«Государство отстаивает интересы убийцы и полиции»: в Кемерове не предотвратили убийство девушки, длившееся 3,5 часа

Теперь полицейских, которые не отреагировали на 7 вызовов, обвиняют лишь в «халатности», а убийца может получить небольшой срок

«Бьет – значит любит». Эту извращенную истину фактически легитимизировали законодательно четыре года назад, когда приняли «Закон о декриминализации домашнего насилия». С 27 января 2017 года побои внутри семьи перевели из категории уголовных в административные.

Таким макаром законодатели хотели «избежать неоднозначного толкования правовых норм». Но на деле закон провоцирует безнаказанность самых вопиющих преступлений, одно из которых произошло 14 января 2021 года в Кемерове.

В этот день в дежурную часть позвонили жильцы многоэтажки в Ленинском районе города, где парень 3,5 часа убивал свою девушку – и все-таки довел начатое до конца. Мало того, что стражи порядка так и не приняли никаких мер, так еще и не признали вину, отказавшись сотрудничать со следствием.

41-летний начальник смены дежурной части и 40-летний старший оперативный дежурный дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово обвиняются теперь в халатности. «В результате халатных действий полицейских преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра», - говорится на сайте СУ СК России по Кемеровской области

Ровесник жертвы был задержан на месте преступления, и его дело рассматривается в суде. «Несколько часов соседи звонили в полицию, умоляли приехать, но полицейские не приезжали, - написала у себя в Фейсбуке соосновательница сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алена Попова. - Соседи сами взломали ломом железную дверь, но было уже поздно. За это время Владислав Канюс нанес Вере не менее 56 телесных повреждений: кровоподтеки, порезы, сломанный нос, черепно-мозговая травма. Он не оставил на теле девушки ни одного живого места. В конечном итоге он задушил Веру шнуром от утюга».

Причиной такой агрессии стало решение девушки расстаться со вспыльчивым другом (как видим из последующих событий – вполне дальновидное). Объявив бойфренду о своем намерении, девушка приехала в его квартиру, чтобы забрать собственные вещи. Однако Владислав уже все для себя решил – и еще до убийства прямо заявил брату, что лелеет планы по устранению Веры.

Трагедию можно было бы легко предотвратить, если бы оперативники сработали, как им и полагается – своевременно. «Если бы полицейские приехали вовремя, Веру можно было бы спасти, - продолжает Попова. - Около 2 часов соседи звонили в полицию. Они слышали как Вера пыталась открыть железную дверь, но убийца оттаскивал ее и бил, бил, бил... Было сделано как минимум 7 звонков на номер 112. Безрезультатно. Это к вопросу о том, как работает наша полиция».

Когда соседи все-таки прорвались в квартиру, девушка лежала в луже крови, а над ней грозно нависал Канюс, бывший по локоть в крови. Как выяснилось, он был нетрезв – распалял себя пивом и водкой. После описания соседями происшедшего полицейские все же соизволили приехать. В отношении Владислава сначала возбудили уголовное дело по статье убийство с особой жестокостью, но потом почему-то просто переквалифицировали на убийство. Разница в наказании может составить пять лет. Мать Веры пыталась выяснить, чем был вызван такой «гуманизм», но ее запросы остались без ответа. Заседание суда несколько раз переносилось, следующее назначено на 24 февраля.

Возможно, это не только закономерный итог безнаказанности, а всего лишь ее начало. Ведь и полицейских призвали к ответу всего лишь за «халатность», и изверг может быстренько освободиться. «Убийцу теперь судят не по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью» с наказанием до 20 лет лишения свободы, а по более легкой части статьи 105 УК РФ, - возмущается блогер. – Несмотря на ходатайства, дело так и не было переквалифицировано. В обвинении написали, что Владислав всего лишь несколько раз ударил жертву и задушил, а ведь он измывался над ней часами. Так что убийца может получить небольшой срок, да еще выйти по УДО».

Алена Попова пытается привлечь внимание к полному произволу, творящемуся в нашей стране в области домашнего насилия: «Сейчас наше государство отстаивает интересы убийцы и полиции. Такое отношение к домашнему насилию стало в России уже нормой. Государство продолжает рассматривать домашнее насилие не как преступление, а как многовековую традицию российской семьи, в которую оно вмешиваться не должно. В итоге государство стоит в стороне и ждет, когда нужно будет забирать очередной труп».

Исходя из недавнего исследования проекта Консорциума женских неправительственных объединений, в России официальное число жертв домашнего насилия занижено в десятки раз. Например, в 2018 году жертвами домашнего насилия стали две трети (61%) убитых в России женщин, то есть не менее 5 тысяч. А по статистике МВД, за 2018 год во время семейно-бытовых конфликтов погибли 253 женщины. На жертв домашнего насилия приходится почти каждое пятое убийство в России - 18,8% от общего числа убитых женщин и мужчин. Это в 15 раз больше, чем считают в МВД (1,2%)/