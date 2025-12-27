Школьным учителям разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми
Министерство просвещения разослало в регионы инструкцию для работников образования с рекомендациями, как остановить агрессивное поведение школьника так, чтобы никто не пострадал, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В разработанном для педагогов документе говорится, что задача учителя в такой ситуации — «не подавить ученика, чтобы не закрепить силовую модель поведения, а помочь справиться с этим состоянием, снизить злость и агрессию в моменте». Для этого педагогам советуют восстановить самоконтроль (сделать несколько вдохов, принять устойчивую позу, коснуться спиной опоры).
В инструкции подчеркивается, что в любой ситуации учителя должны действовать в правовом поле, не применять физическую силу, не кричать и не переходить на личности. Агрессия учащегося может быть связана как со сложностями в социализации, так и в копировании взрослых или в проблемах дома, а грубость иногда бывает сигналом внутреннего кризиса, напоминают авторы документа. В конфликте учитель должен сохранять самообладание, а не стремиться победить в споре с учеником.
Также педагогу предлагается задать себе несколько вопросов о ситуации. В том числе характерно ли в целом такое поведение для агрессивного школьника, насколько в инцидент вовлечены другие ученики и угрожает ли им опасность. В зависимости от этого он должен отвечать на эмоции, давать рациональные реакции или привлекать к ситуации охрану, правоохранительные органы и так далее.
Если школьник физически атакует педагога, тому следует обеспечить эвакуацию других учеников, поручить кому-нибудь позвать дежурного учителя или охрану и сохранять дистанцию с агрессором.
Разговаривая с участником такого конфликта, педагог должен вербализовать его эмоции («Я вижу, ты злишься, ты расстроен. Это происходит из-за...?»). Также стоит перефразировать слова нападающего, не говоря при этом с позиции обвинения или отторжения («Я правильно понял, что ты...?», «Тебя сейчас задело...?»). Учитель при этом должен исключить из своей речи агрессию и негатив и обращаться к нападающему, чтобы тот подтверждал или опровергал его предположения, сказано в инструкции. Педагогам, к примеру, советуют говорить не «Успокойся!», а «Тебе важно, чтобы я услышал тебя?».
Учителю рекомендуется постараться перенести дискуссию с агрессором за рамки урока и предложить ему поговорить позже один на один (причем такие беседы нельзя откладывать или отменять). Если ученик согласился, педагог должен пообщаться с ним, чтобы разобраться в ситуации, а затем проинформировать о разговоре классного руководителя, школьного психолога, службы медиации и родителей. При общении с ними акцент стоит сделать не на жалобе на поведение ребенка, а на необходимости выработать единую стратегию его воспитания. Наконец, попавшему в подобную ситуацию учителю рекомендуется самому восстановиться, не пренебрегая помощью коллег и психологов.
Много в стране дураков - вот главная проблема! Из всякой малой проблемы раздувают большую, и не решая даже ее, а усугубляя. Раньше детей воспитывали розгами прямо в классе - до революции. Потом в СССР вызывали родителей, а родители уже ремнем вправляли мозги балбесам. Но сейчас все физические воздействия запретили, но ведь есть экономические. Нужны простые правила:
1. Произнес ученик матерное слово в школе = штраф родителям 10 тыс.руб.
2. Произнес 10 мат.слов = 10*10 = 100 тыс.руб.
3. А если обматерил учителя, то сразу 100 тыс.руб + отдельно 10 тыс.руб. за каждый мат, причем эти деньги должны пойти именно учителю, как главному пострадавшему.
4. Применил против учителя силу (стукнул, дал пинка, плюнул, и.т.д.) = штраф 100 тыс.руб. (просто за неуважение) плюс 50 тыс.руб. за каждое физическое действие против учителя, причем, обязательно все это идет выплатой учителю, как пострадавшему.
5. Если в течении 3-х месяцев все это не помогает - школьник удаляется из школы как неспособный учиться и совсем неадекватный человек. Родителей обязать выплатить школе штраф 300 тыс.руб. за доставленные учеником и родителями, не воспитавшими свое чадо неудобства и мучения.
6. Если у родителей не оказывается денег, то принудительно на них оформляется кредит, а выплачивать кредит им уже поможет банк и приставы, которые будут отбирать имущество и квартиру.
Все - на этом проблема снята, без физического воздействия на хулигана - ученика, хватит тут жевать свои сопли!
И что, многие учителя согласятся работать дальше?
'а грубость иногда бывает сигналом внутреннего кризиса," Ну да- у ребенка трудности- прирезать кого-то захотелось)) Надо отнестись к этому с пониманием.
"Учителю рекомендуется постараться перенести дискуссию с агрессором за рамки урока и предложить ему поговорить позже один на один"
Это что за инновации? Можно узнать имя автора этих "рекомендаций" для учителей?
Минпрос в совсем иной реальности живет и реальные проблемы на местах не собирается решать в принципе!
Чтобы ребенок стал проявлять агрессию в отношении взрослого - это надо построить начисто извращенную Систему взаимоотношений! Требуется срочная ликвидация самой такой патологической возможности! А попытки увещевания оборзевшего малолетнего отморозка только поднимет его авторитет и спровоцирует подражание!
В минпросе реально этого не понимают, они чисто освоению бюджетных средств обучены и "менеджменту" в стиле "Ничего не знаю, но чтобы к понедельнику все было идеально!"?