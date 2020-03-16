Катрин Денев: «Невозможно быть красивой каждую минуту!»

Эта актриса – экранное воплощение женственности и шарма

И такой же символ Франции, как духи «Шанель № 5» или Эйфелева башня. Она блистала в фильмах Бунюэля и Трюффо, ее партнерами были Мастроянни, Депардье и Бельмондо. Она из тех, кто умеет красиво стареть, и в свои семьдесят продолжает часто появляться на экране.

Катрин Денев, настоящее имя которой – Катрин Фабьен Дорлеак, родилась 23 октября 1943 года в Париже в актерской семье. Ее сестры были шумными девочками, а застенчивая Катрин жила в мире фантазий.

С детства сестер Дорлеак влекло в актерский мир. Франсуаза, сестра Катрин, в пятнадцать лет оставила гимназию и буквально ворвалась в мир кино. А вот Катрин о карьере актрисы всерьез не задумывалась: «В тринадцать лет я сама еще не знала, чего хочу». Но у ее отца было иное мнение относительно Катрин: «С таким лицом, как у тебя, дочка, было бы преступлением не сниматься».

Роковая блондинка

В четырнадцать лет у Катрин состоялся дебют – в фильме «Гимназистки». Ну а серьезно актерскую карьеру Катрин Денев начала в шестнадцать в комедии «Ученицы колледжа». Она взяла фамилию матери, чтобы избежать сравнения с популярной на тот момент сестрой Франсуазой Дорлеак.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Чуть позже в режиссере Роже Вадиме Катрин обрела свою первую любовь. Она покинула родной дом, и Роже приступил к съемкам картины «Сатана там правит бал». Но ни этот, ни последовавший за ним фильм «Пророк и добродетель» не принесли успеха. Роже Вадиму так и не удалось открыть внутренний мир прекрасной Денев. К счастью для мирового кинематографа, это сумели сделать другие режиссеры.

Денев стала звездой после каннского триумфа фильма «Шербургские зонтики», который вышел в 1964 году. С тех пор она лишь укрепляла репутацию ведущей французской актрисы, работая с такими гигантами кино, как Луис Бунюэль и Франсуа Трюффо. Одной из лучших ее работ стала картина «Дневная красавица» Бунюэля. В ней Катрин сыграла скучающую буржуазную даму, ночи отдающую мужу, а дни проводящую в борделе.

Похожая на ангела, она часто играла красавиц с дьявольской начинкой.

Феномен Денев

Ее звезда ярко горела и в восьмидесятые, и в девяностые. Новое тысячелетие не заставило Катрин успокоиться – успех сопутствовал ей и дальше. Критики хорошо восприняли её роль в драме «Индокитай» (1992), – картина получила «Оскар» за лучший иностранный фильм.

Отодвинув возрастные пределы в кино, Денев не отрицала эстетических проблем, связанных со старением женщины, и не эксплуатировала образ своей юности. В ее карьере были и перерывы в съемках. После «простоев» она с новыми силами бралась за работу. В 1999-м актриса дала прессе повод поговорить о ее смелости, снявшись в 56 лет обнаженной в фильме «Пола Х».

Фото с сайта kino-teatr.ru

В новое тысячелетие звезда ступила прежней царственной походкой – блеснула талантом в картине Ларса фон Триера «Танцующая в темноте». Также Денев снялась в нескольких фильмах провокационного Франсуа Озона.

Едва ли в истории кинематографа есть еще прецеденты, когда немолодая кинозвезда была бы так востребована. Феномен Денев в том, что актриса грамотно выстроила карьеру, осознавала свои возможности и соглашалась на роли с учетом возраста. «У меня гены, которые помогают мне отлично выглядеть. Однако я не намерена сниматься до ста лет, и знаю, когда мне надо будет остановиться», – говорит она.

Всегда в гриме

Ее личная жизнь была в центре внимания, и тот факт, что Катрин родила двоих детей, но не вышла замуж ни за одного из их отцов, Роже Вадима и Марчелло Мастроянни, в своё время шокировал общественность.

Актриса лишь раз была замужем, ее муж Бейли был фотографом. Катрин – сильная женщина, она умела чувствовать приближение конца любви и не дожидалась развязки романа. Она уходила первой даже от великих.

Режиссеры Роже Вадим и Франсуа Трюффо, актер Марчелло Мастроянни, певец Серж Гинсбург, – все они, возможно, и не догадывались, что уходя первой, актриса спасала себя от нестерпимой душевной боли.

