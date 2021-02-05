Ботфорты женские: как выбрать и с чем носить

23:50 5.02.2021

Ботфорты — стильная и модная обувь для женщин. Многие мечтают приобрести хорошие и качественные ботфорты, но, к сожалению, не представляют, как это сделать

Что может остановить от покупки этой обуви?



Во-первых, для многих сложно решиться купить такую обувь, которую они раньше никогда не носили и просто не знают, как правильно её выбирать. Во-вторых, ботфорты являются довольно оригинальной обувью, которая, как кажется многим, просто не подойдёт под имеющийся гардероб. Разбором именно этих вопросов мы и займёмся далее.

Стоит сказать, что впервые ботфорты появились в 17 веке в Европе. Тогда это была исключительно мужская одежда, и ею пользовались военные офицеры. В наше время, конечно же, мужчины носить такую обувь просто не будут, потому что ботфорты стали исключительно женскими. Женщины обратили на эту обувь своё внимание совсем недавно. Теперь ведущие модельеры нашего времени вовсю экспериментируют с этой обувью, создают новые модели, которые выглядят очень красиво, стильно, модно и элегантно. Если объяснить что такое ботфорты в двух словах, то можно сказать, что это сапоги выше колена.

Сапоги выше колена, иначе называемые ботфортами, могут подойти на все случаи жизни. В них можно ходить на прогулку, на работу, в ночной клуб и любые другие места. Есть ботфорты, которые чуть выше колена, есть такие, которые доходят до половины бедра, есть ботфорты на высоких шпильках и есть на плоской подошве, есть с острыми носами и есть с округлыми носами и так далее. Что же касается шнуровок, застёжек, цвета, рисунка, оформления, дизайна и других вещей, выбор здесь просто бесконечный, так что будьте уверены — если вы собираетесь купить эту обувь, то наверняка это сделаете, выбрав именно такую модель, которая подойдёт вам больше всего.

Как выбрать ботфорты



Так как высокие сапоги сейчас являются очень модной обувью, стоит выбирать такие, какие соответствуют вашему стилю в одежде и предпочтениям в образе жизни. Если вы предпочитаете спортивный стиль, то идеальными для вас станут ботфорты с круглым носком и плоской подошвой. Модницам с хорошей фигурой стоит посоветовать ботфорты на каблуке и с острым носком — такая модель стройнит и визуально вытягивает фигуру. Оригинальными и молодежными считаются ботфорты на платформе.

Совершенно необоснованными являются страхи, что ботфорты не подойдут к одежде, которая имеется в вашем гардеробе. Для того чтобы этого не произошло, стоит лишь ответственно подойти к покупке, и выбрать то, что будет идеально вам подходить. Если учесть богатый выбор и разнообразие, то ботфорты являются обувью универсальной.

При покупке высоких сапог в первую очередь обратите своё внимание — на какой сезон предназначена та или иная пара. Ботфорты делятся на: зимние, демисезонные и летние. Зимние ботфорты в основном изготавливаются из кожи или замши, внутри они отделаны мехом. Демисезонные также выполняются из кожи или замши, но уже без меха внутри обуви и довольно лёгкие. Летние шьются из ткани, текстиля. Часто бывает, что у летних моделей открыты пятка и носок.

Если у вас идеальные, стройные и прямые ноги, то можно выбрать облегающие ботфорты, которые будут стройнить вас ещё больше. В противном случае можно выбрать широкие ботфорты или сапоги-чулки, то есть ботфорты со складками.

С чем носить ботфорты

Отлично подойдут короткие юбки, платья, туники, длинные свитера, лосины, легинсы, узкие джинсы, брюки, шорты.

Если под ботфорты вы надеваете колготки, то лучше отдавать предпочтение колготкам, совпадающим по тону или цвету с обувью.

С платьями отлично сочетаются ботфорты на высокой шпильке.

К ботфортам на высоком каблуке прекрасно подходит платье-свитер.

Отличным советом будет подобрать к вашему наряду широкий пояс, который будет подходить по цвету к ботфортам. Такое сочетание будет очень эффектным.

К ботфортам на плоской подошве хорошо подходят узкие джинсы и кожаные приталенные куртки.

Так как ботфорты — это довольно значительный элемент в вашем гардеробе, который сразу же бросается в глаза, то здесь следует отдавать предпочтение так называемому правилу обратной пропорциональности. Если на вас одежда, на которой имеется множество украшений, различных бляшек, ремешков, застёжек, элементов декора и так далее, то ботфорты лучше всего надевать чуть попроще. Таким образом, масса различных элементов визуально уйдёт на ботфорты, и вы не будете выглядеть излишне пёстро.

И наоборот, если ваша одежда довольно скромная, однотонная, то ботфорты с различными декорированными элементами подойдут вам наилучшим образом.

То же самое касается объёмности вашей одежды. Если вы носите широкую одежду, свободные платья, пышные юбки, то хорошо смотреться будут облегающие ботфорты. Если же вы носите приталенные и даже облегающие вещи, то свободные ботфорты или ботфорты-чулки станут идеально сочетаться с остальным вашим гардеробом.

Стилисты, кроме тех советов, что вы могли прочитать выше, советуют не носить ботфорты под платье с глубоким вырезом.

Если вы выбираете между моделями на шнуровке и на молнии, то здесь, кроме личных предпочтений и вкусов, стоит знать, что ботфорты очень высокие и шнуровать их придётся долго. Если, вам, как говорится, спешить некуда, то можно выбрать шнуровку, ну а если вы деловая и занятая девушка или женщина, то лучше всего выбирать молнию, так как шнуровка может отнять много времени.

Фото с сайта womans.ws