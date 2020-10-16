Дипломатия во время войны: Алиев переигрывает Пашиняна

14:20 16.10.2020

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев взял интервью у президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Обеим сторонам было предоставлено равное время и заданы одинаковые вопросы

Очевидно, что боевые действия складываются в пользу Азербайджана. Судя по всему, вооруженные силы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики уже неспособны проводить крупных контрнаступательных операций.

Таким образом, роль дипломатии будет только повышаться, и итоги войны подведут в тиши кабинетов. В связи с этим ключевым моментом в интервью Киселеву стал вопрос о возможных компромиссах, на которые готовы пойти стороны в случае переговоров.

Итак, давайте внимательно проанализируем именно соответствующий момент интервью.

Обращаясь к Ильхаму Алиеву, Дмитрий Киселев спросил:

«Господин президент, если говорить о компромиссах, то на какие компромиссы вы были бы все же готовы? И есть ли черта, за которую вы не отступите ни при каких обстоятельствах»?

Президент Азербайджана начал ответ с определения черты, за которую Баку не отступит:

«Наша позиция всегда была очень конструктивной и последовательной. Она опиралась и на нормы международного права в плане реализации четырех резолюций Совбеза ООН, которые требовали полного, немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с наших территорий».

Здесь необходимо учитывать, что уже в первой резолюции Совбеза ООН, принятой 30 апреля 1993 года, есть формулировка «требует немедленного прекращения всех военных действий и враждебных актов в целях установления прочного прекращения огня, а также немедленного вывода всех оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных районов Азербайджана».

Во второй резолюции (29 июля 1993 года) отмечу пункт, в котором говорилось: «вновь подтверждая суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и всех других государств в регионе».

Это значит, что на международном уровне территория Карабаха признается частью Азербайджана.

Далее обращаю внимание еще на один пункт документа: «требует незамедлительного прекращения всех военных действий и немедленного, полного и безоговорочного вывода участвующих в конфликте оккупационных сил из Агдамского района и всех других недавно оккупированных районов Азербайджана».

14 октября 1993 года Совбезом ООН принята третья резолюция. Она «призывает к незамедлительному осуществлению взаимных и неотложных мер, предусматриваемых в «Обновленном графике» Минской группы, включая вывод сил с недавно оккупированных территорий и устранение всех препятствий для коммуникаций и транспорта».

В том же году, 12 ноября, четвертая резолюция Совбеза ООН «требует от заинтересованных сторон немедленного прекращения военных действий и враждебных актов, одностороннего вывода оккупирующих сил из Зангеланского района и города Горадиза и вывода оккупирующих сил из других оккупированных недавно районов Азербайджана».

Таким образом, позиция Баку имеет прочную правовую основу, поддержанную на международном уровне. И совершенно закономерна ссылка Ильхама Алиева на ряд документов Совбеза ООН.

Далее президент Азербайджана заявил в интервью следующее:

«Что касается «красных линий», об этом мы заявляли очень четко и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха».

И вновь невозможно отрицать, что этот тезис базируется на международном праве, и целостность Азербайджана действительно подтверждалась неоднократно резолюциями Совбеза ООН, на которые ссылается Ильхам Алиев.

Что касается компромиссов, то лидер Азербайджана сказал, что «наше предложение исходило из того, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны мирно жить и сосуществовать армянская община и азербайджанская община».

Естественно, что мирное проживание армян в Нагорном Карабахе подразумевает гарантии их безопасности – как международно-правовые, так и через миротворческие усилия на земле. То есть, упомянув первое, Алиев фактически подтвердил готовность к компромиссу по второму - такому статусу Нагорного Карабаха, который обеспечивает безопасность армянского населения, не нарушая при этом территориальной целостности Азербайджана. А это уже создает базу для посредников – в первую очередь для России как единственного миротворца с возможностями влияния на обе стороны – для начала переговоров, что и способно вернуть ситуацию в фазу политического урегулирования.

Как видим, позиция президента Азербайджана сформулирована предельно конкретно и ясно.

Обратимся теперь к словам Николы Пашиняна.

«Да, конечно, есть такая черта, и эта черта — право на самоопределение народа Нагорного Карабаха».

Действительно, в международном праве есть такой принцип. И зачастую о нем говорят как о противоречащем другому важному положению, а именно сохранению целостности государства. Как совместить эти два понятия?

В частности, для решения такого вопроса и существует ООН и ее Совбез. В данном случае Совбез ООН выразил свое мнение недвусмысленно и четко, неоднократно подтвердив целостность Азербайджана.

Таким образом, в интервью Никола Пашинян фактически отверг соответствующие резолюции.

Теперь о компромиссах. Характерно, что Дмитрий Киселев дважды обратился к Пашиняну с просьбой привести конкретный пример, поэтому лично у меня сложилось впечатление, что вопрос оказался неудобен для Пашиняна. Особенно это бросалось в глаза в сравнении со спокойной уверенностью Ильхама Алиева.

Да, Пашинян упомянул Казанскую инициативу, и в конце-концов сказал, что «и мы готовы на такие компромиссы, мы готовы на пропорциональные компромиссы, на которые готов Азербайджан». Однако предварительно обозначив «красной чертой» самоопределение народа Нагорного Карабаха, он, по сути, закрыл возможность реальных, значимых компромиссов.

Таким образом, в заочном неформальном раунде дипломатической борьбы победу одержал президент Азербайджана. И это было ожидаемо.

Положение премьер-министра Армении неустойчиво. В очередной раз подтвердилось, что политики, пришедшие к власти на волне «бархатных революций» последних лет, а Пашинян входит в их число, зачастую не справляются с задачами государственного управления.

Когда шумиха на площадях заканчивается, этот факт вскоре становится очевидным. Так случилось с Петром Порошенко. Нечто подобное, судя по всему, происходит и с Николой Пашиняном сейчас, а в условиях войны события приобретают особенно стремительный ход.

Автор: Алексей Петров

