Snake «Sigma» (интернет-сингл)

Исполнитель: Snake, Название: «Sigma», Стиль: рок, Год. 2025

Популярность девчачьей песни «Сигма-бой» побила недавно все рекорды. В принципе, не самый плохой трек, но печально то, что вполне перспективный образ «сигмы» (интроверта, который выгодно выделяется среди всех остальных), изначально зафрахтовали представители поп-лагеря. Рано или поздно рокеры должны были перехватить инициативу — и в итоге это сделал Дмитрий «Снейк» Хакимов из групп «Мэд Дог», «НАИВ» и The Matrixx – с вокалом Михаила Игонина из «На-На».

«Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих», - говорит Господь в Откровении Иоанна Богослова. Вот и герой песни ни то, ни се, ни хорошо, ни плохо, а сплош «ок» и «норм». Внутреннего огня ему не хватает, поэтому и приходится стоять, пьяному на пожаре. А все потому, что он вступил в средний возраст. От тотальной усредненности его спасает юмор и смамоирония. В частности, девушку он пугает тем, что явлляется маньяком, получая в ответ истошный женский крик в финале. Хотелось бы верить, что ни одной девушки при записи сингла не пострадало.

