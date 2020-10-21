Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда

Никита Михалков © KM.RU, Алексей Белкин

Президент РФ Владимир Путин присвоил режиссеру Никите Михалкову звание Героя труда. Текст документа размещен на официальном сайте Кремля.

21 октября у Михалкова день рождения. Сегодня российскому режиссеру исполнилось 75 лет. Согласно тексту, Никита Михалков награждается «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».

В кино Михалков пришел в 14 лет. Сейчас в копилке режиссера около 90 фильмов, множество премий и наград, в их числе «Оскар» (картина «Утомленные солнцем»). Михалков — сын автора текстов гимна СССР и гимна РФ, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.10.2020, 19:14
    Гость: це рбер

    у этих савецких деятелей культуры в Перделкино висел лозунг: Вам песня строить, нам жить помогает.
    мошенник жулику глаз не выклюет.

  2. 21.10.2020, 17:43
    Гость: Гы-гы- дурень мыслью богатеет

    Бесогон», который учит, просвещает,
    клеймит чиновников-воров, клеветников
    и жёстко творческих иуд изобличает.

    Спасибо за невежд, подонков, бесов гон,-

    НУ И, что с того?
    Ничего не меняется и не изменится.
    А воз и ныне там(с)

    Наверно Н.М. бесогонит спецом для лохов, за то и Героя дали.
    Лохам от этого моральное удовлетворение.
    Ничего ведь не меняется.
    Это ж надо быть таким тупым, наслаждаться "ах, как сказал .. Михалков, Жириновский , еtс.
    Лохи, жду ответа КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ЭТОГО БЕСОГОНСТВА.

  3. 21.10.2020, 16:09
    Гость: Sjum

    Ничего в этом мире не меняется.
    Всё как в старом анекдоте:
    "Приходит внук генерала к дедушке и спрашивает
    - "Дедушка, а я стану, когда вырасту, лейтенантом?"
    - "Станешь, внучик, станешь"
    - "А майором?"
    - "Станешь, внучик, станешь"
    - "А как ты генералом?"
    - "Станешь, внучик, станешь"
    - "А... маршалом?"
    Дед подумал и говорит:
    - "Нет, у маршала свои внуки есть!"
    Так что родственник гимнописца обязательно должен быть Героем!!!

  4. 21.10.2020, 15:38
    Гость: Ларида

    (15.06.2020)
    Спасибо от души, Никита Михалков,
    за «Бесогон», который учит, просвещает,
    клеймит чиновников-воров, клеветников
    и жёстко творческих иуд изобличает.

    Спасибо за невежд, подонков, бесов гон,
    за возвышенье гражданина-патриота,
    за то, что каждый «Бесогон» как полигон
    защитников России и её народа.

    Стихи.ру

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