Киевский режим открыто заявил о том, что выполнять свои обязательства по Минским соглашениям 2015 года не будет. Что теперь должны делать их гаранты?

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press публично сказал, что Незалежная не намерена выполнять Минские соглашения. Он заявил, что «Минск» якобы губителен для Украины и его нужно пересмотреть. Более того, Данилов утверждает, что реализация соглашений приведет к «сложной внутренней ситуации».

Данилову сразу же вторил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба, заявивший, что Донбасс никогда не получит «особый статус».

Позиция Киева – весьма однозначна. Это официальный отказ от выполнения взятых на себя обязательств (которые он и так тщательно саботировал шесть лет) и фактический выход из переговорного процесса, так как он полностью «завязан» на «Минске».

При этом киевский режим жалуется на то, что условия соглашения для него якобы «тяжелы». Но при этом – забывает о том, что представители Донбасса сделали беспрецедентный шаг навстречу Украине, вообще согласившись подписать «минский» документ. Ополчение в этот момент спокойно наступало, а украинская армия бежала, бросая позади себя раненых, оружие и военную технику. Если бы не «Минск», то точка завершения наступления сил ЛДНР могла бы находиться на сотни километров западнее, чем проходит сегодняшняя «линия соприкосновения».

И если бы Киев не накачивал все последние шесть лет население милитаристско-националистической пропагандой, то никаких внутренних сложностей быть не могло. Ведь еще в 2012 году, политические силы, которые условно называют пророссийскими, побеждали на выборах не только на Юго-востоке, но даже в центральных регионах Украины. Однако потом жителям Чернигова, Полтавы, Житомира, Черкасс и Кировограда (ныне – «Кропивницкого») по телевизору и в интернете включили круглосуточную пропаганду о «святом Бандере» и «российской агрессии», предупредительно полностью перекрыв доступ к любым источникам альтернативной информации…

Пришедший в 2019 году под пацифистскими и антинационалистическими лозунгами Зеленский, имел все возможности отключить поток ненависти и дать возможность жителям Украины услышать точку зрения противоположной стороны, но делать этого не стал, а вместо этого резко изменил свою риторику, и занялся пропагандой воинствующего национализма с еще большей прытью, чем его предшественники…

В итоге Минские обязательства, взятые на себя руководством Украины, и поддержанные лидерами России, Франции, Германии и Совбезом ООН, остались нереализованными. Более того, киевский режим делает все возможное для того, чтобы в юридическом плане удалиться от них.

Вместо обещанной амнистии киевский режим преследует инакомыслящих, пытается похищать представителей ополчения из третьих стран и разрабатывает террористические акты по захвату самолета, на котором якобы должны лететь участники событий в Донбассе.

Вместо внесенного в «Минские соглашения» языкового самоопределения, официальный Киев проводит насильственную украинизацию всего чего только можно, на 100% вытеснив русский язык из официального оборота.

Вместо открытия в Донбассе банков, Киев ловит маршруточников, которые по доверенностям от пенсионеров, снимают деньги с их украинских счетов.

Вместо гарантированной «Минском» выплаты пенсий, которые жители Донбасса заработали, десятилетиями выплачивая сборы в Пенсионный фонд Украины, киевский режим поливает грязью Россию за то, что она выдает дончанам и луганчанам документы, позволяющие получать пособия из российского бюджета.

Вопреки прямому требованию в тексте соглашений, Киев отказывается проводить в Донбассе выборы, хотя в документе черным по белому написано – переход границы под контроль Украины только после волеизъявления жителей региона.

Вместо отвода войск, Киев прямо сейчас открыто формирует у линии соприкосновения мощнейшую ударную группировку. А обстрелы мирных районов Донбасса не прекращаются.

Фактически лидеры киевского режима ведут себя как типичные недоговороспособные террористы, слово которых не значит ровным счетом ничего.

Западные же державы ловко подыгрывают им, и при этом очень сильно обижаются, когда их на этом ловят.

Запад так и не сделал выводов из ситуации, когда пытался натравить германских нацистов (которым, кстати, содействовали кумиры киевского режима из числа украинских националистов) на Чехословакию и Советский Союз? Или когда взращивал в Афганистане против СССР тех самых террористов, которые потом взрывали Всемирный торговый центр?

Если у властей Германии и Франции есть хотя бы немного международной ответственности, то они после заявлений Данилова и Кулебы, должны были бы потребовать от Зеленского официально объявить позицию страны. И, если позиция Данилова и Кулебы с ней расходится, - возбудить против них уголовные дела.

Что же касается России, то ее попытки прибегать к дипломатии при общении с совершенно неадекватным киевским режимом, себя, к сожалению, не оправдали. Киеву и так слишком многое прощали: и блэкаут в Крыму, и вторжение украинских силовиков на полуостров 2016 году, и пропаганду терроризма среди российских подростков, и попытки похищения людей из РФ, и провокации в Керченском проливе… Этот список можно продолжать еще долго. Возможно, пора провести черту, за которой заниматься увещеваниями не стоит?