Министр обороны Сергей Шойгу обозначил приоритеты на летний период

19:31 3.06.2021

В ходе совещания министр обороны поднял вопросы безопасности в военной авиации и системы армейского МТО

Тематическое селекторное совещание под руководством Сергея Шойгу состоялось в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Генерал армии сообщил о начале летнего периода обучения в ВС РФ, поднял вопросы безопасности военных летчиков и материально-технического оснащения противовоздушных, противоракетных и космических войск.

Свое выступление генерал армии начал с поздравления военных летчиков с 90-летним юбилеем военно-транспортной авиации, а моряков с 288-летием со дня создания Северного флота. Он отметил достижения данных подразделений за прошлый год и подчеркнул их немаловажную роль для армии.

Основная часть выступления была посвящена деятельности армии в летнее время. Так, с 1 июня в российских Вооружённых силах стартовал летний период обучения. Военнослужащие планируют провести более 4,5 тыс. учений и тренировок различных родов войск, а итогом станет совместное российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021». Помимо данного масштабного мероприятия на конец июня запланирована IX Московская конференция по международной безопасности с участием глав оборонных ведомств из 119 стран, а также более 150 российских и иностранных экспертов. В рамках конференции военные обсудят вопросы стратегической стабильности, глобальной и региональной безопасности, а также участие военных ведомств в борьбе с пандемией COVID-19.

Важным вопросом совещания стала безопасность авиаторов, особенно молодых летчиков. В летний период обучения возрастет интенсивность полетов, в связи с чем командирам частей стоит уделить особое внимание планированию и контролю летной подготовки молодых пилотов, подчеркнул генерал армии. Снизить аварийность позволит ряд профилактических мероприятий, в том числе контроль состояния авиационной техники, аэродромов и вертолетных площадок.

Материально-техническое оснащение войск – это второй важный вопрос, поднятый Сергеем Шойгу на совещании. Оснащенность бойцов и исправность техники – одни из базовых условий успешного функционирования войск. Также в ведение служб МТО входит обеспечение военных комфортными условиями службы, обмундированием и питанием. В январе-феврале текущего года впервые со для создания ВКС проводилась комплексная проверка их материальной обеспеченности. Проинспектировано 40 % воинских формирований.

На сегодня обеспечение войск всем необходимым ведется в соответствии с установленными нормативами, заверил военачальник. Военнослужащих размещают в комфортных казармах с умным контролем климата, душевыми, чайными комнатами, спортзалами и др. Сбалансированное разнообразное питание по системе «шведский стол» обеспечено профессиональными поварами профильных комбинатов. Помимо ежедневного выбора из нескольких блюд бойцы имеют возможность попробовать блюда разных народов мира во время Дней национальной кухни, а также получить угощение во время празднования Дня именинника и по другим праздничным датам. Улучшен и состав сухого пайка на случаи, когда обеспечение горячим питанием невозможно. Высококалорийный комплексный рацион обеспечивает организмы бойцов необходимыми питательными веществами для выполнения боевых задач.

Также за последние пять лет построено свыше 200 объектов социально-бытового и материально-технического назначения, отремонтировано более 3,5 тыс. единиц вооружения и специальной техники, еще 536 единиц поставлено для нужд космических войск и войск ПВО-ПРО. Как заключил министр обороны, по результатам проверки действующая система МТО позволяет Воздушно-космическим силам решать поставленные задачи.

