно также расслабляет, побеждает стресс, бессонницу и заживляет раны.

Пачули. Успокаивает. Заживляет раны, помогает бороться с перхотью. Масло пачули применяют для ухода за сухой кожей.

Можжевельник. Противовоспалительное, успокаивающее. Капли можжевелового или лимонного масла на зубной пасте помогает избавиться от запаха изо рта, заболевания десен и камней на зубах. Строго противопоказано при беременности!

Нероли. Изысканное, утонченное масло готовится из цветков апельсинового дерева. Снимает напряжение, стресс, успокаивает и поднимает настроение. Она также полезна для кожи, поскольку способствует регенерации клеток.

Ромашка. Никто не успокоит лучше. Снимает возбуждение, раздражение, стресса, аллергию и предменструальный синдром. Помогает при головных болях и спокойном состоянии.

Майоран. Согревающее масло, особенно полезно при мышечной боли. Французский майоран помогает при бессоннице.

Имбирь. Успокаивающее, согревающее масло. Имбирь может усиливать половое влечение. Борется с унынием и хандрой. Помогает при отёках.

Розмарин. Для хорошего настроения. Лечит кашель и головные боли. Отличный антисептик, стимулятор и тоник. Нельзя использовать при беременности.

Апельсин. Помогает при депрессии, состоянии страха, нервного напряжения и бессонницы.

Ладан. Уникальный древесный аромат. Ладан расслабляет и помогает заснуть. Полезен в случае заболевания дыхательных путей. К слову, это масло разглаживает морщины.

Мята. Освежает, устраняет головную боль, тошноту и головокружение. Идеально при слабости и упадке сил.

Герань. Если вы замечаете за собой перепады настроения от эйфории до депрессии, это то, что нужно. Помогает при гормональных нарушениях. Кстати, отпугивает комаров.

Лимон. Избавит от простуды, носовых кровотечений и воспаления миндалин.

Мандарин. Успокоит и освежит. Помогает при проблемах с пищеварением.

Иланг-иланг. Любовный эликсир. Стимулирует сексуальную активность..

Чайное дерево. Антибактериальное средство. Избавляет от грибка.

Эвкалипт. Победит простуду. А ванна с маслами эвкалипта и лаванды способствует излечению ветрянки.

Фото с сайта Pixabay.com

