Будет ли ответ за удар по Брянску?

Что неприятно удивляет – удары ракет по заводу спокойно снимал разведывательный дрон ВСУ, висящий где-то над Брянском. При этом наше ПВО молчало – оно не только не смогло сбить вражеские ракеты, но и никак не реагировало на украинский беспилотник

В то время как внимание большинства СМИ и обывателей захватили события в Иране и на Ближнем Востоке, где уже 12 дней идут боевые действия, 10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, который унес жизни 7 человек (еще 42 человека получили ранения). Удар был нанесён с помощью англо-французских ракет Storm Shadow.

Украина наносит удары по территории России с помощью ракет Storm Shadow далеко не в первый раз. Это происходит несмотря на то, что еще в 2023 году тогда еще министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что «применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Великобритании и США в конфликт и повлечет удары по центрам принятия решений на территории Украины».

Никаких «ударов по центрам принятия решений» мы так и не увидели, а вот география ударов ракет западного производства и беспилотников по территории России с тех пор серьезно расширилась.

На сей раз целью украинской атаки стал завод «Кремний Эл» в Брянске – судя по многочисленным видео и фото (в том числе со спутников), опубликованным в социальных сетях, 5 ракет попали в основной цех, еще 2 – в другие здания на территории завода, а одна ракета отклонилась от курса и упала прямо на оживленную дорогу посреди города.

Почему именно завод «Кремний Эл» стал целью и как Россия должна ответить на данную атаку противника?

Почему целью стал завод «Кремний Эл»?



Завод «Кремний Эл», расположенный в 100 километрах от украинской границы, является одним из ведущих предприятий по производству микроэлектроники для Министерства обороны России, поэтому уже неоднократно подвергался украинским атакам и ранее.

Осенью 2024 года из-за попадания беспилотника на предприятии возник пожар, из-за чего производство было временно приостановлено. В начале 2025 года украинские БПЛА вновь атаковали завод, нанеся ему существенные повреждения, из-за чего производство вновь было временно приостановлено. И теперь вот очередная атака. Самая масштабная за всё время.

Судя по спутниковым снимкам, которые публиковались как на ресурсах противника, так и в каналах военкоров, масштаб разрушений на предприятии существенный. Основному цеху был нанесен очень серьезный ущерб – в него попали 5 ракет, а учитывая, что ракеты Storm Shadow (SCALP-EG) несут проникающую боевую часть, то основные разрушения могут быть внутри.

Сложно сказать, насколько сильно повреждено производство, однако следует учитывать, что восстановление высокотехнологичного оборудования для выпуска полупроводников в условиях санкций крайне затруднено.

О том, что предприятие занимается разработкой микросхем для ракетных комплексов «Ярс», «Булава», «Тополь-М», было известно всем – вся информация публиковалась как в крупных российских СМИ, так и на сайте самого предприятия. Руководство завода постоянно хвалилось в СМИ о том, что завод получил большой пакет госзаказов.

Уже после начала СВО, в январе 2023 года, на сайте завода «Кремний Эл» была опубликована новость: «Рост объемов в полтора раза, в перспективе – удвоение», в которой генеральный директор Олег Данцев с гордостью рассказывал о том, что в 2023 году запланировано удвоение объемов товарной продукции.

«Это связано, в первую очередь, с проведением СВО и, соответственно, ростом гособоронзаказа. Предприятие переходит на трёхсменку. Руководителям и коллективу предстоит работать очень напряжённо, используя порой нестандартные решения проблем, которых ещё много. Но мы обязаны справиться. В планах на 2024 год – ещё одно удвоение продукции».

На данный момент, после того как на эту информацию сослались ряд известных военкоров и журналистов, эта новость была удалена с сайта (но ее архивная копия никуда не делась).

И ладно еще когда Олег Данцев делал громкие бахвальские заявления (например, о том, что «если мы (завод) неожиданно исчезнем, то целый ряд военных изделий прекратит свое существование», которое теперь цитируют украинские СМИ) до начала СВО, но информация о росте гособоронзаказа на сайте предприятия была опубликована уже когда военный конфликт шел полным ходом. Как это объяснить?

В связи с этим неудивительно, что предприятие постоянно становилось целью для украинских атак – руководство завода своим бахвальством немало способствовало тому, чтобы «Кремний Эл» стал мишенью.

Почему ракеты не сбила ПВО?



Что неприятно удивляет – удары ракет по заводу спокойно снимал разведывательный дрон ВСУ, висящий где-то над Брянском. При этом наше ПВО молчало – оно не только не смогло сбить вражеские ракеты, но и никак не реагировало на украинский беспилотник.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, – в Брянской области уже давно отключен мобильный интернет, как раз в целях борьбы с беспилотниками. Однако, судя по всему, реально на атаки БПЛА эта мера никак не влияет. Как справедливо отмечает канал «Осведомитель»:

«Можете верить, можете не верить, а контроль ударов крылатыми ракетами «Storm Shadow»/SCALP-EG по территории завода «Кремний-Эл» вел украинский разведывательный дрон. При этом весь Брянск, как и все приграничье, напомним, с лета отключен от мобильного интернета «для противодействия украинским БПЛА».

В материале «С атаками украинских дронов пытаются бороться с помощью отключения мобильного интернета и связи. Насколько это продуктивно?», который был написан еще в прошлом году, автор отмечал, что отключение мобильного интернета имеет очень ограниченное влияние на атаки украинских БПЛА и прилеты ракет. Если учитывать всё тот же опыт ЛНР, где, собственно, впервые стали отключать мобильный интернет, распространив впоследствии эту практику на всю Россию, практически никакого влияния на украинские атаки отключение мобильного интернета не оказало. Тем не менее его продолжают отключать в большинстве российских регионов.

Неэффективность работы ПВО эксперты объясняют по-разному. Одни говорят, что ВСУ накануне атаковали Брянскую область дронами, чтобы «разрядить» ПВО, другие утверждают, что ракеты Storm Shadow по-прежнему достаточно тяжело сбить и часто ПВО на них просто не реагирует.

«Storm Shadow – это новейшая крылатая ракета, она относительно небольшая и изготовлена из композитных материалов, которые поглощают электромагнитные лучи. Поэтому эффективная отражающая поверхность у неё очень маленькая. Засечь ее радарам ПВО, тем более на малой высоте, сложно. У нее также комплексная система, которая не всегда позволяет нашим средствам радиоэлектронной борьбы ставить радиопомехи и сбивать ракету с маршрута», – утверждает, в частности, военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии «Московскому комсомольцу».

Возможно, в этом есть доля истины, поскольку автору приходилось наблюдать воочию прилёты ракет Storm Shadow, и ПВО при этом также безмолвствовала.

Заключение



После удара по Брянску в МИД РФ призвали «профильные международные структуры, прежде всего ООН, руководство которой информировано о ситуации, но до сих пор уклонялось от комментариев, дать адекватную оценку очередной бандитской вылазке киевского режима и нарушению им норм международного права». А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов и «мы это, естественно, учитываем».

Учитывать — это, конечно, хорошо, но дальше-то что? Последует ли за этим какой-то ответ? В этом есть некоторые сомнения.

Некоторые политологи и военные эксперты уже поспешили заявить, что это всё провокация, на которую не нужно реагировать. В частности, с таким заявлением выступил военный эксперт Юрий Кнутов, который уже цитировался выше.

«Атака по Брянску – это в первую очередь провокационная акция, целью которой является срыв переговоров и ухудшение отношений между Россией и США. Это тактика международных террористов. Конечно, можно было бы жестко ответить – нанести удар, например, по центру Киева. Но все-таки мы должны идти другим путём», – говорит Кнутов. Он считает, что в первую очередь Россия должна заняться поиском украинских бомбардировщиков Су-24, которые и осуществляли запуск ракет.

Теоретически, как бы могла ответить Россия на данную атаку?

США и Израиль своей военной операцией против Ирана продемонстрировали, что в первую очередь удары наносятся по центрам принятия решений – военному и политическому руководству страны. Однако для этого одних лишь средств поражения недостаточно – необходимы данные разведки о том, где конкретно будет находиться политический или военный лидер в конкретный момент. Поскольку можно нанести удар по министерству обороны, когда в нем не будет ни министра, ни его замов.

Россия же таких ударов фактически не наносит. По логике, в ответ на такой удар атакам должно быть подвергнуто по крайней мере министерство обороны Украины (с аккаунта которого откровенно глумились над атакой на Брянск), в первую очередь её министр, который должен быть ликвидирован. Но будет ли он нанесен?

Как отмечает военкор Юрий Котенок: «Противник уже имеет возможности вывешивать разведдроны над столицами субъектов «материковой» России, фиксируя прилеты и корректируя огонь в реальном времени. Противник, вопреки нашим усилиям по демилитаризации Украины, наоборот, имеет возможности бить ракетами вглубь российской территории всё дальше, поражая объекты на выбор, меняя направления. При этом используются западные ракеты и технологии как раз из тех стран, с которыми нам предлагают вести переговоры… Если задача сноса киевского режима с учетом всех сопутствующих процессов «наверху» не планируется, то нужно готовиться к еще бОльшим скорбям, утратам и потерям в добавок к нынешним».