Филипп Август «Свет» (интернет-сингл)

Исполнитель: Филипп Август, Название: «Свет», Стиль: рок; Год: 2025

Про подлинный свет петь сложнее всего. Ведь говорил же Иисус Христос: ««Если свет, который в тебе, — тьма, то какова же тьма?» (Евангелие от Матфея, 6:23). Только и остается уповать на Бога, который пошлет тебе крупицу своего света — Фаворского, знаменующего преображение грешной природы человека.

Филиппу Августу из группы «Стимфония» оказалась по плечу и такая ответственная тема. В последнее время исполнитель эволюционирует семимильными шагами. Вот и в песне «Свет» он, по сути, предлагает нам лаконичную молитву, которая воплощается в чистый свет. Герой песни знает, что свет внутри искать не приходится, поэтому просит даровать его свыше. Обращает на себя внимание фраза «времени нет». В контексте «Света» ее можно трактовать двояко: в глубоком диалоге с Богом совершенно исчезает измерение времени и пространства, и жизнь человеческая настолько коротка, что времени на покаяние осталось совсем немного. Потому-то герой просто и непритязательно напоминает, что «каяться не грех».

