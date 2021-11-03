Кинопремьера «Купе номер шесть»: встретились два одиночества

Российско-финская драма «Купе номер шесть» выходит в российский прокат

Финская студентка Лора гостит в Москве у манерной подруги в роскошной квартире и наслаждается застольями с участием шумных научных сотрудников, которые азартно обсуждают Пелевина и Ахматовой. Девушка наивно полагает, что так будет продолжаться целую вечность. Но жизнь ее выбрасывает в купе неуютного поезда «Москва-Мурманск».

Попутчик Лоре попался, как сказали бы сейчас, проблемный. Леха (Юра Борисов) много пьет, не блюдет личных границ, и сходу заявляет, что она едет торговать вообще чем-то непристойным. Просьба разгневанной пассажирке к строгой проводнице (Юлия Ауг) о смене купе остается без внимания. Постепенно лед между обитателями купе оттаивает, и они находят друг в друге отдушину.

Финский режиссер Юхо Куосманен решил отработать востребованную ныне тему лихих 90-х. Но подал ее он сугубо нетривиально. Начнем с того, что российская профессура в его видении по-прежнему процветает, тогда как, в лучшем случае, ее представители торговали тогда букинистикой на стихийных развалах. Однако главное здесь все же не это, а реабилитация хрестоматийного образа гопника.

В кинематографе последних лет отечественные режиссеры говорят о дворовых пацанчиках через губу. Вспомним хотя бы фильм «Горько!». Иди — далеко ходить не надо — «Быка», где тот же Юра Борисов сыграл матерого бандюгана. А «Купе номер шесть» нам дает понять, что по одежке встречать него же и такой вот неугомонный колоброд может стать самым надежным другом.

Говорить о «Купе номер шесть» много слов излишне — нужно просто проникаться этой тягучей атмосферой и искать в нем что-то свое. Научить же фильм может многому — например: твоя персональная цель путешествия должна быть достигнута любыми путями, даже если это такая призрачная для окружающих вещь, как поиск петроглифов. И что твои персональные представления о комфорте могут рассыпаться в прах: влюбленные предадут, а оценит тебя по достоинству такое же одиночество, как и ты.

Кадр с сайта kino-teatr.ru