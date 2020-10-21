Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда

10:39 21.10.2020

Президент РФ Владимир Путин присвоил режиссеру Никите Михалкову звание Героя труда. Текст документа размещен на официальном сайте Кремля.

21 октября у Михалкова день рождения. Сегодня российскому режиссеру исполнилось 75 лет. Согласно тексту, Никита Михалков награждается «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».

В кино Михалков пришел в 14 лет. Сейчас в копилке режиссера около 90 фильмов, множество премий и наград, в их числе «Оскар» (картина «Утомленные солнцем»). Михалков — сын автора текстов гимна СССР и гимна РФ, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской.