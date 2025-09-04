Жесткая посадка. Почему пилот, спасший 167 жизней, стал фигурантом уголовного дела

11:00 4.09.2025

Кем же все-таки являются пилоты, посадившие самолет в пшеничном поле под Новосибирском? Героями, которые спасли жизни своих пассажиров? Или непрофессионалами, которые теперь должны ответить по статье Уголовного кодекса?

Командиру пассажирского лайнера Сергею Белову первого сентября в Сочи вручили утвержденное замом Западно-Сибирского транспортного прокурора обвинительное заключение. А за несколько дней до этого Следственный комитет не стал громко объявлять о завершении расследования дела о посадке осенью 2023 года на поле под Новосибирском пассажирского самолета.

По интересному стечению обстоятельств буквально "под занавес" этого расследования стало известно, что обвиняемым по этому делу cтал пилот Белов. Это тот самый человек, который и посадил лайнер, принадлежащий ОАО АК "Уральские авиалинии", Airbus A320-214 со 161 пассажиром и 6 членами экипажа на борту.

Информация, о том, что летчик стал подозреваемым в преступлении, была очень неоднозначно воспринята профессионалами, а в гражданском обществе вообще вызвала шок. Ведь тогда, ранней осенью 2023 года, командира воздушного судна называли героем и предлагали его наградить. Что же изменилось с тех пор?

Кто должен чинить систему?



Сергею Белову 28 сентября исполнится 35 лет. У него кубанская регистрация, а вся профессиональная деятельность связана с Екатеринбургом. Белов - потомственный пилот: дед был военным штурманом, служил в Североморске, отец много лет был пилотом-инструктором в авиакомпании "Уральские авиалинии", а Сергей еще в детстве решил продолжить династию. В 2012 году он окончил Санкт-Петербургский госуниверситет гражданской авиации, после чего пришел в "Уральские авиалинии". За годы безупречной работы налетал восемь тысяч часов, и в июне 2019 года приказом директора компании был назначен командиром воздушного судна А320.

Прогремевшее на всю страну ЧП произошло 12 сентября 2023 года. Утром того дня борт "Уральских авиалиний" летел из Сочи в Омск, но во время полета вышла из строя гидросистема, что грозило сложностями во время приземления. Экипаж решил лететь в Новосибирск, где взлетно-посадочная полоса длиннее, чем в Омске. Но в пути выяснилось: добраться до Толмачево не хватит топлива. Пришлось приземляться в поле. Самолет сел мягко, пассажиры не пострадали.

По мнению специалистов, шансов на такую удачную посадку было мало. В СМИ историю тут же окрестили "чудом на пшеничном поле". Руководство пилотов по горячим следам также одобрило действия подчиненных. Как тогда заявлял директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов, причиной к незапланированному приземлению в поле стали технические неполадки.

- При заходе на посадку у самолета отказала зеленая гидросистема. Вообще у самолета их три: зеленая, желтая и голубая. В данном случае отказала зеленая. В этой ситуации у командира мало времени, он должен уйти на второй круг и оценить риски. Посадочная полоса в Омске - 2500 метров, в Новосибирске - 3000 метров. Пилот принял решение лететь в Новосибирск. При отказе зеленой гидросистемы наблюдаются сбои: неадекватно работают закрылки и спойлеры, что увеличивает расход топлива, поэтому и посадочная дистанция может увеличиваться. Осознав, что топлива будет недостаточно для совершения посадки в аэропорту, командир воздушного судна принял решение посадить самолет в поле. И это было правильное решение.

Приняв его, Белов посадил самолет, находившийся в эксплуатации около 19,5 года, прямо в поле на шасси.

Внешне у судна не было никаких поломок. Но как позже выяснилось, оно было разрезано на металлолом, а экипаж на время проверок отстранен от полетов. Ведь по факту аварийной посадки А320 в тот же день, 12 сентября, следователем Восточного межрегионального следственного управления на транспорте было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта ( ч. 1 ст. 263 УК РФ). До середины нынешнего лета у Белова, как и у других членов его экипажа, был статус свидетеля, а потом он вдруг стал обвиняемым.

