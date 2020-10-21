Никита Михалков связал пандемию с переделом мира

Прославленный режиссер отмечает 21 октября свой 75-летний юбилей, празднование которого ему пришлось перенести из-за коронавируса

Никиту Михалкова можно с полным правом можно назвать совестью нации. Он не подвержен конъюнктуре, не стесняется вставлять в свои фильмы откровенно дискуссионные эпизоды, а в его сериале «Солнечный удар» видна попытка подняться над схваткой и прекратить извечную вражду между «красным» и «белыми». Не боится он резать правду-матку и в глаза сильным мира сего.

Особенно ярко эти качества режиссера проявились в условиях пандемии коронавируса, которую он называет «уникальной ситуацией». «С одной стороны, серьезные люди — бельгийские врачи — пишут открытое письмо в ВОЗ, что это все жульничество, - объясняет Михалков в свежем интервью ТАСС. – Немецкие врачи собираются подавать в суд на своего коллегу, который якобы культивировал пандемию. Есть очень много людей, которые слышат такие слова, скидывают маски и говорят: "Все это вранье". За всем этим, хотим мы того или не хотим, прослеживаются признаки передела мира. Серьезного передела мира. Рушатся огромные предприятия, люди оказываются без работы, накалена ситуация — то там, то там. По разным причинам. И в то же время есть те, кто контролирует ситуацию, скупает и разоряет других, обогащаясь невероятно. И мы об этом знаем».

Попытка Никиты Михалкова разобраться в ситуации с COVID-19 привела весной к снятию с эфира повторных выпусков его программы «Бесогон». «Когда ты начинаешь в этом разбираться, как мы пытались разбираться в "Бесогоне", ветви этой истории залезают так высоко, а корни так глубоко, что берет оторопь, - признается он. – Потому что ты понимаешь свое абсолютное бессилие. Даже люди, которые не очень тяжело болеют, подвержены очень мощной психической атаке. Очень мощной. От нехватки воздуха, от страха, от сердцебиения, от температуры, которая скачет, от незнания того, чем лечить. И кто-то выздоравливает, потому что подобрали правильное лекарство, а кому-то не могут подобрать. Думаю, если сумеют доказать, что российская вакцина действенна, у людей произойдет некий обратный слом».

В том же выпуске «Бесогона» Никита Михалков не побоялся нелицеприятно высказаться о Германе Грефе. Теперь глава «Сбербанка» утверждает, что Михалков обращался к нему за финансовой помощью, но режиссер отвечает, что это – ложь: « Я же сказал в "Бесогоне": "Друзья дорогие, покажите мне, покажите конкретно — когда, где и зачем я к вам обращался. Только документ покажите, а не бла-бла". И что? Да ничего. Но мало того, что это ложь. Это еще должностное преступление. Когда руководитель банка раскрывает отношения с клиентом… Это же сказал, их не было. Это ложь. Но если бы они были, эти отношения, как утверждает господин Греф, — то это должностное преступление».

Не по нутру Михалкову и нынешнее слияние «Сбербанка» с государством: «Когда убирается слово "банк" и остается "Сбер", это дает право заниматься всем — от билетов в кино до покупки арбузов. Эта монополия опасна тем, что многие люди, которые поведутся, в какой-то момент поймут, что они без этого не могут обходиться. А когда так происходит, те люди, которые занимаются подобным, приходят к власти. Они делают так, что народ от них становится зависим. А когда все то же самое делается за деньги государства и того же народа как налогоплательщика — это несправедливо, это недобросовестная конкуренция. Очень легко быть Робин Гудом за чужой счет».

Настоящим гражданским подвигом для Никиты Михалкова стало проведение 42-го Московского международного кинофестиваля в разгар пандемии, особенно – с учетом того, что сам он был вынужден сидеть в этот период на карантине. «Я был все время на связи, - рассказал об этом Михалков. - Во-первых, фестиваль мы должны были провести, потому что иначе могли потерять лицензию FIAPF. У нас фестиваль класса "А", чем мы очень дорожим, потому что их всего пять в мире. Во-вторых, конечно, могли бы сослаться на пандемию, но при отношении сегодня к нам, так сказать, наших западных "коллег" — они с большим удовольствием нас бы не услышали. Не провели фестиваль два раза — все, "досвидос". Это героический поступок всех организаторов фестиваля».

Как бы то ни было, пандемия коронавируса внесла корректировки в празднование 75-летнего юбилея режиссера, которое он перенес на два месяца вперед – на закрытую премьеру своего нового спектакля «12». «Мы арендовали зал "Зарядье" 20 и 21 декабря. Один день прогон, второй день — премьера. Но, может быть, если будем готовы, в первый же день сделаем прогон "для пап и мам", а во второй день надеюсь пригласить всех тех, кого пригласил бы на свой день рождения».

В день 75-летия Никиты Михалкова стало известно о присвоении ему Владимиром Путиным звания Героя Труда. К юбилею Никиты Михалкова на этой неделе приурочен показ на канале «Культура» его сериала «Солнечный удар». В воскресенье 25 октября на Первом канале состоится день Никиты Михалкова. В его рамках пройдет премьера документального фильма «Движение вверх», а также покажут художественные картины, где Михалков выступил режиссером и актером.

Фото с сайта kinopoisk.ru (кроме отмечнной особо)