Власти Украины исключают предоставление особого статуса Донбассу
Украинские власти не собираются предоставлять Донбассу особый статус и права вето. Об в интервью польской газете «Речь Посполита» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет», — приводит его слова Газета.RU.
Он добавил, что Киев проводит глубокую реформу по децентрализации и готов работать над реализацией Минских соглашений.
«Но Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности», — отметил Кулеба.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как и ожидалось, люди для них, никто. Начинай сначало.
Это тебе не мешало бы стать человеком - перестать совать свой нос в чужие дела, оскорблять всех направо и налево (хотя, я так думаю, что этим ты компенсируешь свою ущербность в реальном мире), вешать прозвища и прочее прочее прочее. В общем стань человеком.
тогда стань человеком, а не скотиной. И отнесись ко всем по человечески, верни язык и церковь, забери у наглосакской погани чернозем, а пиндосов пошли на все три буковки. Иначе ты уже не славянин и тем более не человек.
должны на бумаге честно написать, что они импотенты в части выполнения Минских соглашений, которые являются их капитуляцией после Дебальцево.
Мне нравится название упомянутой в статье газеты "Речь Посполита". Это что, намек на ту самую "Речь", в состав которой значительная часть Украины когда то входила ? Если так, то забыли украинцы польские батоги и колодки. Забыли как поляки-побратимы расправлялись с ними в лихие годы 16 и 17 веков, подавляя казацкие восстания.