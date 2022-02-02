Власти Украины исключают предоставление особого статуса Донбассу

© KM.RU, Алексей Белкин

Украинские власти не собираются предоставлять Донбассу особый статус и права вето. Об в интервью польской газете «Речь Посполита» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет», — приводит его слова Газета.RU.

Он добавил, что Киев проводит глубокую реформу по децентрализации и готов работать над реализацией Минских соглашений.

«Но Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности», — отметил Кулеба.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.02.2022, 21:34
    Гость: :-)

    Это тебе не мешало бы стать человеком - перестать совать свой нос в чужие дела, оскорблять всех направо и налево (хотя, я так думаю, что этим ты компенсируешь свою ущербность в реальном мире), вешать прозвища и прочее прочее прочее. В общем стань человеком.

  3. 02.02.2022, 20:54
    Гость: Если неделима

    тогда стань человеком, а не скотиной. И отнесись ко всем по человечески, верни язык и церковь, забери у наглосакской погани чернозем, а пиндосов пошли на все три буковки. Иначе ты уже не славянин и тем более не человек.

  4. 02.02.2022, 20:51
    Гость: Хохловатые

    должны на бумаге честно написать, что они импотенты в части выполнения Минских соглашений, которые являются их капитуляцией после Дебальцево.

  5. 02.02.2022, 19:37
    Гость: stalker

    Мне нравится название упомянутой в статье газеты "Речь Посполита". Это что, намек на ту самую "Речь", в состав которой значительная часть Украины когда то входила ? Если так, то забыли украинцы польские батоги и колодки. Забыли как поляки-побратимы расправлялись с ними в лихие годы 16 и 17 веков, подавляя казацкие восстания.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
«Это, безусловно, геноцид» Планы немцев на Ленинград и ленинградцев во время блокады
Минздрав РФ
Минздрав назвал причину отказа опубликовать сведения о безопасности вакцин
«Со стороны российского МИДа после выдвижения требований о "гарантии безопасности" прозвучала фраза, насторожившая даже США»
Уличная попрошайка
Почему российские старики живут на порядок хуже, чем в Европе? Кто выиграл войну?
Избранное
Конфликт в Донбассе: Киев готовится принести себя в жертву, чтобы навредить России?
Бедность россиян вновь победят путём мухлежа со статистикой
Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Где хорошо, там и родина?
«Пикник», 12 декабря, Арена КТЗ (Калуга)
«Северный Флот», 23 октября, «ГлавКлуб»
Молдова нашла способ отказаться платить долг за российский газ
«Хотя далеко не все наши граждане могли позволить себе отдых в Западной Европе или даже Турции, но всё равно - в массовом сознании Запада мы уже не считаемся бедной нацией»
«Это в старых, настоящих революциях на власть претендовала контрэлита, сама создающая свою силу во внеэлитном пространстве. В сегодняшних имитациях все массовки на улицах организуются во властных кабинетах»
Врачи Волгодонска выявили у призывников эндокринные нарушения из-за неправильного питания
Потратьте две минуты времени и навсегда забудьте о проблемах с шинами на авто
Армейская школа воспитывает мужчину