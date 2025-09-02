Стубб заявил о «победе» Финляндии в войне с СССР
Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью изданию Economist, что Финляндия "победила" Советский Союз в 1944 году.
"Мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость", - заявил он, имея в виду договор, который был подписан в Москве в 1944 году.
Стубб также заявил, что Украина сейчас "находится в лучшем положении", чем Финляндия в 1944-м, пишет "Российская газета".
В середине августа Стубб выражал уверенность в том, что решение украинского конфликта будет найдено - так же, как оно было найдено в 1944 году. Позже финский лидер уточнил, что не имел в виду территориальные уступки со стороны Киева по примеру Финляндии.
Напомним, по договору 1940 года по итогам советско-финской войны Финляндия лишалась части своей территории и обязывалась не вступать в коалиции, направленные против СССР.
Тем не менее 26 июня 1941 года Финляндия объявила войну Советскому Союзу и до 1944 года была союзником гитлеровской Германии, принимала участие в блокаде Ленинграда и вела боевые действия против Северного флота. Также финны организовали концентрационные лагеря на территории Карелии.
По договору 1944 года Финляндия окончательно лишилась 10 процентов своей территории. Она потеряла Карельский перешеек и Выборг - город, который до войны был вторым по численности населения в стране.
К СССР отошли Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний. Граница от Ленинграда была отодвинута на 120-130 километров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В 1944 году финны удирали от РККА- только пятки сверкали. Финны, как и немцы, вояки типа "Мы ребята хватские, вдесятером одного не боимся." Ни те, ни другие не умели воевать с сильным противником.
"и в 1944 Сталин не решился открывать там ещё один фронт. " А зачем его было открывать, если Финляндия капитулировала?
А что, Красная Армия финнам ничего не нащёлкала? Вот 40 год взять. Чего вдруг финны сами завели речь о заключении мира в марте? Воевали бы себе дальше, ведь так все хорошо у них было по твоей мысли! В 44 то же самое. Чего это им не воевалось дальше-то? Продолжали бы себе воевать. Ан нет, сами начали переговоры о мире, в ходе которых и на границу 40 года на Карперешейке согласились, и на севере территории уступили, чего, кстати в 40 не было, в результате в СССР появилась общая граница с Норвегией и никелевые рудники, до сих пор работающие. Да, и ещё и репарации платили - ну это в твоем сумеречном сознании явный признак поражения СССР.
не о политике рассуждать, а разве что футбольные матчи комментировать. Какой такой закон больших чисел? Да он только в твоем воображении может существовать. Территории финны отдавали и в 40 году и продолжили после 44. И репарации платили. Что это, как не результат поражения? Или, чтоб тебе угодить, надо было как немцы Польшу в 39, занять Финляндию полностью? Ну ты, ёлы-палы, оригинал...
Для первых такой итог -- безусловно победа. Закон больших чисел никто не отменял.