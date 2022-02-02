Власти Украины исключают предоставление особого статуса Донбассу

16:23 2.02.2022

Украинские власти не собираются предоставлять Донбассу особый статус и права вето. Об в интервью польской газете «Речь Посполита» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет», — приводит его слова Газета.RU.

Он добавил, что Киев проводит глубокую реформу по децентрализации и готов работать над реализацией Минских соглашений.

«Но Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности», — отметил Кулеба.