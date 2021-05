Orden Ogan «Final Days»

Исполнитель: Orden Ogan, Название: «Final Days», Стиль: пауэр-метал, Год: 2021

Пауэр — это огонь, страсть, инкрустация, патетика. Однако к своему шестому альбому Orden Ogan решили отойти от самоповторов и сбавить градус очевидности. Помогло им в этом заигрывание с техно-металом и всякими прочими модерновыми фишками. Вместе с тем, поубавилось и фолка, к которому «орденоносцы» обычно тяготеют. Следы подобного влияния прослеживаются разве что в треке «Interstellar».

К изменениям располагали и смены состава. Гитарист ушел, вокалист от гитары избавился, басист освоил гитару, за бас теперь отвечает новобранец… Не сказать, что саунд от этого зацвел буйным цветом — все же холодная сталь футуристической эстетики обязывает удерживать на лицах каменное выражение. Разве что в предпоследней композиции «Hollow» гитарное соло напоминает извержение вулкана.

Все альбомы Orden Ogan прошиты единой нитью. Имя ей — Алистер Вейл сквозной талисман и талисман группы. На сей раз он тянет к нам с обложки свои хваткие ручищи, а лицо его надежно прикрыто стим-панковского вида кислородной маской. Первая мысль: от коронавируса фрик защищен надежно. На на самом деле он всего лишь готовится покорять в таком виде космические просторы.

Чем это чревато? А том, что сам он бессмертен, но все, к чему он прикасается, гибнет бесславной смертью. Стало быть, разрушение вселенной в альбоме неминуемо. Разрушительный механизм запускается в среднетемповой открывашке «Heart of The Android» - чтобы взирать на весь этот ваш Апокалипсис бесстрастно, следует запастись искусственным сердечком. После этого тотальное падение, которое лишь растет с приближением дна в зубодробительной «In The Down of the All», перестает пугать и только завораживает.

Цепкие объятия «Inferno» лишь усиливают гибельный восторг. После некоторого топтания на месте в паре треков начинается величественная эпитафия «Alone in the Dark», в которой к похоронной процессии галактического масштаба деликатно присоединяется безжизненная планетка — Ильве Эрикссон из Brothers of Metal. После этого силы зла окончательно переходят в наступление — и космический террор в маршеподобной «Black Hole» неминуем. И взывать к мамам-папам, братьям-сестрам в финальной «It’s Over» совершенно бесполезно...