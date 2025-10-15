ДМЦ «Не прислоняться»

Исполнитель: ДМЦ, Название: «Не прислоняться», Стиль: рок, Год: 2025

Много копей сломано по поводу того, почему в наши дни рок перестала так воздействовать на умы молодежи, как 20-30 лет назад. Ответ лежит на поверхности: люди перестали полностью отдавать себя любимой музыке, прибегая к ней между делом, в суете. И самые сильные рок-альбомы современности как раз нередко основаны на когнитивном диссонансе: как из перегноя бытовухи вырастают прекрасные цветы, несмотря ни на что.

Группа «ДМЦ (Дороги меняют цвет)» разродилась очередным концептуальным релизом, в котором на сей раз показано, во что превратились неформалы сегодня. Метр за метром лидер команды Андрей ГрейЧайник прослеживает повседневный маршрут былого нонконформиста. В интро «Вход» заметно снисходительное отношение к «мамкиным рэперам» и «папкиным рокерам», которые уныло ходят в офис на нелюбимую работу, а единственной отрадой для них остаются редкие концерты, на которые они всеми силами тщатся не опоздать под грузом повседневных забот.

Дальше шаг за шагом реконструируется день среднестатистического панка, который практически ничем не отличается от угрюмого обывателя. Но, так или иначе, в каждой песне обнаруживаются забавные и неординарные детали, сигнализирующие о том, что душа этого страдальца жива даже под гнетом повседневности. В «Живу до зарплаты» он с нетерпением ждет денег для того, чтобы съездить домой. В «Дождь вызывает такси», он по-шамански выкликает осадки , чтобы был предлог добираться до места назначения на такси, но все же в итоге едет на метро. А там надпись «Не прислоняться» парадоксально предупредит, чтобы герой не рассчитывал на близкие отношения.

Город подается в песне предельно безликим и враждебным пространством, именуясь «зоной транспортной безопасности», что в конечном итоге синонимично зоне отчуждения. Но даже это проклятое место освящается присутствием высших сил, что следует из песни «Аве Мария нашего гетто». Напрашивается вывод: если уж Бог милостив к этим потерянным душом, то человек тем более достоин сострадания и исполнения мечты.

© KM.RU, Александра Воздвиженская
