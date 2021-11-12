Стройка – ложь, да в ней намёк

15:57 12.11.2021

С развалом Советского Союза центральноазиатские республики захлестнула массовая безработица. Первая волна мигрантов из того же Таджикистана реально была готова работать за миску плова и тёплый ночлег

Таджик нам строить и жить помогает



На днях в строительном мире России случилось чудо. Явно под давлением перегретого столичного социального котла. Заммэра Андрей Бочкарев публично заявил, что в связи с замедлением темпов строительства в городе власти столицы смогут обойтись и без мигрантов.

И это после того, как власти златоглавой тридцать лет подряд доказывали нам, что без рабочей силы из-за границы драйвер столичной экономики, наша опора и надежда – стройкомплекс – встанет полностью.

Что ж, новое время - новые песни?



А ещё вчера казалось, что им осталось только на музыку известного советского гимна наложить новый текст – «таджик нам строить и жить помогает». А избалованные москвичи, в массе своей – блогеры и айтишники, по их мнению, на стройку не пойдут работать никогда, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах.

Вот, мол, и приходится спасаться азиатскими мигрантами. Но по всем признакам «большая строительная ложь», которую нам скармливали десятилетиями, потерпела сокрушительное фиаско…

В поисках правды



Миф о необходимости ввоза в Россию иностранной рабочей силы был запущен в массы три десятилетия назад. По историческим меркам – срок мизерный.

«Как же мы раньше жили-то без мигрантов? – иронично вопрошает в программе «Железная логика» политолог Сергей Михеев. – Как же раньше тысячелетиями строились?»

Вообще, Россия веками использовала свою собственную рабочую силу. Российские зодчие никогда не сидели без дела. Из-под их рук и топоров выходили чудеса строительной архитектуры. Целые города вырастали на пустом месте в рекордно сжатые сроки.

Даже многолетняя столица Казахстана – Алма-Ата, в прошлом – город Верный, была основана уральскими казаками. И не только она. В советское время российские «мастера бетона и кладки» с нуля создавали строительные комплексы целых государств.

В советский же период на многочисленных стройплощадках той же Москвы трудились исключительно москвичи и лимитчики из глубинки – с перспективой получения столичной прописки. Счёт им шел на сотни тысяч.

Надо признать, что и тогда у самих москвичей приезжие «лимитчики» вызывали острое раздражение. Но – принципиальный момент – приезжие не были инокультурными. Они просто были хуже образованными и менее городскими – как в своё время наводнившие российские города мещане (выходцы из сельских местечек).

Зато уже их дети впоследствии успешно вписались в столичную жизнь, а внуки были неотличимы от коренных жителей. Потомки строителей-лимитчиков в итоге стали живительным демографическим компонентом златоглавой.

А Москва в регионах приобрела имидж «демографического пылесоса» и «социального магнита», притягивающего с периферии ценные кадры.

Басмач-москвач-аул-кишлак



С развалом Советского Союза центральноазиатские республики захлестнула массовая безработица. Для строительных олигархов страны на окраинах СССР возник колоссальный ресурс дешевой и безропотной рабочей силы. Этим людям можно было платить в три раза меньше, чем москвичам и лимитчикам.

Первая волна мигрантов из того же Таджикистана, убежавшая от ужасов захлестнувшей страну гражданской войны между «хорогскими» и «кулябскими», реально была готова работать за миску плова и тёплый ночлег. Квалификация их вызывала большие сомнения, но на любой стройке подсобные рабочие тоже были нужны.

В отличие от москвичей и жителей России, о мигрантах можно было не заботиться вообще. Ни о какой охране труда речь не шла в принципе. Им не оплачивались больничные листы, их не нужно было снабжать более-менее приличным жильем. В бытовках поживут. На худой конец – на тех же стройках.

Даже о несчастных случаях на объектах – вплоть до летальных исходов – можно было не переживать. Все ЧП тихо замазывались небольшой суммой денег родственникам погибшего, а завернутый в фольгу труп тихо отправлялся на родину, где уходил к праотцам на местном аульном кладбище.

Эти таджикские беженцы и открыли ящик Пандоры для олигархов от стройки. Как выяснилось, природа толстых кошельков за столетия нисколько не изменилась. Они по-прежнему, как подметил Карл Маркс, готовы были «за триста процентов прибыли продать родную мать».

Они и продали. Только не мать, а родную страну. А может, она им и родной-то никогда не была – судя по тому, что все они имели как минимум двойное гражданство, счета свои хранили в офшорах и зарубежных банках, а виллы строили на Крокодиловых островах.

