«Гран-КуражЪ», 4 декабря, «Известия Hall»

«Гран-КуражЪ», 4 декабря, «Известия Hall»

Группа «Гран-КуражЪ» приглашает на большой концерт по заявкам в Москве! 5 декабря на сцене клуба «Известия Hall» прозвучат песни, которые выберут поклонники!

Впервые в своём нынешнем составе команда сыграет концерт по вашим заявкам в Москве. До 1 ноября вы можете голосовать за песни, которые хотите услышать на предстоящем столичном сольнике. Программа большого концерта будет составлена исключительно из композиций «Гран-КуражЪ», ставших фаворитами ваших плейлистов, поэтому некоторые треки, возможно, будут исполнены впервые!

В творческой копилке коллектива пять полноформатных альбомов, десятки выступлений и участие в многочисленных фестивалях и чартах. Сейчас команда находится на пике своей творческой и концертной формы, демонстрируя это и яркими мелодичными релизами и драйвовыми эпичными выступлениями.

В начале года группа «Гран-КуражЪ» представила свой новый лонгплей – «Эпохи, герои и судьбы», который снискал заслуженное признание как у музыкальных критиков и маститых коллег по цеху, так и у многочисленных слушателей. Этим летом композиция «Без потерь» стремительно ворвалась в хит-парад «НАШЕго Радио» – «Чартова Дюжина», уверенно штурмовав первое место.

А впереди у коллектива новые творческие победы и достижения, которые, как и всегда, будут достигнуты благодаря поддержке и любви поклонников!

Голосуйте за любимые песни группы «Гран-КуражЪ», и до встречи 5 декабря в клубе «Известия Hall» на большом концерте по вашим заявкам! 

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