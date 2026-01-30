Генсек ООН: к Крыму и Донбассу право самоопределения неприменимо

17:08 30.01.2026

В отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"После очень тщательного рассмотрения нашим Управлением по правовым вопросам мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом. По нашему мнению, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности", — приводит его слова РИА Новости.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова Гутерреша диким выводом. "К каким только диким выводам не приходил Секретариат ООН в последнее время", — написала она в своем Telegram-канале.