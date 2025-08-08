В Москве планируют построить индуистский храм
В московской Коммунарке в следующем году планируется возведение индуистского храма. Об этом РИА Новости сообщил президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.
"Индийская община в данный момент подала документы на официальную регистрацию религиозной организации. В течение нескольких месяцев мы должны ее получить, по крайней мере, до конца года. Далее пишем заявление о выделении места под строительство индуистского храма в Москве. Думаю, вопрос возведения индуистского храма, возможно, будет решен уже в следующем году и, скорее всего, это будет в Коммунарке в Москве. Нам так посоветовали. Важно, чтобы было рядом метро", - рассказал Сэмми Котвани.
По его словам, это может быть небольшой храм. "Пусть он будет маленьким, самое главное, чтобы было одно место, где можно молиться", - отметил Котвани.
Ихняя, это "их" на дебилоалкашном языке
Что ты врешь строят унассамолеты.лжец
Мракобесие - это когда храмы рушат.
Москве индуистский храм? Индуисты могут молиться и дома, их "храмы" вовсе и не храмы. У них, как и у всех религий кроме православия, нет ни священников, ни таинств, ни священнодействий. Храм им не нужен. Но это в теории, а на практике, на кой хрен строить молельные дома для не традиционной в России религии? Может Собянин еще и для растафариан еще какую-нибудь сараюшку построит (и на строительстве которой, может быть кто-то погреет ручонки). Пусть там поклоняются Джа своему. Мне, как москвичу, такие выходки понаехавшего мэра не нравятся. Он не знает и не любит Москву-знай бордюры меняет. Вот и пусть его меняет, пока не сняли.
ихния - это как?