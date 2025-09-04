В Госдуме заверили, что Max не будет автоматически оформлять доносы
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин опроверг слухи о том, что MAX будет "оформлять доносы" с помощью искусственного интеллекта.
"Слух о том, что мессенджер MAX якобы "будет оформлять доносы" с помощью искусственного интеллекта — из области фантастики. Ни технических возможностей, ни правовых оснований для этого не существует. Приложение выполняет те же функции, что и любой современный мессенджер: обмен сообщениями, звонки, передача файлов", — рассказал он РИА Новости.
По его мнению, такие утверждения можно "применить" к любому отечественному или иностранному приложению.
"На смартфонах большинства граждан давно установлены сервисы крупнейших компаний и госструктур — Сбер, ВТБ, "Госуслуги". За все годы их работы не было ни одного факта использования встроенного ИИ для "доносов" или отслеживания личных действий пользователей", — добавил Немкин.
Как он пояснил, распространение подобных мифов — это способ посеять недоверие к отечественным цифровым продуктам.
"На практике же MAX проходит те же самые проверки безопасности и соответствует тем же правилам, что и другие популярные приложения. Его главная задача — обеспечить удобную и защищённую коммуникацию, а не заниматься слежкой", — заключил депутат.
"Свадьба в Малиновке" вспомнилась. Там где: "Значит будут грабить".
Рабы не мы!
Если в ГД сказали что не будет, значит точно будет доносить. Какие в наше время, когда Конституция вытоптана в грязь, нужны правовые основания?
Госдума именно тот орган, которому веришь сразу и навсегда)))
Не хочу пугать но вы даже представить не можете сколь ко и какой "персональной информации" есть на вас компетентных органов. Сейчас эти самые органы, не без помощи того же VK и прочих подобных коммерсов, учатся обрабатывать эти залежи информации и вынимать оттуда ну совсем уже не тривильно-интересные факты