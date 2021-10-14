Зеленский – ничто, Россия – глобальный игрок, а от США конструктива ждать не стоит: ощущения от визита Нуланд в Москву

Подробности разговоров за закрытыми дверями вряд ли кто-то узнает, но кое-что можно предположить

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Россию с несколько необычным визитом. Необычным – как минимум потому, что подобных дипломатических казусов не случалось, пожалуй, даже во времена холодной войны. Чтобы Нуланд приняли в Москве, власти Соединенных Штатов пошли на беспрецедентный шаг – произвели обмен снятием персональных санкций. США добивались принятия заместительницы главы своего внешнеполитического ведомства в Москве несколько месяцев. А так как она с 2019 года числилась в списках «невъездных» в РФ, сняли санкции с нескольких российских чиновников.

То, как Вашингтон добивался этих переговоров, уже является ярким свидетельством того, что, вопреки отчаянным фантазиям представителей марионеточных режимов украино-прибалтийских лимитрофов, власти США трезво отдают себе отчет в том, что Россия – один из глобальных игроков на мировой арене. В свете личных пристрастий, правда, Вашингтон, возможно, и не стремился бы так к контактам на высоком уровне. Однако Соединенные Штаты очень волнует факт сближения между Россией и Китаем, и, очевидно, это стало-таки решающим фактором, заставившим администрацию Байдена немного позабыть о гордости.

Почему стремились отправить именно Нуланд, имеющую после событий 2013–2014 годов на Украине, несколько одиозную репутацию? Здесь ответ очевиден. Среди «топовых» американских дипломатов она, по сути, самый главный эксперт по России.

В 1980-е она изучала СССР из Монголии, а в начале 1990-х – отвечала за взаимодействие с правительством РФ в посольстве США в России. С 1993 по 1999 год она занялась политикой в отношении Москвы уже в Вашингтоне – сначала в аппарате заместителя государственного секретаря США Строуба Тэлботта, а затем – на должности заместителя директора по делам бывшего СССР в Государственном департаменте.

В дальнейшем Нуланд занималась вопросами НАТО, а в 2013-ом стала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. На этой должности она и прославилась «раздачей печенек» в Киеве и эмоциональными высказываниями на тему политики Евросоюза с невольными признательными намеками на осознание ею тотальной нелегитимности действий украинских «революционеров»:

«Будет замечательно, если ООН поможет всё это склеить, а ЕС ***ть»



После прихода к власти Дональда Трампа Нуланд, несмотря на то, что ее считают не либералом, а неоконсерватором, оказалась на «скамейке запасных». В большую политику ее вернул, да еще и с резким повышением, Джо Байден, назначивший Нуланд в 2021 году заместителем главы Госдепа. С большой долей вероятности – именно с прицелом на курирование российско-американских отношений. И вот, ее все-таки приняли в Москве.

Нужно сказать, что данные о переговорах пока что достаточно скупы. Программа визита изначально подробно не раскрывалась. Полтора часа с Нуланд общался замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. А на 13 октября у нее были запланированы встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.

Покинув администрацию президента на Старой площади, замгоссекретаря США назвала переговоры очень продуктивными. По завершению же всех встреч в Москве, Нуланд охарактеризовала общение в ходе визита как «очень полезное». Помимо официальной программы, американская дипломат прогулялась в парке Зарядье, обратив внимание на автоматы с мороженым.

Подробности переговоров сама Нуланд раскрывать не стала. А руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга рассказал, что у российской и американской стороны есть противоречия по широкому кругу вопросов, но «когда речь идет о нашей общей заинтересованности во взаимном возвращении США и Ирана к соблюдению СВПД - это то направление, где интересы Соединенных Штатов и Российской Федерации совпадают».

Впрочем, российская сторона рассказала чуть больше, и американцы против этого совершенно не возражали. Как сообщалось, в МИДе с Нуланд обсуждали весь двусторонний блок отношений. По информации источника агентства ТАСС, говорили, в частности, о вопросах стратегической стабильности. Одним из предложений российского внешнеполитического ведомства в ходе переговоров было снятие всех ограничений, касающихся работы заграничных представительств России и США.

