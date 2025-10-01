«ЙОРШ», 3 октября, «Сигнал» (Самара)

14:19 1.10.2025

Готовьтесь к мощному панк-рок-отрыву этой осенью, потому что группа ЙОРШ отправляется в тур и уже 3 октября выступит в Самаре!

В программе все главные хиты за почти два десятилетия истории коллектива, новинки и настоящий угар. ЙОРШ – одна из самых заметных команд на современной отечественной панк-рок-сцене, которая уверенно прошла путь от небольших андеграундных клубов и подпольных баров до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей страны и победителя премии «Чартова Дюжина» в номинации «Песня года». Регулярные солдауты, десятки успешных фитов, сотни посещенных с выступлениями городов, тысячи ежемесячных зрителей на концертах, миллионы слушателей на цифровых платформах подтверждают – «панк никогда не умрёт».

3 октября. Клуб «Сигнал». ЙОРШ. Этот концерт вы запомните надолго!

Начало в 18.00.