- Первоначально меня считали героем, спасшим жизни людей, а потом в интересах авиакомпании решили сделать виноватым во всех проблемах, - возмущается пилот. - Хотя поломка произошла не по моей вине, а при экстренной посадке не пострадали ни пассажиры, ни члены экипажа.

Какой бумажке верить?



Согласно отчету по результатам расследования авиационного инцидента с самолетом А320-214 RA-73805 ОАО АК "Уральские авиалинии", опубликованному на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта РФ 31.10.2023, причиной падения давления в "зеленой" гидравлической системе ВС явилось нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга FIN 2767 GM приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа.

- По сути этот отчет свидетельствовал о правильности действий экипажа в сложившейся обстановке, - говорит Белов. - При этом в его описательной части отсутствовали сведения об анализе регламентных работ и процедур по замене гибкого шланга. А потом удивительным образом с сайта Росавиации этот отчет исчез и был заменен на другой. С чем это связано, мне до сих пор никто не объяснил.

Пилот рассказывает, что не сажать аварийный самолет в Омске он решил из-за неблагоприятных там погодных условий, короткой взлетной-посадочной полосы и "указания авиакомпании при возникших отказах следовать туда, где у "Уральских авиалиний" есть техподдержка". Но в первую очередь он думал о безопасности пассажиров.

Фото из архива Сергея Белова

Однако заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации СССР, ныне председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов главным виновником происшествия считает компанию, заставляющую летчиков подписывать документ о том, что посадки можно совершать лишь на тех аэродромах, где имеются ремонтные бригады для обслуживания соответствующих моделей самолетов. Иначе это слишком дорого обходится перевозчику. "В итоге Белов попер на неисправном самолете в Новосибирск", - сделал вывод Смирнов. Он высоко оценил профессионализм коллеги: "Как бы там ни было, а он является отличным летчиком: сумел совершить сложнейшую аварийную посадку в поле, сохранив при этом и людей, и машину".

Свидетель без прав



Изучив все материалы, что были доступны, у корреспондентов "РГ" возникло очень много вопросов к тем, кто вел расследование.

Статус обвиняемого, судя по постановлению, подписанному следователем по особо важным делам Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Александром Петрищевым, Белов получил 12 июля 2025 года. Петрищев сам прилетел в Сочи, чтобы познакомить обвиняемого с 11 томами уголовного дела.

Ситуация, когда человек становится обвиняемым прямо накануне окончания расследования, вызвало у нас подозрение. Объясним почему.

Все те, кто причастны к неправильному определению причины происшествия и определению виновных, становятся причастными к последующим катастрофам

Не один год, с 12.09.2023, уголовное дело расследовалось без конкретного фигуранта. А так - "по факту". Дело в том, что у подозреваемого и обвиняемого гражданина есть права, прямо прописанные в Уголовном Процессуальном кодексе РФ. И эти права закон предписывает строго соблюдать. В числе таких прав - право знакомиться с постановлениями о назначении экспертиз, заключениями экспертов, заявлять ходатайства, обжаловать действия следователя и прочее. Но летчик все время расследования находился в статусе свидетеля. А значит, у него не было никакой возможности повлиять на ход расследования.

Такой ход следствия используется не в первый раз, ведь удобно производить все действия без участия процессуального оппонента.

Белов говорит, что из-за того, что он два года был лишь свидетелем без прав, он видит в материалах уголовного дела сплошные нестыковки. Но никакие ходатайства не принимаются.

- Взять хотя бы факт назначения следователем экспертизы в частной организации из Нижнего Новгорода. Поразительно, но производство экспертизы действий экипажа ВС Airbus А320 было поручено лицу, которое не только не проходило подготовку для полетов на самолетах Airbus А320, но даже не имеет свидетельства пилота, с которым можно было бы работать на самом маленьком реактивном самолете. То есть наши действия оценивал пилот "кукурузника", - говорит летчик. И добавляет, что следствием не установлены причины проведения повторной проверки, не выяснены и устранены причины противоречий в заключениях.

Интересно, что вместо так называемых черных ящиков к делу приобщена в качестве вещественных доказательств папка с винными картами для пассажиров.

На вопросы, которые возникли по ходу журналистского расследования, мы попросили ответить следствие. Там поначалу отказались, предложив подождать, когда они официально объявят об окончании работы над делом. Но потом согласились. Восточное СК на транспорте пообещало дать свои комментарии и ответить на вопросы "РГ". Но мы их до сих пор так и не дождались.

