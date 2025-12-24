Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

11:47 24.12.2025

Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество Анатолия Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и других бывших менеджеров «Роснано». Судья Анна Петрухина приняла это решение в рамках обеспечительных мер по иску «Роснано» к бывшему руководству, пишет РБК.

12 декабря Группа «Роснано» предъявила иск к бывшим руководителям компании о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA.

Компания заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств и иного имущества ответчиков: «Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у «Роснано» есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации. С учетом суммы заявленных требований, сложности фактических обстоятельств и объема документов, приобщаемых в материалы дела, судебный процесс может занять продолжительное время, в течение которого у ответчиков будет возможность распорядиться принадлежащим им имуществом в ущерб «Роснано», — поясняется решение в определении суда.

Суд отметил, что в отсутствие указания конкретного имущества требование об аресте является лишь предположением о наличии имущества. Арбитраж арестовал имущество Чубайса «в пределах заявленных исковых требований в размере 11 896 910 244 рубля 90 копеек, также арест наложен на активы Олега Киселева, Сергея Калюжного, Андрея Кушнарева, Дмитрия Лисенкова, Андрея Малышева, Андрея Трапезникова, Дмитрия Пимкина, Германа Пихои, Бориса Подольского, Якова Уринсона, Юрия Удальцова и Владимира Аветисяна. «Роснано» обвиняет их в «неразумных и недобросовестных действиях и бездействии» при реализации проекта MRAM. Ущерб «Роснано» оценивает в €41 млн, $35 млн и 5,5 млрд руб.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. В марте 2022 года он уехал из России.