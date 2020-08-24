«Вагнеровцы» и другие провалы: киевский режим расписывается во лжи и преступлениях

Чтобы разобраться с «минской постановкой», понадобилось буквально несколько дней, и за ней просматривается кое-что интересное

29 июля 2020 года власти Белоруссии объявили о задержании «членов ЧВК из России», которые, якобы, были отправлены в Минск с целью участия в массовых беспорядках – потенциальном «майдане». Прозвучали заявления даже о том, что задержанные чуть ли не дают признательные показания.

При этом, ситуация выглядела откровенно нелепо. Основные оппоненты Александра Лукашенко занимали откровенно прозападные позиции, и вряд ли бы их поддержка имела хоть какой-то смысл с точки зрения официальной Москвы. Кроме того, прибывшие в Минск мужчины никоим образом не выражали намерения участвовать в свержении власти. Напротив, они вели себя спокойно и даже не пытались скрываться от официальных лиц.

Уже 6 августа истина в общих чертах вскрылась. В «Комсомолке» были обнародованы результаты журналистского расследования, свидетельствующие о том, что вся история с задержанием в Минске стала результатом провокации украинских спецслужб. Выяснилось, что ветеранов войны в Донбассе наняли для охраны нефтяных объектов люди, звонившие с сирийских и венесуэльских виртуальных номеров.

Электронная почта, с которой велась переписка, внешне напоминала почту «Роснефти», однако перестала работать вскоре после ареста. Билеты же на самолет были приобретены с территории Украины через украинские турагентства. Печати и подписи на документах нанимателей, а также личности контактных персон – все это было фейковым.

Лукашенко, внимательно выслушавший просьбы Киева о выдаче задержанных россиян по обвинению в участии в боевых действиях в Донбассе, через некоторое время объявил, что без веского повода никого выдавать не будет. Причем публично признал, что информация о «диверсантах» (а именно о «второй», так и не выявленной группе) поступила с Украины. А затем, по мере обострения ситуации в Минске, белорусские власти и вовсе отпустили так называемых «вагнеровцев» в РФ. Зеленский разнервничался и назвал поведение Лукашенко неприемлемым и некорректным.

Украинские спецслужбы поспешили назвать заявления российских СМИ об их причастности – фейком, но им не поверил никто даже в Киеве.

В украинских телеграмм-каналах началось обсуждение двух основных версий произошедшего.

«Первая - ее уже придерживаются в России - состоит в том, что украинские спецслужбы выманили россиян (в том числе воевавших на Донбассе) в Беларусь под предлогом выгодной работы в третьих странах. А потом "слили" их белорусским спецслужбам, представив дело как попытку свергнуть Лукашенко, что вызвало скандал между Минском и Москвой. Вторая - Украина выманила наемников, чтобы вывезти из Минска самолетом в Киев. Эту операцию готовили спецслужбы, но ее остановили на Банковой, чтобы не срывать наметившийся прогресс по Донбассу: перемирие на фронте и предстоящий обмен пленными. После чего произошла утечка, и белорусы захватили россиян. То есть операция была сорвана якобы из-за "крота" в Киеве, которым мог быть кто-либо из представителей высшего руководства страны (а только они были в курсе спецоперации)», — пишет «Страна.UA».

Причем, позже начали возникать новые сенсационные подробности инцидента. В частности, речь зашла о том, что часть из захваченных россиян украинские спецслужбы хотели представить фигурантами дела о сбитом «Боинге», а также – дел об уничтоженных в 2014 году украинских военных самолетах.

Дальше – больше.

Люди из окружения Петра Порошенко заявили, что у киевских спецслужб существовал хитрый план посадки самолета в Киеве, захвата его переодетыми в медиков спецназовцами и арестом россиян. Против «операции» стал якобы возражать глава офиса президента Украины Андрей Ермак, опасавшийся срыва перемирия. Зеленский его поддержал и приказал перенести «операцию» на 30 июля. А потом информация о ней «всплыла» уже в Минске.

Околопорошенковские спикеры прямо намекают, что «секретные данные» были переданы то ли российским спецслужбам, то ли белорусам кем-то из окружения Зеленского. И на основании этого «разгоняют зраду» и в очередной раз заводят песню об импичменте действующего президента.

После того же, как в украинских СМИ всплыли записи разговоров с задержанными в дальнейшем в Белоруссии россиянами, никаких сомнений не осталось – за провокацией стояла именно Украина.

При этом, обвинения националистов в адрес команды Зеленского в «сливе» информации в Москву звучат достаточно абсурдно.

Если в России знали о «спецоперации», то почему попросту не развернули соотечественников? Или не озвучили правду на следующий же день после задержания?

Все указывает на то, что в офисе украинского президента задумали «многоходовку», решив одним выстрелом убить сразу двух зайцев – не только захватить россиян, но и вбить клин между Россией и Белоруссией на радость западным кураторам (а, возможно, и с их подачи). В конечном итоге Киеву не удалось ни того, ни другого. А Зеленскому теперь приходится выбирать между имиджем «предателя», и неудачника. И неизвестно еще, что хуже.

Не успели разойтись круги на воде от первого шпионского скандала, как разразился второй.

Российские спецслужбы задержали лиц, пытавшихся похитить в РФ в интересах Киева одного из бойцов ополчения Донбасса. И опять-таки телеграмм-каналы заговорили о том, что операция могла иметь какое-то отношение к делу «боинга». Киев снова обвинил российскую сторону в распространении фейков. Но теперь это было уже просто глупо и скучно.

Очевидно, что Киев просто с отчаянным надрывом пытается достать хоть кого-то, из кого можно было бы выбить самооговор по ситуации с малайским «боингом». И это – мягко говоря, подозрительно.

«У меня закрадываются сомнения. Потому что, если можно было решиться на такой идиотизм, на такое выманивание кого-то, и полный прос*р, то, вполне возможно, были и еще кой-какие операции, которые закончились провалом, но о которых ГУР, служба специальных операций и так далее просто молчат. Может такое быть?», - задал риторический вопрос по поводу случившегося в своем блоге известный украинский журналист и политбеженец Анатолий Шарий.

На фоне вскрывшейся лжи о крымском инциденте 2016 года (после обнародования переговоров о нем между Порошенко и Джо Байденом, правду уже опровергать никто даже не пытается) и минского провала, есть все основания предполагать, что точно такая же «спецоперация» могла иметь место и в деле с «боингом». Тем более, что никаких достоверных доказательств своей невиновности Киев за шесть лет предоставить так и не удосужился, зато найти псевдовиновных пытается отчаянно.

Пока что, несмотря на формальную смену «рулевого», киевский режим, установившийся после госпереворота 2014 года, сохраняется. Но сколько нам открытий чудных готовит тот момент, когда он все-таки падет...