Исполнитель: para bellvm. Соболь, Название: «Письма с Земли», Стиль: дарк-рок, Год: 2025

В России дарк-сцена имеет сложную и замысловатую историю. Недолгий звездный час для готик-рока настал в благословенном 2007-м. Но питерская дарк-рок команда para bellvm была основана еще за 10 лет до этого. Причем, у ее руля был и остается питерский журналист Леонид Новиков, известный, в частности, своими статьями в культовом журнале FUZZ. Так что в уровне его детища сомневаться не приходится.

Вообще-то с латыни «para bellum» переводится как «готовься к войне». Но что будет, когда она не просто на пороге, а получила безраздельную власть? На это дает ответ новый альбом para bellvm «Письма с Земли». Его восемь песен — это восемь тех самых писем. Причем сама постановка проблемы совершенно не внушает оптимизма: раз уж найдены адресаты в других локациях, значит жизнь здешние пенаты, вероятно, стали совсем уж непригодными к нормальной жизни. А какая альтернатива? Выжженное поле «На побережье надежд» и чуждые засасывающие «Антимиры», где уж точно не лучше. И даже «Далекая радуга» оказывается на поверку обманчивым прибежищем для мечтательных неудачников.

Альбом «Письма с Земли» - квинтэссенция травматического опыта. Реальность настолько страшна, что так и хочется себя убедить, что все это — понарошку. Об этом взбудораженная припанкованная песня «Давайте играть», где герой, будто в фильме ужасов с нескончаемым кошмаром, пытается убедить себя, что чур — это не с ним. Но нет, с ним, и самый злейший враг, как водится, оказывается внутри него самого и имеет очертания труса и предателя в песне «Голоса внутри», убеждая молчать тогда, когда надобно кричать во весь голос.

Естественно, последним прибежищем в любых экстремальных ситуациях остается Бог. Надо ли уточнять, что с ним у героя альбома более чем сложные отношения. В «Голосах внутри» Господь доверительно сообщает рассказчику, что выходит из общего чата, а в «Несущем свет» тотальный земной мрак пытается распространиться и в заоблачные пределы. Но все же в финальной песне «Хороший день» герой во что бы то ни стало прорубает свою дорогу на небеса.

