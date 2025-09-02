12:07 2.09.2025

Призыв Си Цзиньпина к региональным лидерам выступить против «менталитета холодной войны» указывает на стремление Китая противопоставить себя западному блоку и сформировать новую коалицию стран

Саммит ШОС, который на Западе традиционно воспринимался как рутинное и скучное мероприятие, встряхнул всю мировую политику. Он продемонстрировал амбиции лидеров Глобального Юга в формировании нового мирового порядка, свободного от гегемонии США.

В то время как администрация Трампа, по мнению Reuters и Times, нанесла серьезный ущерб десятилетиям тщательно выстроенных отношений США с Индией, потенциальным «региональным противовесом» Пекину, Китай активно расширяет свое влияние.

Китайский лидер Си Цзиньпин грамотно использует ШОС как платформу для продвижения идеи отказа от западных ценностей и норм, предлагая себя в качестве оплота стабильности в «нестабильном мире», как отмечает Le Monde.

Обещание выделения $280 млн безвозмездной помощи членам ШОС и $1,4 млрд в виде кредитов — явный сигнал о готовности Китая инвестировать в свою геополитическую стратегию.

Однако, чтобы сцементировать новый миропорядок, свободный от гегемонизма Запада, нужно решить ряд противоречий внутри Глобального Юга.

В первую очередь, индо-китайское. Индия, будучи членом ШОС, блокирует совместные заявления, особенно касающиеся Ирана. Аналитики полагают, что Россия, ключевой партнер Китая, должна убедить Индию сотрудничать.

Государственное издание Ирана Tehran Times выражает недовольство недостаточной поддержкой со стороны Китая. В условиях изоляции Ирана, несмотря на закупки иранской нефти, Китай избегает открытой конфронтации с другими странами Персидского залива.

На фоне геополитической борьбы разворачивается и идеологическое противостояние. Washington Post отмечает, что Китай активно переосмысливает военную историю, преуменьшая роль США в победе над Японией и выдвигая на первый план вклад Китая и СССР.

Это свидетельствует о стремлении Китая не только к экономическому и политическому влиянию, но и к формированию собственного нарратива, альтернативного западному.

Призыв Си Цзиньпина к региональным лидерам выступить против «менталитета холодной войны», о котором пишет Al Jazeera, указывает на стремление Китая противопоставить себя западному блоку и сформировать новую коалицию стран, не желающих подчиняться американскому диктату.

Присутствие на саммите в Тяньцзине многочисленных государств-наблюдателей, от Египта до Малайзии, подтверждает, что Китай находит поддержку среди государств, ищущих альтернативные центры силы и развития.

— Белый дом США должен понимать, что его политика приведет к тому, что другие страны будут искать альтернативы для реализации своих интересов, — говорит Манодж Кевалрамани из отдела Индо-Тихоокеанского региона в Институте Такшашила.

Фотографии и видео из Таньцзина, запечатлевшие Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендру Моди, улыбающихся и держащихся за руки, стали вирусными в Интернете, неся в себе мощный геополитический сигнал.

Эта демонстрация дружбы была направлена на то, чтобы предложить альтернативу глобальному лидерству США, несмотря на сохраняющиеся между этими странами серьезные разногласия. Однако единство антизападных целей намного сильнее, чем противоречия.

Моди поделился в социальных сетях фотографией совместной поездки в президентском «Аурусе», назвав беседы с Владимиром Путиным «всегда полезными».

Эта демонстрация теплоты в отношениях с Россией и Китаем знаменует собой отход от традиционной осторожности индийской дипломатии, которая старалась избегать явных проявлений лояльности в адрес Москвы и Пекина, одновременно развивая стратегическое партнерство с Вашингтоном, пишет New York Times (NYT).

Премьер-министр Индии также выразил надежду, что «1,4 миллиарда индийцев с нетерпением ждут» визита Путина в Нью-Дели в декабре.

— То, что даже в самые трудные времена Индия и Россия стояли плечом к плечу, свидетельствует о глубине и широте нашего особого и привилегированного стратегического партнерства, — подчеркнул Моди.

В общем, сближение Индии с Россией и Китаем, которое пока стало главным итогом двухдневного саммита, может стать важным шагом на пути к формированию многополярного мира. Однако, успех этого альянса будет зависеть от способности сторон преодолеть взаимные противоречия, а также найти общие интересы в противостоянии американскому влиянию, пишет NYT.

Автор: Константин Ольшанский