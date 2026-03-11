Песков прокомментировал слухи об отъезде Суркова из России

Владислав Сурков © KM.RU, Игорь Варнавский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил RTVI, что у Кремля нет информации об отъезде бывшего помощника главы российского государства Владислава Суркова из РФ.

«Что значит «покинул»? Улетел куда-то? Мы этого не знаем», — ответил он.

9 марта военкор Юрий Котенок заявил в своем Telegram-канале, что Сурков якобы «спешно» выехал за пределы России, пишет Газета.RU.

Telegram-канал «Дневник разведчика» утверждает, что экс-помощник президента находится в одной из стран, не имеющих прямого договора об экстрадиции с РФ — предположительно, ОАЭ или государстве Латинской Америки.

«Дневник разведчика» также отмечал, что поводом для якобы отъезда Суркова стали данные о готовящихся материалах, которые могут лечь в основу уголовного дела, связанного с курированием украинского направления и распределением бюджетов в период 2014—2020 годов.

Сурков в период с 1999 года по 2011 год был заместителем и первым замруководителя администрации президента России. Затем он занимал должности вице-премьера и вице-премьера – руководителя аппарата правительства Российской Федерации. С 2013 по 2020 год Сурков занимал должность помощника президента РФ.

  1. 11.03.2026, 21:47
    Гость: да

    живут же люди! Захотел уехал , захотел приехал. И на "работе " не нужно писать заявление на увольнение. "Зарплата " платится независимо где находится и чем занимается. Живут же богом избранные и доят и стригут Россию т.е. россиян.

  2. 11.03.2026, 21:41
    Гость: может

    и есть . Поэтому смело вредят и уверены в завтрашнем дне . На что и трудятся непосильно ...

  3. 11.03.2026, 21:38
    Гость: да

    химию нужно знать. И дым без огня бывает и огонь без дыма бывает. Да бывает и на старуху проруха.

  4. 11.03.2026, 21:22
    Гость: Александр

    Внезапный отъезд влиятельной недавно персоны за рубеж при щекотливых обстоятельствах уже давно разыгрывается по хорошо отлаженному в РФ сценарию. Ничего удивительного!

  5. 11.03.2026, 21:21
    Гость: Пилот

    Медведев заявил о «предчувствии Апокалипсиса», а Сурков видимо быстрей сориентировался. У него больше информации о планах запада на счёт кремля и России. Что пора валить, вскоре вся продажная российская элита свалит к Чубайсу.

Все комментарии (31)
