13:32 2.09.2025

Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью изданию Economist, что Финляндия "победила" Советский Союз в 1944 году.

"Мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость", - заявил он, имея в виду договор, который был подписан в Москве в 1944 году.

Стубб также заявил, что Украина сейчас "находится в лучшем положении", чем Финляндия в 1944-м, пишет "Российская газета".

В середине августа Стубб выражал уверенность в том, что решение украинского конфликта будет найдено - так же, как оно было найдено в 1944 году. Позже финский лидер уточнил, что не имел в виду территориальные уступки со стороны Киева по примеру Финляндии.

Напомним, по договору 1940 года по итогам советско-финской войны Финляндия лишалась части своей территории и обязывалась не вступать в коалиции, направленные против СССР.

Тем не менее 26 июня 1941 года Финляндия объявила войну Советскому Союзу и до 1944 года была союзником гитлеровской Германии, принимала участие в блокаде Ленинграда и вела боевые действия против Северного флота. Также финны организовали концентрационные лагеря на территории Карелии.

По договору 1944 года Финляндия окончательно лишилась 10 процентов своей территории. Она потеряла Карельский перешеек и Выборг - город, который до войны был вторым по численности населения в стране.

К СССР отошли Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний. Граница от Ленинграда была отодвинута на 120-130 километров.