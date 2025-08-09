Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске

09:04 9.08.2025

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся 15 августа на территории Аляски.

«Долгожданная встреча между мной, президентом Соединённых Штатов, и президентом России Владимиром Путиным пройдёт в пятницу, 15 августа, в прекрасном штате Аляска», — сообщил Трамп в своей публикации на платформе Truth Social.

Информацию о дате и месте встречи также озвучил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, договорённость о проведении саммита была достигнута в ночь на субботу.

«Американская сторона только что объявила о согласии провести переговоры между лидерами России и США 15 августа на Аляске. Наши страны являются соседями, имеющими общую границу. Логично, что делегация сможет перелететь через Берингов пролив, и именно там пройдёт столь значимый и ожидаемый саммит», — отметил представитель Кремля.