Драники, казы и рассольник: солдаты со всей страны пробуют блюда разных народов

17:02 13.01.2021

Военнослужащие Новороссийска, Еревана и Московской области в День национальной кухни полакомились вкусными блюдами

Для большего погружения в тематику мероприятия столовую воинской части № 63530 Еревана украсили в русском народном стиле. Самовар, матрешки, деревянные ложки и отечественный флаг – символы Дня русской кухни. В меню для солдат были представлены свекольный салат с горошком, отварной картофель, рассольник, кислые щи и говядина по-деревенски.



В воинской части № 42091 в Новороссийске бойцы познакомились с блюдами казахской национальной кухни. Они попробовали традиционные мясные угощения, которые всегда на столе у казахов, – куырдак, казы, сорпу, сладкие пончики баурсаки и кисломолочный напиток шубат. Солдаты прониклись культурой страны, ее историей и обычаями, отметили, что деликатесы отличаются особым колоритом и сытостью.

Тем временем в Московской области в столовой в/ч № 2279 повара подали к столу блюда белорусской кухни. Военнослужащие попробовали картофельную бабку, суп с клецками, постный кулеш, минский салат и многое другое. Для большего погружения в культуру артисты исполнили традиционные песни и продемонстрировали народные музыкальные инструменты.

«Белорусская кухня мне понравилась. Повара готовят очень вкусно, а обслуживающий персонал очень добр и приветлив. Чистота и порядок на столах и в целом в столовой на высоком уровне. Остался очень доволен», – поделился один из военнослужащих.

В обычные дни солдаты также отмечают качественную организацию питания. Благодаря работе аутсорсинговых компаний солдаты питаются по системе «шведский стол» и могут выбрать из нескольких вариантов первых и вторых блюд. Таким образом, они самостоятельно составляют свой ежедневный рацион в зависимости от предпочтений.

Стоит отметить, что для российской армии идея Дня национальной кухни весьма актуальна. Солдаты не только узнают культуру и блюда другой страны, но и имеют возможность отвлечься от сложностей армейской