Представители РФ подчеркнули, что Москва не стремится к дальнейшей эскалации, но враждебные действия в свой адрес оставлять без ответа не намерена. Никакого конкретного прогресса в вопросах дипломатической разрядки переговоры пока не принесли. Но в целом, Рябков назвал общение с американскими коллегами «предельно откровенным».

В свою очередь Дмитрий Козак рассказал о позиции Нуланд по вопросу Донбасса.

«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен», - заявил замглавы администрации президента России.

По его словам, стороны согласились, что единственной основной для решения ситуации остаются минские соглашения.

В Кремле визит Нуланд назвали своевременным и необходимым.

«В первую очередь, конечно, результативность этих переговоров должны комментировать в МИДе, все-таки именно МИД является принимающей стороной, но тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы. Говорить важно, не нужно сетовать на то, что сразу не получается выйти на какие-то прорывные договоренности. Вряд ли это возможно. Слишком большие у нас в двухсторонних отношениях "авгиевы конюшни". Их не разгребешь так сразу, но безусловно такие контакты нужны», - цитирует агентство РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Но самой важной оценкой, без сомнения, стали слова самого Владимира Путина. На пленарном заседании Российской энергетической недели он рассказал о том, что Нуланд обсуждала со своими российскими коллегами, в том числе, возможность новых контактов на высшем уровне между двумя странами.

«Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом [США Джо] Байденом… Так что вполне конструктивные отношения [у нас] сейчас с действующей администрацией [США]», - цитирует президента России агентство ТАСС.

Что можно сказать в итоге?



Как минимум, визит Нуланд стал очевидным унижением для украинских властей. Официальный Киев давно кричит о том, что автономия Донбасса является для него абсолютно неприемлемой. Более того, спикеры, близкие к президенту Украины, уже около года говорят о бесперспективности «Минска», как такового, и необходимости его пересмотра.

В частности, в Киеве считают для себя «красной линией» проведение в республиках Донбасса выборов до получения киевскими силовиками полного контроля над границей с РФ. В Донецке, Луганске и Москве в искренность украинских властей явно не верят. Даже очень наивному человеку очевидно, что, получив контроль над границей, Киев устроит в Донбассе тотальную зачистку по хорватскому сценарию, которая, с огромной долей вероятности, перерастет в масштабную резню, а потом просто умоет руки.

Более того, официальный Киев настойчиво говорит о том, что планирует внедрить в Донбассе свою откровенно неадекватную идеологию. Регион планируются декоммунизировать, а потом – «украинизировать» выжившие остатки местного населения, объяснив им, что они «внуки Бандеры, потомки шумер».

И вот теперь, Нуланд, по сути, дала понять, что официально Вашингтон под этим всем не подписывается. Во всяком случае, пока что. Хотя в Киеве, очевидно, рассчитывали совсем на другое. Понятно, что это никто не скажет публично, но, судя по намекам, США готовы превратить Украину в «объект торга», демонстрируя тем самым, что мнение их киевских марионеток для Белого дома и Госдепа – пустое место.

По мнению части экспертов, США могут пытаться «продать» идею сдачи своих киевских сателлитов в обмен на отказ Москвы от российско-китайского сближения. Однако российская сторона на это явно не согласится.

Во-первых, потому что такая постановка вопроса изначально неприемлема, а, во-вторых, потому что цену обещаниям Вашингтона уже давно знает весь мир. Хотя бы на примере глобального «кидка» с расширением НАТО на восток. По уровню морали и ответственности, люди в Белом доме и Госдепе мало чем отличаются от наперсточника на вокзале или «представителя Сбербанка», который по телефону просит назвать ему данные пластиковой карты…

Тем не менее, несмотря на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном «холоднее», чем даже во время самой холодной войны, контакты объективно – нужны и важны.

Уход в изоляционизм – это путь в никуда. Просто важно всегда помнить про национальные интересы и о реальной цене американским обещаниям. Ну а отношение Вашингтона к своим киевским «собачкам» - действительно забавное.