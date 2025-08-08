В Москве планируют построить индуистский храм

11:55 8.08.2025

В московской Коммунарке в следующем году планируется возведение индуистского храма. Об этом РИА Новости сообщил президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.

"Индийская община в данный момент подала документы на официальную регистрацию религиозной организации. В течение нескольких месяцев мы должны ее получить, по крайней мере, до конца года. Далее пишем заявление о выделении места под строительство индуистского храма в Москве. Думаю, вопрос возведения индуистского храма, возможно, будет решен уже в следующем году и, скорее всего, это будет в Коммунарке в Москве. Нам так посоветовали. Важно, чтобы было рядом метро", - рассказал Сэмми Котвани.

По его словам, это может быть небольшой храм. "Пусть он будет маленьким, самое главное, чтобы было одно место, где можно молиться", - отметил Котвани.