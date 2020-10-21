Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил режиссеру Никите Михалкову звание Героя труда. Текст документа размещен на официальном сайте Кремля.
21 октября у Михалкова день рождения. Сегодня российскому режиссеру исполнилось 75 лет. Согласно тексту, Никита Михалков награждается «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».
В кино Михалков пришел в 14 лет. Сейчас в копилке режиссера около 90 фильмов, множество премий и наград, в их числе «Оскар» (картина «Утомленные солнцем»). Михалков — сын автора текстов гимна СССР и гимна РФ, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской.
Комментарии читателей Оставить комментарий
у этих савецких деятелей культуры в Перделкино висел лозунг: Вам песня строить, нам жить помогает.
мошенник жулику глаз не выклюет.
Бесогон», который учит, просвещает,
клеймит чиновников-воров, клеветников
и жёстко творческих иуд изобличает.
Спасибо за невежд, подонков, бесов гон,-
НУ И, что с того?
Ничего не меняется и не изменится.
А воз и ныне там(с)
Наверно Н.М. бесогонит спецом для лохов, за то и Героя дали.
Лохам от этого моральное удовлетворение.
Ничего ведь не меняется.
Это ж надо быть таким тупым, наслаждаться "ах, как сказал .. Михалков, Жириновский , еtс.
Лохи, жду ответа КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ЭТОГО БЕСОГОНСТВА.
Ничего в этом мире не меняется.
Всё как в старом анекдоте:
"Приходит внук генерала к дедушке и спрашивает
- "Дедушка, а я стану, когда вырасту, лейтенантом?"
- "Станешь, внучик, станешь"
- "А майором?"
- "Станешь, внучик, станешь"
- "А как ты генералом?"
- "Станешь, внучик, станешь"
- "А... маршалом?"
Дед подумал и говорит:
- "Нет, у маршала свои внуки есть!"
Так что родственник гимнописца обязательно должен быть Героем!!!
(15.06.2020)
Спасибо от души, Никита Михалков,
за «Бесогон», который учит, просвещает,
клеймит чиновников-воров, клеветников
и жёстко творческих иуд изобличает.
Спасибо за невежд, подонков, бесов гон,
за возвышенье гражданина-патриота,
за то, что каждый «Бесогон» как полигон
защитников России и её народа.
Стихи.ру
Кто допустил придурка до печати?