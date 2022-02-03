Официальный срыв Минских соглашений: чем киевский режим отличается от террористических группировок?
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press публично сказал, что Незалежная не намерена выполнять Минские соглашения. Он заявил, что «Минск» якобы губителен для Украины и его нужно пересмотреть. Более того, Данилов утверждает, что реализация соглашений приведет к «сложной внутренней ситуации».
Данилову сразу же вторил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба, заявивший, что Донбасс никогда не получит «особый статус».
Позиция Киева – весьма однозначна. Это официальный отказ от выполнения взятых на себя обязательств (которые он и так тщательно саботировал шесть лет) и фактический выход из переговорного процесса, так как он полностью «завязан» на «Минске».
При этом киевский режим жалуется на то, что условия соглашения для него якобы «тяжелы». Но при этом – забывает о том, что представители Донбасса сделали беспрецедентный шаг навстречу Украине, вообще согласившись подписать «минский» документ. Ополчение в этот момент спокойно наступало, а украинская армия бежала, бросая позади себя раненых, оружие и военную технику. Если бы не «Минск», то точка завершения наступления сил ЛДНР могла бы находиться на сотни километров западнее, чем проходит сегодняшняя «линия соприкосновения».
И если бы Киев не накачивал все последние шесть лет население милитаристско-националистической пропагандой, то никаких внутренних сложностей быть не могло. Ведь еще в 2012 году, политические силы, которые условно называют пророссийскими, побеждали на выборах не только на Юго-востоке, но даже в центральных регионах Украины. Однако потом жителям Чернигова, Полтавы, Житомира, Черкасс и Кировограда (ныне – «Кропивницкого») по телевизору и в интернете включили круглосуточную пропаганду о «святом Бандере» и «российской агрессии», предупредительно полностью перекрыв доступ к любым источникам альтернативной информации…
Пришедший в 2019 году под пацифистскими и антинационалистическими лозунгами Зеленский, имел все возможности отключить поток ненависти и дать возможность жителям Украины услышать точку зрения противоположной стороны, но делать этого не стал, а вместо этого резко изменил свою риторику, и занялся пропагандой воинствующего национализма с еще большей прытью, чем его предшественники…
В итоге Минские обязательства, взятые на себя руководством Украины, и поддержанные лидерами России, Франции, Германии и Совбезом ООН, остались нереализованными. Более того, киевский режим делает все возможное для того, чтобы в юридическом плане удалиться от них.
Вместо обещанной амнистии киевский режим преследует инакомыслящих, пытается похищать представителей ополчения из третьих стран и разрабатывает террористические акты по захвату самолета, на котором якобы должны лететь участники событий в Донбассе.
Вместо внесенного в «Минские соглашения» языкового самоопределения, официальный Киев проводит насильственную украинизацию всего чего только можно, на 100% вытеснив русский язык из официального оборота.
Вместо открытия в Донбассе банков, Киев ловит маршруточников, которые по доверенностям от пенсионеров, снимают деньги с их украинских счетов.
Вместо гарантированной «Минском» выплаты пенсий, которые жители Донбасса заработали, десятилетиями выплачивая сборы в Пенсионный фонд Украины, киевский режим поливает грязью Россию за то, что она выдает дончанам и луганчанам документы, позволяющие получать пособия из российского бюджета.
Вопреки прямому требованию в тексте соглашений, Киев отказывается проводить в Донбассе выборы, хотя в документе черным по белому написано – переход границы под контроль Украины только после волеизъявления жителей региона.
Вместо отвода войск, Киев прямо сейчас открыто формирует у линии соприкосновения мощнейшую ударную группировку. А обстрелы мирных районов Донбасса не прекращаются.
Фактически лидеры киевского режима ведут себя как типичные недоговороспособные террористы, слово которых не значит ровным счетом ничего.
Западные же державы ловко подыгрывают им, и при этом очень сильно обижаются, когда их на этом ловят.
Запад так и не сделал выводов из ситуации, когда пытался натравить германских нацистов (которым, кстати, содействовали кумиры киевского режима из числа украинских националистов) на Чехословакию и Советский Союз? Или когда взращивал в Афганистане против СССР тех самых террористов, которые потом взрывали Всемирный торговый центр?
Если у властей Германии и Франции есть хотя бы немного международной ответственности, то они после заявлений Данилова и Кулебы, должны были бы потребовать от Зеленского официально объявить позицию страны. И, если позиция Данилова и Кулебы с ней расходится, - возбудить против них уголовные дела.
Что же касается России, то ее попытки прибегать к дипломатии при общении с совершенно неадекватным киевским режимом, себя, к сожалению, не оправдали. Киеву и так слишком многое прощали: и блэкаут в Крыму, и вторжение украинских силовиков на полуостров 2016 году, и пропаганду терроризма среди российских подростков, и попытки похищения людей из РФ, и провокации в Керченском проливе… Этот список можно продолжать еще долго. Возможно, пора провести черту, за которой заниматься увещеваниями не стоит?
Комментарии читателей Оставить комментарий
Националист украинский далеко не всегда,считает бандеру каким то лидером нации. Так обычный исторический персонаж. Да и давно было. Сейчас иная эпоха и новые люди.
А Бузина, это как раз один из ваших агентов. Вел подрывную работу. Враг который этого и не скрывал.
Ну про синонимы вы таки врете.
Ну а те, кто с портретами Бандеры ходит и про клятых москалей кричит, они, по вашему кто? Правда нынешние с поляками не на ножах. Но это временно. У поляков даже памятники стоят с клятвами не забыть украинско-польскую дружбу на Волыни.
напишут. Не могут, видимо у клозе жими-жим.
Ну что делать, прогадили вы свою страну. Всем печаль.
Для тупых и упоротых есть даже видео как в Одессе люди «самосжигаются» или как милиционеру «онижедети» глаза выкалывают.
Правда некоторые сайты их убирают. Но это свобода слова и информации для баранов.
Даже фильм оскароносца в англоязычном интернете забанили «по заявке правообладателя»
А уж шествий с портретами Степана Андреевича и митингов в его честь можно найти и на официальных сайтах щеневмерликов.
Но это все не бандеровцы, натурально.
Впрочем бОльшая часть из них просто глупые или обманутые люди.