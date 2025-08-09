Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в 2019 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся 15 августа на территории Аляски.

«Долгожданная встреча между мной, президентом Соединённых Штатов, и президентом России Владимиром Путиным пройдёт в пятницу, 15 августа, в прекрасном штате Аляска», — сообщил Трамп в своей публикации на платформе Truth Social.

Информацию о дате и месте встречи также озвучил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, договорённость о проведении саммита была достигнута в ночь на субботу.

«Американская сторона только что объявила о согласии провести переговоры между лидерами России и США 15 августа на Аляске. Наши страны являются соседями, имеющими общую границу. Логично, что делегация сможет перелететь через Берингов пролив, и именно там пройдёт столь значимый и ожидаемый саммит», — отметил представитель Кремля.

Комментарии читателей

  1. 09.08.2025, 15:14
    Гость: ГостьВ

    Очень наглядно действует ВВП, согласившись на переговоры на бывшей русской земле, проданной по трусости и недомыслию Александром II.
    Только ВВП ради высшей цели, оправдывающей все и вся-это сохранение Украины, как государства, мог пойти такой поступок! Гениально! И пусть, пусть недоброжелатели, верхогляды, открытые, скрытые враги России и лично ВВП и пр. скажут, что это не поступок выдающегося полит. деятеля, а, мягко говоря, проступок, последствия которого не замедлят сказаться на России. Как он выходит из СВО, выполнив задачи, добившись цели и насмерть напугав всех врагов России!
    Это ведь с испуга, никак не по другому, Трамп предложил Аляску для переговоров, а ВВП мудро на это согласился.
    ВВП предвидит ход событий, знает, знает, что именно на Аляске, он добьется желаемого реванша и триумфа: Запад будет поставлен коленками на горох. Трамп импульсивно уйдет в отставку. Аляска, увидев мудрые действия по достижению мира на Украине, и не только, запросится домой. Украина, вскоре, падет в объятия России. И, как ни горько осознавать, что век даже выдающегося человека недолог, но деяния ВВП навсегда останутся в благодарной памяти нашей и потомков.
    Я за мавзолей для ВВП!

  4. 09.08.2025, 14:36
    Гость: Nic

    Обсудить - вещь полезная.Вопрос о реальных решениях.Очевидно, что свои территории зафиксированные в конст-ии , мы можем обменять только на что-то в Аляске.

  5. 09.08.2025, 14:28
    Гость: Смешно

    читать о желании сша выйти из этой войны. Хотели бы - давно вышли, и, больше того, не начинали бы.


