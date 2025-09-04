В Госдуме заверили, что Max не будет автоматически оформлять доносы

11:07 4.09.2025

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин опроверг слухи о том, что MAX будет "оформлять доносы" с помощью искусственного интеллекта.

"Слух о том, что мессенджер MAX якобы "будет оформлять доносы" с помощью искусственного интеллекта — из области фантастики. Ни технических возможностей, ни правовых оснований для этого не существует. Приложение выполняет те же функции, что и любой современный мессенджер: обмен сообщениями, звонки, передача файлов", — рассказал он РИА Новости.

По его мнению, такие утверждения можно "применить" к любому отечественному или иностранному приложению.

"На смартфонах большинства граждан давно установлены сервисы крупнейших компаний и госструктур — Сбер, ВТБ, "Госуслуги". За все годы их работы не было ни одного факта использования встроенного ИИ для "доносов" или отслеживания личных действий пользователей", — добавил Немкин.

Как он пояснил, распространение подобных мифов — это способ посеять недоверие к отечественным цифровым продуктам.

"На практике же MAX проходит те же самые проверки безопасности и соответствует тем же правилам, что и другие популярные приложения. Его главная задача — обеспечить удобную и защищённую коммуникацию, а не заниматься слежкой", — заключил депутат.