А после очередного скандала или расследования в темпе шторма растворялись за бугром, оставив России после себя Питер-калу, Москва-басмач-аул, Новгород-абад и прочие так и не остывшие «плавильные котлы», готовые взорваться от «дружбы народов» в любую секунду.

Жильё жулья



Но москвичам и россиянам по каким-то неведомым причинам не нравилось жить в басмач-аулах.

Их не взбадривали новоявленные строители с черными длинными бородами, зажигательные лезгинки под окнами, массовые намазы, песни муллы на Проспекте Мира и рамаданы с жертвенными баранами.

Надо было как-то сглаживать ситуацию.

И хотя бы на время остудить медленно закипающий социальный котел. Это вредило бизнесу. Вожделенные «триста процентов», по сравнению с которыми даже мама родная ничего не стоит, требовали новой отмазки для «столичных лохов».

Нужна была новая легенда, поскольку та, что об остром дефиците рабочей силы, работать перестала. И прикрученные к олигархату СМИ стали впаривать народу «свежеиспеченную» мысль о том, что мигранты строят миллионы квадратных метров жилья исключительно для блага москвичей.

Но это была еще более циничная ложь.

Подавляющая часть построенного азиатами жилья была исключительно коммерческой. Её продают по «конским» ценам, и прибыль от продажи идёт все в те же карманы. Москвичам, полжизни стоявшим в очереди за жильём, доставались даже не кости, а «чешуя с барского стола».

Со временем олигархи вошли во вкус и стали нанимать «драгоценных азиатов» не только на стройки.

Вся система столичного (и не только) ЖКХ, где крутятся колоссальные деньги, сегодня напичкана ими сверху донизу. Нет теперь в Москве ни одного дома, где бы ни обосновались несколько азиатов и даже целых семей.

Побочно-криминальные эффекты



Миграционное окно открыло и колоссальные возможности для внутривидовой коррупции.

По неписаным законам ЖКХ мигранты безропотно расписывались за одну «средневзвешенную» зарплату, а на руки получали в несколько раз меньше. С москвичами такой номер, разумеется, не прошел бы.

Но такая строительно-коррупционная идиллия долго продолжаться не могла.

Во-первых, самих мигрантов их бессловесно-рабское положение не устраивало. Они только ждали своего часа, чтобы «сбросить оковы» и найти в столице более приемлемую социальную нишу.

При первой же возможности они расстаются со стройкой без сожаления.

Одни идут торговать шаурмой, другие садятся за руль «Яндекс. Такси», третьи – ремонтируют квартиры и коттеджи, а кто-то просто уходит к ваххабитам, получая обильное финансирование за будущие теракты из-за рубежа…

В итоге целые сферы бизнеса в Москве приобрели сугубо национальные черты. А межэтническая борьба за тот или иной бизнес переросла в кровавые столкновения.

Таджики в свое время отжали очень доходный кладбищенский бизнес у москвичей, а потом прямо на кладбище, среди могил, устроили настоящее побоище посягнувшим на сладкий кусок пирога чеченцам. Один таджик в итоге был убит, но сам бизнес спасен.

Узбеки выбили дагестанцев из стоянок такси на площади трёх вокзалов. Киргизы, в свою очередь, выбили узбеков на рынке маршрутных такси. И ни в одном из этих бизнесов не осталось места для русских…

А потом страну накрыла пандемия. Вслед за ней в столичный регион пришла массовая безработица. И выяснилось, что не все москвичи в этой жизни устроились блогерами и айтишниками. Есть ребята и попроще. И немало.

Но для них вход в целые области бизнеса закрыт – давно и надёжно. Все оказалось занято бородатыми правоверными, их детьми и гаремами. Градус межнациональной неприязни и социальной напряженности в Москве подскочил до уровня критической отметки…

Усугубила ситуацию и резко взлетевшая криминализация наводнивших Москву этнических диаспор. Нападения «смуглых и бородатых» на жителей столицы стали обычным фоном криминальных сводок…

Плачевные итоги миграционной политики властей в своем аккаунте в «Фейсбуке» подвёл известный политолог Сергей Марков:

«Общественность убеждена, что власти намеренно завозят огромное количество мигрантов в Россию, а потом не могут их контролировать. Люди убеждены, что коррумпированная власть прогибается под диаспорами. Поэтому нерусские очень часто уходят от наказания. И в итоге ведут себя все более агрессивно – по беспределу. А русские превращаются в России в дискриминируемое большинство, и ситуация только ухудшается…»

И тут как гром среди ясного неба прозвучало заявление вице-мэра Бочкарева.

Неужели столичные власти (и региональные тоже), создав для своих жителей колоссальную социальную проблему, наконец, решили разрубить затянутый ими же межнациональный гордиев узел?

Посмотрим...

Автор: Сергей Преображенский