Сергей Высокосов, НИЛ-62 «Здесь и сейчас» (с участием Наталии Медведевой)

Исполнитель: Сергей Высокосов, НИЛ-62, Название: «ЗБС», Стиль: инструментальный рок; Год: 2025

В период своего сотрудничества с «Коррозией металла» и «Алисой» Сергей «Боров» Высокосов воспринимался как адепт примерно жесткой и четко структурированной музыки. Но, как это часто бывает, отправившись в свободное плавание, он стал практиковать совершенно противоположный подход к созданию произведений. Проект Борова «НИЛ-62» - это апофеоз импровиза и психоделии, полнейший импрессионизм и непредсказуемость.

Редкие концерты проекта давали самое общее представление об этом методе, но студийные релизы Сергей Высокосов обнародовать не спешил. Теперь из время пришло, и на «Выргороде» выходит своего рода антология «посткоррозийного» творчества Борова, напрямую связанного с именем его гражданской жены Наталии Медведевой.

Перед нами — инструментальный альбом «Здесь и сейчас», название которого намекает на спонтанность и сиюминутность предложенных сессий. Большинство треков напоминает незавершенные наброски, но, как обычно бывает в таких случаях, они же становятся слепками эпохи и в каждый новый период способны раскрывать в себе новы смыслы.

Большинство композиций альбома записаны в середине 90-х, когда Сергей Высокосов и Наталия Медведева жили на съемной квартире на улице Заморенова. Велик соблазн интерпретировать некоторые из этих треков, исходя из ситуации. Трофим Заморенов — рабочий и революционер, разбившийся на мотоцикле при исполнении служебных обязанностей в 1921 году. Слом эпохи и личная трагедия — а подавляющее количество прохожих об этом ни сном, ни духом. Бредут они себе в смутные 90-е в заботах о хлебе насущном — и медитативный «Фендер» изматывающий душу триптих «Психо» и тваное «Соло» это отлично иллюстрируют.

Но надежда умирает последней. И полпрозначный «Свет», озорно прыгающий солнечным зайчиком — тому подтверждение. Забористая «Шизгара» - вероятно, дань юношеским музыкальным увлечениям Борова. Меланхоличная «Баллада» - заготовка для одной из будущих мелодекламаций Наталии Медведевой. «Блюз» - упражнение для пальчиков и отрада для души.

Есть еще бесконечный трек «Гитара», записанный в домашней студии Михаила Соколова на Октябрьском поле. Присутствует табла, делающая данную сессию похожей на индийскую раггу, на что обратила внимание Рада Анчевская в предисловии к изданию. Завершается альбом записанной на SNS Records «Никогда не приходи ко мне без разрешения» с вокальными камланиями Наталии Медведевой. Это уже из области чистого ведьмачества и мостик к еще одному впервые изданному альбому Сергея Высокосова «Ведьмы» речь о котором — впереди.