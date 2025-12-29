Ушаков рассказал о реакции Трампа на атаку Украины на резиденцию Путина

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о новом телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Трамп проинформировал президента России об итогах переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а Путин обратил внимание лидера США, что Украина атаковала беспилотниками его госрезиденцию в Новгородской области почти сразу после переговоров. Путин заявил Трампу, что Россия не оставит без ответа атаку, а Трамп пообщеал пересмотреть подходы в работе с Зеленским. Главные заявления Ушакова приводит «Коммерсант».

  • Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание Трампа на то, что сразу после его переговоров с Зеленским в Мар-а-Лаго Киев атаковал беспилотниками госрезиденцию президента РФ в Новгородской области.
  • Трамп был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия.
  • Трамп заявил, что атака беспилотников на резиденцию Путина повлияет на подходы США в работе с Зеленским.
  • По словам Ушакова, Трамп сказал: «Слава Богу, что мы не передали Зеленскому ракеты ''Томагавк''».
  • Путин четко заявил Трампу, что позиция России по ряду достигнутых с США договоренностей по Украине будет пересмотрена.
  • Путин заявил Трампу, что попытка атаки ВСУ на резиденцию не останется без ответа.
  • Украина атаковала резиденцию президента России беспилотниками дальнего действия.
  • Трамп и его советники проинформировали Путина об итогах переговоров с Зеленским.
  • Трамп сказал Путину, что США на переговорах с украинской делегацией проводила мысль о необходимости для Киева не прикрываться требованиями о временном прекращении огня.
  • Трамп сказал Путину, что на переговорах с Зеленским рекомендовал даже не пытаться получить передышку на фронте.
  • Россия считает, что некоторые достигнутые Трампом и Зеленским результаты оставляют Украине поле для уклонения от своих обязательств.
  • Путин и Трамп весьма по-дружески условились поддерживать диалог и далее.
Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.12.2025, 10:46
    Гость: метод моментных наблюдений

    ... из МИДа подсознательно внушают, как важен для нас какой то там Трамп. О нем новостей больше чем о собственном президенте.

  2. 30.12.2025, 10:14
    Гость: Бобёр

    Знаете, что раздражает больше всего - это непоследовательность кремля!
    Удар по Киеву, устранение залужного, зеленского и прочих можно было делать в любой момент, поводов была масса:
    1) Уничтожение крейсера Москва
    2) Атака мирных объектов в Донецке
    3) Ракетные удары по старой РФ
    4) Атака НПЗ
    5) Операция сеть
    6) Вторжение в Курскую область
    7) И множество поводов поменьше
    Но решили сейчас топорно изобразить атаку на резиденцию. У вас там что, режиссер младший масляков? Выглядит как пошлый цирк для богача Трампа.

  4. 30.12.2025, 09:35
    Гость: да

    видимо, Трамп главный на планете и особенно для россиян если о каждом его чихе и пуке нам ежесекундно сообщают.

  5. 30.12.2025, 08:53
    Гость: Юри_й

    Не порти картину ура патриотам, сказано трамп был в шоке, значит так и было, он за володю очень беспокоится, все таки мировой царь и во всем мире его уважают. А тут вдруг и трампу плевать что там с вождем очередных папуасов происходит, нет такого быть не может

Все комментарии (18)
