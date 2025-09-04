В Госдуме заверили, что Max не будет автоматически оформлять доносы

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин опроверг  слухи о том, что MAX будет "оформлять доносы" с помощью искусственного интеллекта.

"Слух о том, что мессенджер MAX якобы "будет оформлять доносы" с помощью искусственного интеллекта — из области фантастики. Ни технических возможностей, ни правовых оснований для этого не существует. Приложение выполняет те же функции, что и любой современный мессенджер: обмен сообщениями, звонки, передача файлов", — рассказал он РИА Новости.

По его мнению, такие утверждения можно "применить" к любому отечественному или иностранному приложению.

"На смартфонах большинства граждан давно установлены сервисы крупнейших компаний и госструктур — Сбер, ВТБ, "Госуслуги". За все годы их работы не было ни одного факта использования встроенного ИИ для "доносов" или отслеживания личных действий пользователей", — добавил Немкин.

Как он пояснил, распространение подобных мифов — это способ посеять недоверие к отечественным цифровым продуктам.

"На практике же MAX проходит те же самые проверки безопасности и соответствует тем же правилам, что и другие популярные приложения. Его главная задача — обеспечить удобную и защищённую коммуникацию, а не заниматься слежкой", — заключил депутат.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.09.2025, 16:14
    Гость: Борщевик Тухачевского

    Если в ГД сказали что не будет, значит точно будет доносить. Какие в наше время, когда Конституция вытоптана в грязь, нужны правовые основания?

  5. 04.09.2025, 15:24
    Гость: Основной

    Не хочу пугать но вы даже представить не можете сколь ко и какой "персональной информации" есть на вас компетентных органов. Сейчас эти самые органы, не без помощи того же VK и прочих подобных коммерсов, учатся обрабатывать эти залежи информации и вынимать оттуда ну совсем уже не тривильно-интересные факты

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Шойгу: РФ готова содействовать талибам в стабилизации обстановки в стране
Во Львове убили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия
Путин заявил о стремлении России и Китая реформировать ООН
Дефицит врачей и учителей становится стратегической проблемой России
Избранное
Илья Кнабенгоф («Пилот»): «Люди в целом малые на головушку – пьют яд за здоровье и гадят в доме, в котором живут»
Неизведанные Фарерские острова: уединенный рай на краю земли
F.P.G помогли своим поклонникам войти в историю
Паук устроил «Вальпургиеву ночь» на «Крематории»
«Введение российских миротворцев в зону армяно-азербайджанского конфликта я считаю серьезной политической ошибкой Путина»
Аборт мозга «Live in Moscow 2008»
Корней «Рязанская акустика / Актюбинск 1998»
На войне как на войне… Заметки о российском телевидении
Сергей Черняховский. Симоньян и безбожие
Когда говорят, что Реджеп Эрдоган строит новую Османскую империю, это не совсем так
Фестиваль Российского национального оркестра (закрытие, Дебюсси и Мессиан), 24 сентября, КЗ имени П.И. Чайковского
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации