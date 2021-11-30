25/17 подняли вопрос о самоидентификации русских

Группа 25/17 вернулась к акустическому формату

В июне 2019-го группа 25/17 объявила об отправке электрического состава в бессрочный отпуск. Дав концерт «Наше лето» в столичном Зеленом театре, Ант и Бледный выступали со своим сайд-проектом «Лед-9», готовили акустические программы. Но тут нагрянул коронавирус и музыканты затаились.

Осенью этого года 25/17 без лишней шумихи и громких поводов хотели возродиться в электрическом формате в большом электронном туре. Но санитарно-эпидемиологические ограничения и здесь внесли свои коррективы, и тур перенесся на следующий год, а музыканты решили ограничиться двумя концертами в Москве и Питере. Понятно, что эти шоу вызвали ажиотаж. На концерт 27 ноября в «ГлавКлуб» пришли не только столичные жители, но и множество приезжих, прибывшие сюда специально ради этого. В итоге очередь у дверей заведения не только потрясала своей протяженностью, но еще и складывалась вдвое. Благо COVID-free формат выступления это позволял.

С самого начала музыканты пустили в ход тяжелую артиллерию. После композиции с минимум слов, состоящей из скандирования названия группы, 25/17 зарядили программный «Каток». «Как же у вас охренительно, я соскучился, - расстроганно поприветствовал зал», глядя на возбужденных зрителей Андрей Бледный. Следом он, по традиции, дал пару минут, чтобы все на свои гаджеты нафотогрфаировались вдоволь, и настоятельно попросил у зрителей убрать телефоны, потому что это мешает всем погрузиться как следует в атмосферу концерта.

Те же требования были и к фотографом. Заметив в толпе человека с профессиональной аппаратурой, Бледный предложил убрать технику, заметив, что в противном случае нарушителя выведет из зала охрана. «У нас работают только аккредитованные фотографы», - напомнил он.

Программа концерта оказалась невероятно разнообразной. «Побег» Бледный назвал песней из той эпохи, когда их поклонники на концертах производили определенные качающие пассы руками, спровоцировав зал на аналогичное проявление эмоций и в «Главклубе». А песню «Зима-мама» из альбома «Русский подорожник» он посвятил бойцу ММА Александру Волкову, который выходит под нее на ринг.

Увлажили 25/17 и адептов качественных славянофильских песен, исполнив одну за другой «Русский подорожник» и «Русскую». Однако зрителям этого показалось мало, и спустя длительное время после этого какая-то девушка начала запрашивать «Русскую». Поинтересовавшись, где она была раньше, Ант с улыбкой предположил: «Или это вопрос самоидентификации? Может, это просто гордость так звучит».

Отменно держал удар Ант и в импровизированном акустическом блоке, зажигая за себя и за того парня, пока Бледный отдыхал в гримерке, и музыканты тоже «покинули свой пост» во время исполнения «Комнаты» и «Виражей». Солировал певец и в «Она не такая, как все», под которую охранники из зала вывели качавшую права толстуху.

Вернувшись с новыми силами, Бледный вместе с согруппниками дал жару на «Шей меня», «Северной стране», «Клыках» и цоевской «Мама, мы все тяжело больны». Не давали себе скучать и поклонники, то разделяясь надвое и устраивая «стену смерти» в «Ранен», тодружно присаживаясь на корточки и резко вставая в «Сибирском Марше», написанном по следам одноимнной песни «Калинова моста». В «Девятибалльно» же 25/17 поприветствовали «Армию Алисы» и лично Константина Кинчева.