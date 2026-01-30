Генсек ООН: к Крыму и Донбассу право самоопределения неприменимо

В отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"После очень тщательного рассмотрения нашим Управлением по правовым вопросам мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом. По нашему мнению, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности", — приводит его слова РИА Новости.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова Гутерреша диким выводом. "К каким только диким выводам не приходил Секретариат ООН в последнее время", — написала она в своем Telegram-канале.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.01.2026, 23:51
    Гость: @

    Русские — восточнославянский народ, составляющий большинство населения Российской Федерации (около 80,85% согласно переписи 2020 года) и являющийся крупнейшим этносом в Европе. Они имеют общие культурные и исторические корни, используют русский язык в качестве родного, и сформировались на основе восточнославянских племен.
    -
    ООН нужна России в качестве международной трибуны для публикования своих пониманий и требований.

  4. 30.01.2026, 23:37
    Гость: УССР не владела Крымом,

    УССР не была суверенным государством, но была лишь частью СССР. Возникшая в августе 1991 года Украина незаконно аннексировала п-ов Крым.
    Антониу Гутерреш невежественно присовокупи́л Крым Украине.

Все комментарии (46)
В Томской области готовы отправлять новобранцев в армию
