Цыганята и я с Ильича «Заклятье царей»

Цыганята и я с Ильича «Заклятье царей»

Исполнитель: Цыганята и я с Ильича, Название: «Заклятье царей », Стиль: панк-рок, Год: 2021

Коллажный принцип тем и хорош, что несмотря на сиюминутность конструктивных элементов, существует вне времени. Если произведение получилось цельным, то его можно дополнять и спустя десятилетия, не нарушая цельности замысла и не разрушая ощущения современности. Понимая это, сооснователь «ГО» Олег «Манагер» Судаков возродил свой проект «Цыганята и я с Ильича» через тридцать лет, создав новые песни, но с тем же знакомым соц-артовым привкусом и коллажным дизайном.

О трудности понимания манагеровских произведений говорилось уже много. Поэтому к новой работе подходишь с опаской: если песни его группы «Родина» столь затейливы, то что можно ожидать от проекта со столь «хитровымученным» названием. Но, слушая в начале диска его заглавную песню, вздыхаешь с облегчением: драйвовый гаражный рок с оправданно злым текстом об издержках политкорректности.

Но произведения традиционной песенной формы — все-таки исключение для «Заклятия царей» (из ярких примеров подобного рода выделим еще «Монолог» с упоминанием Владимира Путина). Альбом подчеркнуто диалогичен и полифоничен, а его сюжеты непосредственно вырастают (или даже взяты в почти необработанном виде) из шума повседневности. Манагеру явно не хватает конгениальной ему фигуры (вроде того же Егора Летова), который бы направил неконтролируемую лавину его потока сознания в правильное русло. Поэтому таким напарником Судаков для себя становится сам. В номерах, типа «Переговоры» или «Сверхлогика», он проявляет недюжинные актерские способности, выстраивая беседы с самим собой как в духе обыденной житейской трепотни, так и в форме псевдофилософских рассуждений.

В коллажное построение треков вовлекаются не только житейские впечатления, но и чужие произведения, например - «Зоопарк» Егора Летова. Иногда Судакову не надо даже использовать точные высказывания, достаточно общей эмоциональной атмосферы, чтобы, например, понять, что самая страшная вещь альбома «Отчаяние» апеллирует к деяниям «право имеющих» из произведений Федора Достоевского. В отличие от остальных песен альбома (забавных и курьезных) слушать ее более одного раза невыносимо тяжело. Но зато Манагер с лихвой компенсирует это тягостное впечатление, разместив после «Отчаяния» в финале прозрачный и пружинящий серфовый инструментал «Пробуждение», напоминающий о «Жеке уже в Гамбурге» Летова и «Коммунизма».  

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