С Роже Вадимом Катрин была счастлива и родила сына Кристиана, но идиллия длилась недолго, поскольку его отсутствие дома раздражало актрису. Она ушла, а он позже вспоминал в интервью: «Эта женщина сделана изо льда и гранита. Холодная, самовлюблённая кукла. Знаете, я никогда не видел её настоящего лица. Она всегда была в гриме – даже спала с накладными ресницами».

После расставания с Роже Катрин встречалась с певцом Джонни Холидеем, фотографом Дэвидом Бейли и режиссёром Романом Полански. Затем актриса стала принимать ухаживания женатого Марчелло Мастроянни. Он дарил ей цветы и засыпал комплиментами, но даже после рождения дочери Кьяры не бросил свою жену.

Так что можно сказать, что в жизни Катрин Денев было всё – успех, любовь, обожание мужчин, но никогда не было постоянного спутника рядом.

Неотразимая в любом возрасте

Денев утверждает, что главное достоинство женщины – умение выглядеть потрясающе в любом возрасте. Актриса говорит, что современные дамы намного более моложавы, чем их ровесницы три поколения назад. Сегодня женщины более свободны, они сами выбирают образ жизни. Во-вторых, они стали тщательнее следить за собой. И наконец, у дам появилась возможность пользоваться более качественной косметикой.

Сама актриса предпочитает использовать проверенные марки, ее любимый производитель – Ив Сен-Лоран. Также Катрин убеждена, что у любой женщины должен быть обязательно свой собственный аромат и стиль, сочетающийся с ним. Она обожает духи, «Paris» Сен-Лорана и ароматы от Герлен.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Когда в 70-х Денев стала лицом парфюмерной легенды, Chanel No. 5, ее узнавали во всем мире, а американские журналисты присвоили ей титул самой элегантной женщины мира.

Она не фанатик спорта, ее секрет – чувство меры. Главным козырем в борьбе со старостью француженка считает отказ от курения. Также она любит пешие прогулки и иногда занимается гимнастикой.

Сегодня все женщины гоняются за призраком вечной юности, дабы удержать рядом своих мужчин. А по мнению Денев, возраст от 18 и чуть старше – это время болезненных любовных переживаний, с которыми, в силу отсутствия опыта, почти невозможно справиться. Мироощущение зрелой женщины, особенно если она смогла реализоваться, гораздо более приятно, убеждена актриса.

«Невозможно быть красивой каждую минуту, а «навсегда» тем более. Как и каждому человеку, мне знакомо плохое самочувствие, усталость, бывает, что мне совсем не нравится то, что я вижу в зеркале. Да и вообще в жизни есть вещи, куда более важные и ценные, чем внешняя красота», – утверждает Катрин, оставаясь неотразимой.

Муза Сен-Лорана

Почти вся блестящая карьера Денев связана с модой и одним из ее главных творцов – парижским модельером Ивом Сен-Лораном. Любимая муза французского кутюрье впервые надела его платье в 1967 году на съемках «Дневной красавицы».

Для этого фильма модельер создал коллекцию сценических нарядов, картина наделала шума и прославила Денев. А великолепные костюмы породили моду на кружева, бюстье и платья-комбинации.

Тандем Денев – Сен-Лоран подарил миру нетленный образ элегантной парижанки – застегнутая на все пуговицы, она консервативна в выборе цвета и предпочитает классику. Подчеркнуто сдержанная, Денев стала идеальной моделью для великого кутюрье, у которого даже обычные блузки выглядели революционно за счет прозрачной ткани и предложения носить их на голое тело. Актриса подыгрывала дизайнеру – за ее внешней холодностью таилась бездна противоречий. Эта двойственность, подчеркнутая Сен-Лораном, обозначила типаж «скрытого эротизма», который до сих пор ассоциируется с Денев.

После съемок Катрин везде появлялась в новых творениях Сен-Лорана, посещала его дефиле и помогала ему с рекламой. Вскоре она сама начала практиковаться в дизайне и представила миру свой парфюм, «Deneuve». Позже появились авторские коллекции очков, обуви и украшений.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Она действительно не изменяла платьям Сен-Лорана ни с какими другими. Несмотря на бурное развитие французской моды, актриса остается верна любимому дизайнеру и по сей день. Вплоть до самой смерти Сен-Лорана в 1998-м Катрин всегда заказывала у него костюмы.

Цитата: «Лучший способ сохранить любовь мужчины — не выходить за него замуж».