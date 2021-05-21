На вооружение органов военного управления поступят новые кухни-трансформеры АМПП-150

16:30 21.05.2021

Модернизация системы армейского питания продолжается

На вооружение российской армии поступят новейшие автономные мобильные пункты питания АМПП-150, которые прошли проверку во время командно-стратегических учений «Кавказ-2020» и получили высокую оценку руководства Министерства обороны. Всепогодная кухня-трансформер работает при температурах от –45оС до +50оС и «начинена» самой современной техникой.

АМПП-150 — это кухня-трансформер, которая состоит из двух функциональных элементов: кухни-склада КС-150 и столовой СА-50. Оба элемента имеют высокую проходимость, так как построены на четырехосных шасси КамАЗ. Широкий диапазон температур и способность работать при относительной влажности воздуха до 98 % делают новую кухню-трансформер удобной для использования в любом месте остановки боевых подразделений. Она способна нагреть 900 литров воды за 70 минут, может накормить одновременно до 50 человек и проста в использовании: собрать походную столовую могут несколько солдат, затратив на это чуть более получаса. Особые конструктивные решения позволяют увеличивать полезную площадь столовой почти в три раза и состыковывать ее с кухней-складом.

«Внутри раскладного кунга стоят столы, стулья, установлена автоматическая посудомоечная машина. Столовая СА-50 ничем не отличается от стационарной столовой. Также мы предусмотрели системы вентиляции и кондиционирования», – рассказал начальник управления (продовольственного) Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России полковник Сергей Нихельман.

Кухня-склад КС-150 состоит из блока приготовления пищи и блока хранения, позволяя возить с собой сразу пять суточных норм продовольствия и почти куб воды. Кухня оснащена жарочным духовым шкафом, холодильниками и пароконвектоматом. Три котла для приготовления первых, вторых и третьих блюд на 100 и 80 литров имеют автоматические форсунки с пьезоэлементами. Чтобы зажечь форсунку, достаточно нажать кнопку. Затем при помощи электронного пульта управления с жидкокристаллическим дисплеем можно выбрать одно из предлагаемых на выбор блюд, и кухня приготовит его в автоматическом режиме.

«Такого нет ни в одной армии мира. К такому принципу организации питания еще никто не подходил», – пояснил Сергей Нихельман.

Российская система армейского питания за последние годы претерпела немало качественных изменений, которыми сложно не гордиться. Многое было сделано благодаря симбиозу военных ведомств и гражданских компаний, обеспечивающих питанием военнослужащих в стационарных условиях. «Гражданские» привнесли в армейские будни пересмотр калорийности рационов в пользу их увеличения, а также модернизировали пишеблоки воинских частей. Они же разработали сбалансированные рационы. В армейских столовых России теперь готовят шефы, а не рядовые. Благодаря этому еда стала очень вкусной и разнообразной, почти домашней. Шведский стол и салат-бары для армии стали уже приятной обыденностью, чем новшеством. Привыкли военнослужащие и к тому, что повара регулярно балуют их Днями национальной кухни, а также предлагают праздничное меню к государственным праздникам. Внедрение АМПП-150 в солдатский быт поможет и в полевых условиях сделать приготовление и прием пищи комфортным

