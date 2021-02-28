Антиленинизм - работа на Навального

Теперь официально объявляется, что Навальный, как Ленин: то есть покарает богатых, раздаст если не землю, то что-то еще, даст работу и построит заводы, да еще поднимет зарплату: до «среднеевропейского уровня»

Когда те или иные популярные комментаторы начинают убеждать, что Навальный и его кампания повторяют то, что было в стране в 1917 году, они лишь внушают определенной части общества, что Навальный – это так же хорошо, как и Октябрьская революция.

А те комментаторы, которые утверждают, что Ленин делал то же самое, что сегодня делает Навальный, лишь доказывают определенной части убежденных противников Навального, что «Навальный» - это «Ленин сегодня».

И либо они откровенные идиоты – и тогда непонятно, зачем власть держит их как своих адвокатов на центральных телеканалах, либо их внутренняя ненависть и к Ленину, и к народу, людям труда, так велика и так застилает глаза, что они лишаются способности здравого мышления, и заставляет вредить стране, повышая рейтинг того же Навального, переталкивая в его ряды сторонников Ленина.

Сторонников Навального в стране несколько процентов, хотя иные соццентры насчитывают доверие к нему до 18-19 %.

Тех, кто положительно относиться к Ленину – в разы больше. По ФОМовским данным апреля 2010 г., когда власть стыдливо спрятала в молчании 150-летие Ленина, считают его роль в России положительной 56% участников опроса, отрицательной – 20% опрошенных. Причем от возраста оценки почти не зависят. Идею убирать памятники Ленину с площадей и скверов одобряют 7%, не одобряют 83% респондентов.

Самые частые ассоциации, которые с именем Ленина приходят к респондентам: «революция, сменил власть», «вождь мирового пролетариата», «октябрята, комсомольцы, пионеры», «коммунизм, социализм», «детство, счастливое детство».

То есть, если разделить по группам: первая - совершение революции и смена власти силами и во имя трудящейся бедноты; вторая – социализм, вера в будущее, социальная справедливость, время, когда старшие были комсомольцами и пионерами, а молодым «везде была дорога», когда был мир, когда страна была сильна; третья – просто счастье, счастливое детство и просто счастье, как таковое.

Это, конечно, эклектика, но это – ассоциативные образы. Это то, что почти неосознанно чувствуют люди. И это то, что формирует их поведение.

То есть те странные зашоренные комментаторы, которые твердят с экранов, что «Ленин, как Навальный» (если не вспоминать даже клоунады Жириновсокго на эту тему), не только внушают обществу, что «Навальный -, это Ленин сегодня», что является полной чушью, но имело бы хотя бы некий пропагандистский смысл, если бы люди относились к Ленину негативно, - но, ко всему прочему, явно пропагандистки контрпродуктивно в ситуации, когда общество настроено к Ленину так, как оно настроено. Контрпродуктивно и глупо.

И потому, что просто разные и разномасштабные фигуры, апеллирующие к разным силам и обладающие несравнимым интеллектом, но и потому, потому что если для общества сегодня Ленин ассоциируется со всем перечисленным, то те, кто ставят в один ряд с ним Навального, говорят, тем самым: «Навальный, как Ленин. Он свершит революцию., сменит власть, старшим вернет молодость, молодым – «открытые дороги», стране – мир, могущество и благополучие, а вообще – всем даст счастье и их детям – счастливое детство».

К идее революции, кстати, если это «Октябрьская», а не «Гидная», общество тоже относится неплохо, и большинство считает, что она, - та, которую делал Ленин, - обеспечила огромный толчок в развитии страны вперед, - и теперь это сделает Навальный.

Он, как Ленин, сменит власть, – а власть в России в массе своей не уважает и не любит никто, включая и тех, кто вынужден ее защищать, просто понимая, что обрушь сегодня власть – рухнет и страна.

Власть в современной России действительно не любят и не уважают. И ей не верят. Путину верят и уважают. Власти – не верят и не уважают.

Значит, для всех нелюбящих власть, которая действительно вызывает мало уважения, - транслируется: есть вопросы к власти – иди к Навальному.

