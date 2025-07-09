ВИА Рваные носки «Летом» (ЕР)

Исполнитель: ВИА Рваные носки, Название: «Летом», Стиль: рок, Год: 2025

Индустрия летних синглов процветает. Однако по-настоящему хороших песен в этой сфере не так уж и много. Дело в том, что подобные песни грешат двумя недостатками: они получаются либо слишком дежурными, либо, напротив, грубоватыми. ВИА «Рваные носки» удачно прошел между Сциллой и Харибдой названных опасностей. Возможно, дело тут в достойных учителях. Не секрет, что при создании своей группы лидер «Рваных носков» Семен Родригес во многом вдохновлялся группой «Элизиум» с ее образцовыми летними хитами «Моря и океаны» (совместно с группой «Лампасы»), «В предвкушении лета» и «Китайская».

Конечно, «Рваные носки» не косят при этом под «Элизиум», а предлагают вполне самостоятельный продукт. Так, коллектив окарашивает летние впечатления не столько ска-панком, сколько регги. Их герой, похоже, слишком устал для того, чтобы зажигать на полную катушку. Поэтому ожидание отдыха для него дороже самих пляжных приключений, что очень чувствуется по заглавной песне «Летом», где красивые девушки в соблазнительных купальниках существуют пока исключительно в воображении.

Но ЕР «Летом» это не столько и не только про пляж, сколько про те ситуации, которые могут произойти с героями летом. Яркий пример - «С днем рождения!», в которой начинают поздравлять друга с его праздником уже в 12 ночи, начиная за него поднимать бокалы. Такая прыть возможна только летом — попробуй продерись к оперативно к виновнику торжества сквозь сугробы, стену дождя и унылые рабочие будни! А тут нетерпение начать веселье подчеркивается тем, что песня стартует прямо с рефрена.

Завершается альбом двумя языковыми экспериментами, что для дипломированного специалиста по лингвистике русского языка — выпускника РУДН Семена Родригеса глубоко закономерно. Дело в том, что именно летом творческие люди нередко стараются запастись вдохновением про запас. Вот и находится в песне «Дательный» новое применение привычным падежам, да еще и с заруливаем в созвучную названию ненормативную лексику. Таким манером герой выстраивает собственную систему ценностей, отстаивая свою внутреннюю свободу.

Иногда, правда, эта свобода граничит с безответственностью и ленью. Но тут уж, как говорится, ищите женщину! Об этом как раз еще один языковой курьез - «Я так соскуфился». Посыл неологизма предельно ясен: герой так долго ждал много лет динамящую его девушку, что превратился в скуфа. Летом это простительно, поскольку может дать заряд на все оставшиеся сезоны. Ну а мы пока будем заряжаться солнечными и беззаботными песнями «Рваных носков».

P.S. ЕР «Летом» выпущен новым лейблом «Остров звезд». Знакомое название, не так ли? Напоминаем, что так озаглавлен роман Анджея Ласки о чудом выживших культовых рок-исполнителях. Но теперь писатель расширил диапазон своей деятельности, стал еще и продюсером и намерен выпускать самых разнообразных исполнителей — от рока до хип-хопа.