Судя по материалам дела, своими действиями обвиняемый нанес компании ущерб в размере 118 930 300 рублей.

- Совершенно непонятно, откуда взялась эта цифра, - говорит Белов. - Ущерб был полностью возмещен страховой компанией, а оставшиеся после распила самолета детали были использованы для ремонта других лайнеров. Таким образом, инцидент принес компании не ущерб, а прибыль. ОАО АК "Уральские авиалинии" получило страховое возмещение на сумму более 1 млрд 300 млн руб., а также использовало детали воздушного судна, которое практически не пострадало.

Выходит, в результате авиационного инцидента ОАО АК "Уральские авиалинии" не только не пострадало, а получило материальную выгоду.

А вот летчик, совершивший героический поступок, оказывается, должен авиакомпании немыслимые для него 118 930 300 руб., которые ни он, ни его больная мать не смогут выплатить до конца своей жизни.

Как стало известно, компания выплатила пассажирам этого рейса по 100 тысяч рублей за причиненные неудобства. В тот же день все они на другом лайнере были отправлены к месту назначения - в Омск. Жительница этого города Светлана Малюгина в тот день возвращалась домой после отдыха в Сочи.

- После посадки на пшеничное поле все благодарили экипаж, - вспоминает она. - Она была просто идеальная, лучше, чем на аэродроме. Меня еще год назад следователь допрашивал. Я ему сразу сказала: пилот молодец, что не стал рисковать пассажирами и посадил самолет, причем сделал это виртуозно. Его награждать надо, а не привлекать к ответственности. Уверена, так считают все, кто летел тем рейсом.

Награда сроком и деньгами



... Когда экипаж вернулся в Екатеринбург, его в полном составе пригласили в администрацию области, где губернатор поблагодарил летчиков за спасение пассажиров. На той встрече вместе с ними был Дамир Юсупов, за два года до инцидента под Новосибирском посадивший самолет, все тех же "Уральских авиалиний" в кукурузном поле в Подмосковье. И хотя тогда экстренная посадка для некоторых пассажиров закончилась ушибами, ссадинами и даже переломами, все они остались живы, а Юсупов за их спасение был удостоен звания "Героя России".

Сергей Белов категорически отказался признавать свою вину. Его еще в апреле прошлого года уволили из компании, а второй пилот Эдуард Семенов расстался с ней уже в этом году. Примечательно, что обоих летчиков в "Уральских авиалиниях" сначала обещали допустить к полетам, но после того как оба рассказали членам комиссии Росавиации правду о причинах ЧП, их вынудили уйти по собственному желанию.

Уже после увольнения Сергей в Москве прошел все тренажеры, сдал экзамены и продлил пилотное удостоверение до конца 2027 года. Пока оно без движения лежит в кармане летного кителя, а его хозяин является безработным и обвиняемым по уголовному делу.

Так кем же все-таки являются пилоты, посадившие самолет в пшеничном поле под Новосибирском? Героями, которые спасли жизни своих пассажиров? Или непрофессионалами, которые теперь должны ответить по статье Уголовного кодекса, а в результате распрощаться с мечтой от небе?

И еще вопросы...



Впрочем, при подготовке материала в ходе бесед со специалистами звучали и оценки несколько иного толка. Общим здесь было, пожалуй, мнение, что история не вполне ясная. Также большинство собеседников категорически не соглашались с мнением, что пилоты гражданской авиации - последнее звено.

Командир корабля в воздухе главный, напоминали эксперты. Именно он обладает правом принимать решения в полете и он же несет всю ответственность за последствия этих решений, за жизни пассажиров. Но решения должны быть просчитаны. Да, у Сергея Белова возникли сомнения по поводу ВПП в Омске. Он взял курс на Новосибирск, увеличив протяженность маршрута. И как командир корабля имел на это право. Но он также должен был учитывать техническое состояние самолета. В том числе - возможную утечку топлива. Но не учел. Итог - аварийная посадка.

Так что в этой истории, считают эксперты, последнее слово еще не сказано.

Авторы: Татьяна Павловская, Наталья Козлова