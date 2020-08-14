Группа «КняZz» поделилась успокоительной таблеткой «Короля и Шута» на «Собрании»

Группа «КняZz» представила программу «Собрание» из песен «Короля и Шута» в клубе 19.30 Moscow 13 августа

Редко когда сборник лучших песен группы становится культовым, благоговейно вспоминается даже через десятилетия после выхода и становится предметом азартной охоты заядлых коллекционеров. Именно так произошло с компиляцией «Короля и Шута» «Собрание», появившейся в 2001 году на лейбле «Мистерия звука». Диск подводил черту под первым — стихийным — этапом развития самобытной команды, приведшем ее к невиданной популярности.

К моменту выхода «Собрания» группа уже обзавелась четвертым альбомом «Герои и злодеи», в котором наметился курс к утяжелению саунда. Однако в сборник вошли песни только из первых трех релизов «Короля и Шута» - так зацепившие панков всех мастей сказочные истории и «психиатрические» зарисовки из триумфального «Акустического альбома». В качестве бонусов в «Собрание» вошли студийная версия «Ели мясо мужики» (до этого выходила только концертная), «Прыгну со скалы» с лидер-вокалом Горшка, другая версия песни «Рыбак» и инструментальный номер «Молотов-коктейль».

Залог успеха «Собрания» - не только в эксклюзивности некоторых треков, но и в оригинальном буклете, включавшем, помимо истории группы, стихи и наброски Князя. Некоторые из них («Задира и солдат»), позже стали песнями. По большому счету, из концепции сборника выросла в итоге «Старая книга» Андрея Князева.

О «Собрании» Князь решил напомнить поклонником на концерте памяти Михаила Горшенева. Обычно такие мероприятия группа проводила в столице в день смерти Горшка 7 августа, но пандемия коронавируса и тут внесла свои коррективы. Как заметил на концерте Князь, «Собрание» обрело символическое значение, потому что собираться в наши дни стало не так уж просто.

Драматургия концерта позволила вспомнить и о других значениях слова «Собрание». Например, под песню «Мастер приглашает в гости» зрителям продемонстрировали на экране экспонаты из виртуального музея Андрея Князева — расписанные вручную толстовки, редкие футболки, диски, винил и прочие «вкусности». На других песнях на экране листались страницы интерактивной книги с текстами песен «КиШ», рисунками Князя, обложками журналов с публикациями о группе. Это тоже отсылало к песне «Собрание», где творчество «Короля и Шута» интерпретируется как магический фолиант со сказками.

Сам заглавный номер концерта прозвучал уже под занавес. Из 27-ми вошедших в сборник песен музыканты сыграли с десяток. Среди них были и визитные карточки «Короля и Шута» («Камнем по голове», «Лесник», «Дурак и молния»), и довольно экзотические номера, вроде баллады «Забытые ботинки», которую Князь остроумно окрестил «успокоительной таблеткой».

Прослеживалась на концерте связь и с опубликованными в буклете «Собрания» произведениями Князя. Строчка из сыгранной в программе «Похорон панка» «плакали и ржали» присутствовала и в стихе «Влюбленные в стогу лежали». То же самое касалось и наброска со словами «стоит никто и никакой», в итоге нашедшей свое окончательное воплощение в песне «Собрание».