При этом эти «антиленинисты-навальнисты» не забывают пугать: «Вот что было в 17-м году, все рухнуло, элиту перебили, лучше люди уехали, погибли миллионы», - дальше фантазия, как у Солженицына с Жириновским вместе взятых.

Угрозы и страхи – существенные для преуспевающих и для обывательских слоев. Но они и так недовольны властью, причем недовольны от достатка, а ее крушение их эмоционально будет радовать, а рационально они вообще мыслить малоспособны.

А непреуспевающие и несостоятельные не пугаются крушением привычного мира: элиту они, как минимум, недолюбливают, «лучших людей» скорее считают мошенниками и паразитами, а перспектива свести счеты с теми, кто надоел им по жизни, – их только радует, посколькьу, с их точки зрения, мерзавцев в стране при покровительстве власти развелось миллионы – и власть тем их и не удовлетворят, что никак с этими мерзавцами не решится разобраться.

Кстати, по данным другого ФОМовского опроса, случись революция сегодня, на стороне Ленина оружием в руках выступили бы более чем в три раза больше людей, чем на стороне его противников, 54% участников опроса видят в Октябрьской революции больше положительных, чем отрицательных последствий: «из лапотной страны стали прогрессивным государством», «ну, любая смена власти – это есть движение вперед», «простолюдины стали свободными людьми». 23% россиян уверены, что отрицательных последствий у революции было больше: «народу много погибло, и уехали самые лучшие люди», «разруха, голод, разрушена экономика», «без этой революции страна развивалась бы лучше и быстрее».

Официальные комментаторы, возможно, того и боятся, что народ, так или иначе, скорее, за Ленина и за революцию, чем за бизнесменов, неомонархистов и буйно-православных (которых, конечно, не нужно путать с искренне верующими – те, кстати, похоже, больше склоняются в сторону Ленина). И думают, что если будует твердить, что Ленин – такой же, как Навальный, то понизят статус Навального. Только до них не доходит - их конструкция не Ленина опускает до Навального, а последнего поднимает их устами до первого.

Эти откровенные идиоты, тонущие в ленинофобии, сами устраняют разрыв между недовольством властью и Путиным со стороны вестернизаторско-коллаборационистских групп и недовольством социально-обделенных.

Слабость путчистов Болота была как раз в том, что они предъявляли требования, которые большей части общества были скучны и неинтересны: «честные выборы», «права человека», «борьба с коррупцией». А народ интересовало, чтобы не росли цены и им платили честную зарплату, чтобы были рабочие места и работали заводы.

И теперь им официально объявляется, что Навальный, как Ленин: то есть покарает богатых, раздаст если не землю, то что-то еще, даст работу и построит заводы, да еще поднимет зарплату: до «среднеевропейского уровня». Это, правда, уже не от Ленина – это от Майдана.

А поскольку еще объявляется, что Ленин действовал технологически, как Навальный, то есть Навальный и здесь, как Ленин, а Ленин всех победил: царя, Керенского, Деникина, Врангеля, Колчака, Юденича, Краснова, Махно, Антанту, японцев, американцев, Германию, Автсрию, Турцию, перед которыми претворился, что сдался, а потом обманул и прогнал, все 14 держав, осуществлявших интервенцию….

Отсюда: Ленин всех победил, Навальный – как Ленин, значит, и он всех победит.

То есть официальные комментаторы, приглашаемые властью на ведущие телеканалы, убеждают российское общество, что Навальный будет победителем и сопротивляться ему бесполезно. А поэтому лучше сразу присоединяться и сдаваться. А чиновникам и силовикам – переходить на его сторону.

Ну, не идиоты? Как эти комментаторы, так и те, кто их зовет на экраны…

Все это, конечно, бред. Но именно этот бред вытекает из абсолютно злобно-тупых посылов тех, кто так или иначе - либо в силу глупости, либо в силу ненависти к большевикам – внушает людям провокационную мысль: «Навальный – это Ленин сегодня».

Либо, может быть, за деньги самого Навального или его хозяев.