«Элизиум» предложил закрыть мир на карантин ради космоса

Группа «Элизиум» отметила свое 25-летие трехчасовым концертом в московском Adrenalin Stadium

Выступление было отложено с прошлого года — даже несмотря на то, что в августе 2020-го коллектив стал одним из первых, кто сыграл клубный концерт в Москве после тотального локдауна. Но нижегородцы привыкли к невиданному размаху и похвальной гигантомании, поэтому сделать все на должном уровне у них появилась возможность все сделать только сейчас.

Концерт должен был начаться ровно в 20.00, но ожидание затянулось на 40 минут из-за проверок на входе QR-кодов о вакцинации или отрицательном ПЦР. Но за последние четверть века публика внутренне повзрослела вместе с «Элизиумом», поэтому стоять в очереди на вход было одно удовольствие. Если двадцать лет назад на концерте коллектива в «Точке» зрители немилосердно толкались в узком коридоре, распыляли дымовуху и орали «Дэцл — лох», то теперь степенно рассуждали о достоинствах актера Александра Баширова и нынешнем уровне группы «Браво».

В анонсах «Элизиум» обещал исполнить полсотни песен — и сдержал слово. Фактически на каждый год существования команды приходилось по две песни, а начали музыканты с «Ослепительного мира», где присутствовала уместная для такого случая команда «старт!». А череду премьер и неизданных вещей открыла песня с обманчивым названием «Карантин», которая отнюдь не живописала ужасы нынешних ограничений, а всего лишь предлагала… закрыть наш бренный мир на карантин ради увлекательных путешествий по космическим просторам.

На юбилейных концертах уважающие себя группы делают акцент на наиболее ударных моментах своего творческого пути. Не стал исключением и «Элизиум», который в свое время стал одной из первых советских групп, со знанием дела сочетающих на записях и выступлениях мужской и женский вокал. На концерте в «Стадиуме» количество певиц просто зашкаливало — начиная с привезенных группой сессионных вокалисток Маши и Миши и заканчивая специально приглашенными гостями.

Маша и Миша не только технично работали на подпевках,облаченные в униформу школьниц-Лолит, но и, переодевшись в яркие сексапильные наряды, исполнили и несколько самостоятельных номеров - «Слезы-зеркала», «Дождь II», «Наши тайны и секреты», «Острова» и «На верхнем этаже». Это был был праздник в чистом виде, но «Элизиум» - из тех, кто не забывает о том, что их «ждут серьезные дела». Закономерно, что один из блоков концерта был посвящен социальной повестке.

Одна из первых песен этой серии «Что сделал ты для своей мечты» прозвучала в электричестве, но с партией акустической гитары, за которую отвечал фронтмен команды Александр «Пропеллер» Телехов. «Свободу, равенство и братство!» ему помогла спеть Лусинэ Геворкян из группы Louna. Она же поучаствовала и в «Где-то сжигают книги», ведь ее голос модно услышать и в студийной версии этой композиции.

Ярким моментом концерта стало появление розовой бестии Тани Галкиной из тверской группы «Malая». Реактивная девушка как-то быстро и незаметно завладела вниманием зала, выдав обойму их «Детей-мишеней / Детей-убийц», «Повода для войны» и «Взлетной полосы». Пропеллер заметил, что эта девушка не выбирает простых путей и предпочитает только сероьезные песни. Кроме того, «Элизиум» поставил цель побить рекорд, когда более ранее его исполнение с неугомонной Таней «Взлетной полосы» набрало в YouTube свыше 4-х миллиона просмотра. Спортсменка Алена Алехина, прилетевшая из США, чтобы исполнить три песни «Секунды-года», «Солнце» и «Интересно», как выяснилось, сильно волновалась перед выступлением. Но Пропеллер ее убежденно утешил, указывая на зрителей: «Видишь же — они классные!»

В том, что армия «Элизиума» «классная» ни на йоту не сомневались мультиинструменталист Егор Баранов, барабанщик Максим Бурмаков и гитарист Александр Легасов. С ними связан небольшой секрет выносливости «Элизиума» на сцене. Когда фронтмен Александр Телехов начинает подуставать, эта троица выполняет роль засадного отряда и пускается в атаку. Этим мобильным составом «Элизиум» сыграл из старого наследия «Сказку», «Время не ждет», «Как бы все?» и «Мой самоконтроль». Ну а потом «партизанам» дал тайм аут уже сам Пропеллер, исполнив под акустическую гитару «Оставайся» и «Бесконечность».

Не подкачали и гости-мужчины. Помимо сыгравших на концертегЭлизиума» бывших участников духовой секции группы Александра Комарова и Тимофея Осетрова, с юбилярами спел Дима Сокол из группы «Йорш», надежно укрывшись под костюмом смерти в саркастической «Ад наш». Обладателю прямолинейной маскулинной харизмы Даценту из группы Distemper очень к лицу оказалась выдержанная в ритмах ска «Алкогольная».

Апофеозом концерта стало появление на сцене Блондинки Ксю (Ксении Сидориной), с которой команда в свое время записала свои, пожалуй, самые успешные альбомы. Ей достался довольно весомый (во всех отношениях) финальный блок «Дождь», «Ярко горят», «Альпинист» и др. А уже при помощи других вокалистов она на прощание спела «100% хит», «Кода мы были младше» и «Я иду домой».

Уже в районе 12-ти последними новостями «Элизиума» поделился лидер и басист «Элизиума» Дмитрий «Дракол» Кузнецов. Он в красках описал, как в день концерта музыканты с восьми утра проходили квест по получению QR-кода, посетовал, что из-за ковид-фри не все зрители и гости смогли попасть на концерт, но подчеркнул, что стоял выбор: либо проводить концерт так, либо никак. Зато Дракол заинтриговал, что вскоре поклонников ждет существенный сюрприз от «Элизиума».

