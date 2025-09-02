Egun Beltzak «A Bask tribute to Yanka Dyagileva» (трибьют Янке Дягилевой)

Исполнитель: Egun Beltzak, Название: «A Bask tribute to Yanka Dyagileva», Стиль: гранж; Год: 2025

Знатоков творчества Янки Дягилевой давно уже не удивишь адаптациями ее песен от западных музыкантов. В США несколько дисков с англоязычными адаптациями ее песен выпустила Алина Симон. Польская женская группа Translola также перепевала Янкины песни на постоянной основе. Но самым резонансным вышла акция британцев Massive Attack, сделавших на русском «Печаль моя светла», да еще и с голосом вокалистка шотландской команды Cocteau Twins Элизабет Фрезер.

Но даже на фоне этих щедрых россыпей проект Egun Beltzak удивит многих. Айтор Перес из города Ирун (Испания / Страна Басков) проникся российской панк-культурой еще в далекм 1990-м, услышав Егора Летова и альбом Янки «Домой» и с тех пор лелеял мысль адаптировать творчество Дягилевой под культуру басков. В итоге тексты ее были переведены на баскский язык и исполнены в электрических аранжировках специально найденной для этого певицей Энериц Фурьяк. То есть, по большому счету, это даже не андеграундный, а продюсерский проект, но, конечно, не в плане привычного поп-конвейера для зарабатывания денег, а ближе скорее к искусственно созданным под определенные цели группам «Мракобесы весны» и «Группа Имени Гопника» Ермена Ержанова из актюбинской «Адаптации».

Еще сильнее альбом «A Bask tribute to Yanka Dyagileva» напоминает научное исследование. Во всяком случае, в CD-издании лейбла «Выргород», как в добротной диссертации, изложены цели и задачи проекта, а также состав участников эксперимента. В качестве приложения — буклет с текстами песен, которые российскому слушателю все равно непонятны, а поэтому они играют роль своеобразной вещи в себе.

Но и обычному панк-меломану здесь есть, чем поживиться. Несмотря на низкий бюджет, есни записаны качественно, со всем уважением к первоисточникам. Первая же вещь «Выше ноги от земли» («Lurretik Gora Oinak Altxa») начинается с прочитанного самой Янкой перед оригиналом этой песни стихотворения. То есть нам предложено и сравнить, и помянуть. Далее идет гранжевый вал, но потом накал чуть сбавляется, и песня оказывается ближе к гаражному постпанку.

Исполненные здесь песни Янки Дягилевой почти всегда узнаваемы, а журчащий вокал в духе Долорес О'Риордан из The Cranberries. Позволяет сохранить аутентичность, хотя в «Su Itsugarria» труднопереводимая фраза «гори, гори ясно» могла бы звучать и на русском ради добавления национального колорита. С трудом опознается разве что «На дороге пятак» («Bidean Txanpon Bat»). Узнаваемые словечки, типа «калейдошкоп» в «На черный день» («Egun Beltzetan») умиляют и напоминают Петра I с его «першпективами». Что и говорить — гражданин Гишпании не подкачал!