Генсек ООН: к Крыму и Донбассу право самоопределения неприменимо
В отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"После очень тщательного рассмотрения нашим Управлением по правовым вопросам мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом. По нашему мнению, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности", — приводит его слова РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова Гутерреша диким выводом. "К каким только диким выводам не приходил Секретариат ООН в последнее время", — написала она в своем Telegram-канале.
твой Зеленский.
Русские — восточнославянский народ, составляющий большинство населения Российской Федерации (около 80,85% согласно переписи 2020 года) и являющийся крупнейшим этносом в Европе. Они имеют общие культурные и исторические корни, используют русский язык в качестве родного, и сформировались на основе восточнославянских племен.
-
ООН нужна России в качестве международной трибуны для публикования своих пониманий и требований.
а до 2014-го.
УССР не была суверенным государством, но была лишь частью СССР. Возникшая в августе 1991 года Украина незаконно аннексировала п-ов Крым.
Антониу Гутерреш невежественно присовокупи́л Крым Украине.
Очевидно у них троллить - демонстрировать свою несостоятельность.