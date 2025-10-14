Суд изъял у экс-судьи Верховного суда РФ Момотова активы на 9 млрд рублей

Останкинский райсуд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к председателю Совета судей России, судье в отставке Верховного суда РФ Виктору Момотову. Решение суда по ходатайству прокуратуры будет приведено к немедленному исполнению, сообщает "Коммерсант".

У служителя Фемиды и его делового партнера Андрея Марченко, заключенного под стражу, в доход государства изъяли 95 объектов собственности: 44 земельных участка и 51 здание — всю сеть отелей Marton, представляющих собой 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы. По данным Генпрокуратуры, судья фактически выступал бенефициаром отельного бизнеса. Причем номерной фонд в нем использовался не только для размещения гостей, но и под содержание притонов, в том числе с несовершеннолетними проститутками.

Сам судья Момотов отрицал участие в отельном бизнесе и его крышевание. По словам ответчика, несмотря на предполагаемые активы в миллиарды рублей, он за всю свою жизнь заработал порядка 80 млн руб. и этих денег не хватило даже на покупку квартиры в столице.

  1. 14.10.2025, 21:51
    Гость: Н.В. Гоголь. Ревизор.

    Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.

  3. 14.10.2025, 20:49
    Гость: Бывалый

    В РФ кого не копни судью, генерала, мэра или чинушу везде сплошной криминал взятки и казнокрадство на миллиарды и это достижения нынешней власти.

